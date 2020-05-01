Нині агрокомпанія з міжнародними інвестиціями «Контінентал Фармерз Груп» обробляє в п’яти областях 195 тисяч гектарів землі. Але не хлібом єдиним сповнена її діяльність. Торік понад 30 мільйонів гривень спрямувала на втілення різних соціальних ініціатив у галузях освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, духовності, навколишнього середовища, інфраструктури, розвитку кооперативного руху, а також на допомогу українській армії.

Сконцентрувалися не на кількості, а на якості

Усі кошти на допомогу місцевим громадам «Контінентал» надає цілковито прозоро. Директорка департаменту комунікацій та соціальних проєктів компанії Нонна Шмідік каже, що політика надання такої фінансової допомоги залишається незмінною — це 130 гривень на кожен гектар, який «Контінентал» має в обробітку. Куди спрямовувати ці гроші, вирішує громада пайовиків на загальних зборах або на зборах депутатів.

«Контінентал» став зачинателем нового кооперативного руху, прикладом в Україні, що можна робити для сталого розвитку територій. За фінансової та експертної підтримки компанії вже діє 32 сільськогосподарські обслуговувальні кооперативи в різних областях країни. Торік на сприяння їхній діяльності «Контінентал» надав майже 890 тисяч гривень. Зрештою, останні два роки, як підкреслює пані Нонна, сконцентрувалися не на збільшенні кількості таких об’єднань, а на їхній якості й намагалися розвинути та зробити додану вартість на продукцію, яку вже виробляють кооперативи. Чи не найбільше працювати гуртом прагнуть бджолярі, а також у галузі ягідництва. Ці (й не лише) кооперативи вже згуртувалися в об’єднання «Файні ґазди», аби лобіювати власні інтереси на державному рівні. Пасічники не тільки збирають мед, а й зосередилися на виготовленні розмаїтої солодкої продукції. Скажімо, СОК «Бджолиний край» з Підгаєцького району на Тернопіллі, крім продажу різних сортів меду, прополісу, бджолиної перги, пропонує покупцям крем-меди, пилок у меді, забрус, смакову композицію з двох видів меду в одній банці. Виготовляють і мікс — горішки та сухофрукти в меді, медовий квас, інше. У тому самому районі кооператив «Вітамінний бункер» найближчим часом почне випускати соки.

Це свідчить, що розвиток кооперативного руху в ягідництві теж не пасе задніх. За допомогою компанії позаторік кооперативи-ягідники відкрили цех заморожування, торік закупили дві сушарки. Починають виробляти сири та іншу продукцію з доданою вартістю й молочні об’єднання. Розвивають напрям сушіння трав, ягід та овочів. Кооперативи випустили фрипси (хрусткі сушені фрукти), чипси з гарбуза, буряку, цілковито безпечні для здоров’я людей.

Традиційними стали соціальні ініціативи з підтримки галузей медицини, освіти, культури. Скажімо, торік витратили на потреби медичних закладів 2,9 мільйона гривень. Зокрема, на Тернопіллі відремонтували амбулаторію у с. Нижбірок Гусятинського району, придбали нові меблі для медлабораторії у м. Шумськ. У деяких інших оновили обладнання, а для фельдшерсько-акушерських пунктів закупили мобільні медичні сумки. Тепер активно допомагають медикам у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції. На подолання цієї недуги компанія вже надала понад 7,6 мільйона гривень.

2,3 мільйона — це торішня соціальна інвестиція «Контіненталу» в культуру Тернопілля. Серед іншого долучилися до ремонту майже десяти сільських клубів, будинків культури. На освітні потреби спрямували торік 1,5 мільйона гривень.

Доброчинні проєкти компанії спрямовано на допомогу нашій армії, благоустрій сіл, ремонт доріг. Важлива справа для аграріїв — допомога місцевим релігійним громадам. Торік коштом «Контіненталу» відремонтували храми та церковні будівлі в селах різних районів Тернопільщини.

Толоки як корпоративне волонтерство

Весна завжди кличе впорядковувати населенні пункти, подбати про чистоту природи. Компанія на цей поклик уже впродовж кількох років відгукується втіленням централізованих соціальних ініціатив. Лише торік мільйон гривень витратила на втілення проєктів із благоустрою.

Примітно, що «Контінентал» прагне допомагати не лише фінансово, а й власним прикладом і роботою. Кажучи інакше, організовує толоки — корпоративне волонтерство. Усі території у п’яти областях, де агрохолдинг обробляє землю, поділено на вісім виробничих кластерів. Торік у кожному з них, як розповідає провідний менеджер соціально-інвестиційного відділу компанії Андрій Михайлиця, провели спільні волонтерські акції працівників «Контіненталу» та пайовиків. І стосувалися ці заходи благоустрою сільських вулиць і об’єктів. Скажімо, торішньої осені впорядкували символічну могилу учасників національно-визвольних змагань, пофарбували пам’ятну стелу та впорядкували територію навколо. А ще відновили дві автобусні зупинки, облаштувати спортивний майданчик і джерело, встановили та пофарбували огорожі навколо закладів соціальної інфраструктури і храму. Нинішньої ж весни організувати спільні толоки не дає змоги карантин, тож проєкт активніше втілюватимуть восени.

Марафон лип

Спалах коронавірусної хвороби цієї весни перешкоджає енергійніше впроваджувати і проєкт «Марафон лип», тож сподіваються, що це зробити вдасться осінньої пори. Як знаємо, «Контінентал» зацікавлений у підтримці пасічних сільськогосподарських кооперативів, розвитку бджолярства. Адже переконані, як зазначає Нонна Шмідік, що ця галузь у майбутньому може стати рушієм розвитку сільських територій. До того ж може позитивно впливати на врожайність сільськогосподарських культур. Торік із користю для пасічників і громад запровадили проєкт «Марафон лип». Кожному відомо, що ці дерева — медоноси. Нині в орбіті нового соціального почину — 15 населених пунктів десяти районів із п’яти областей. Висадили майже дві тисячі саджанців липи. До цієї доброї справи, крім бджолярів, долучилися працівники компанії, школярі, депутати, лісівники, багато місцевих жителів. Прикметно, що звернули увагу не лише на липу, а й навіть у Зборівському районі на Тернопільщині посадили пробну невелику ділянку фундуку. На трьох локаціях на Тернопіллі та Прикарпатті росте гледичія — кримська акація, теж цікава пасічникам і бджолам.

Населені пункти розділяють відходи

Уже третій рік поспіль компанія реалізує ще одне конче необхідне соціальне починання, що має велику екологічну та певну економічну вигоди. Ідеться про ініціативу роздільного збирання вторинної сировини. Це спроба не лише зробити українські села чистішими, а й заробляти гроші на смітті. Нині такий проєкт пілотний, його впроваджують у Зборівському та Козівському районах. Залучено до нього 13 сіл і два райцентри.

Андрій Михайлиця каже, що «Контінентал» передав для громад контейнери для сортування пластику і скла. Люди можуть відсортовувати й використані батарейки. Надалі хочуть розгорнути кампанію й зі збирання термометрів, лампочок, інших небезпечних відходів, щоб здавати їх на утилізацію. Цього року трьом сільським школам придбали компостери — пластикові конструкції об’ємом 600 літрів. Учні компостуватимуть у них різні органічні відходи і як добриво використовуватимуть для шкільних клумб, ділянок.

Крім того, що компанія допомогла з придбанням відповідного інвентарю, контейнерів, підготувала чи не на кожного жителя ще й буклети, інші роздаткові матеріали про проєкт, його екологічне, економічне значення. Передала й беги — відповідні мішки, тару, аби пайовики самоорганізовувалися й досортовували відходи з контейнерів і могли запропонувати заготівельникам відповідні товарні партії. З переробниками вторинної сировини агрохолдинг налагодив тісну співпрацю, тож їхні представники їздять цими населеними пунктами, забирають сортовані відходи, громади ж отримують компенсацію. Ці кошти використовують на дрібні господарські потреби для сільських рад або релігійних структур.

«Хотіли б довести цей проєкт до існування у самостійному форматі, — ділиться думками Андрій Михайлиця. — Тобто аби сільські громади могли самі його контролювати, без нашого впливу й моніторингу».

Якщо цей експеримент стане успішним, компанія готова його поширювати й на інші райони. Адже має змогу надати інвентар для тих населених пунктів, що будуть зацікавленні у впровадженні цієї потрібної ініціативи.

ПРЯМА МОВА

Георг фон НОЛКЕН,

генеральний директор компанії

«Контінентал Фармерз Груп»:

— Наша оновлена компанія й надалі працює цілком прозоро, а одним з найважливіших своїх пріоритетів вважає інтереси пайовиків, які довіряють нам свою землю. Тому дбаємо про розвиток громад, фінансово підтримуючи їхні ініціативи, популяризуючи створення кооперативів у селах, а також забезпечуючи повну й своєчасну сплату податків, які наповнюють місцеві та державний бюджети. Так будуємо довгострокові партнерські відносини з нашими пайовиками та державою. Цю стратегію підтримує наш інвестор SALIC, який спрямовує в українську економіку великі інвестиції й тому зацікавлений вести чесний та відповідальний бізнес в Україні.