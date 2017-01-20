Погані дороги дорого коштують, бо негативно позначаються на вартості товару, довкіллі, а також нерідко стають причиною ДТП. З ямками, гармошками і коліями складно конкурувати з тими країнами, де гладенька асфальтівка. Найкращий світовий досвід переконує, що будівництво доріг сприяє розвитку економіки. Тому й цього року наша держава збільшує фінансування галузі. Та чи готові в регіонах ефективно використати кошти і зокрема на Вінниччині, яка займає другу позицію в країні за протяжністю автошляхів?

Люди хочуть порядку

Нещодавно по телевізору показали сюжет, як в одному з міст на Київщині поклали асфальт у мороз і тому неякісно. А робили в негоду з тієї причини, щоб наприкінці року не згоріли державні гроші. Себто не довелося їх повертати в державний бюджет. А ось вінницькі дорожники торік не освоїли 6,7 мільйона гривень. Не встигли, бо не ставили за мету їх використати за будь-яку ціну. Тож вернули гроші в держбюджет і звернулися з листом, щоб цю суму їм надали навесні.

Тривалий період у регіонах ставлення до грошей, які держава надає на ремонт доріг, було ніби до чужих. А це ж кошти платників податків! Нині ситуація, як бачимо, неоднозначна, проте починає змінюватися. На різних рівнях переосмислюють значущість доріг у житті людини й держави. Тож є перші результати.

Торік на Вінниччині виконали дорожніх робіт на суму понад 369 мільйонів гривень. Такого фінансування тутешні транспортні артерії не бачили роками. «Реформи, які провів уряд Володимира Гройсмана, дали старт масштабним роботам на автошляхах України. У нашій області розпочали поточні середні ремонти й у рази збільшилися обсяги робіт з експлуатаційного утримання доріг», — зазначив начальник служби автомобільних доріг в області Ігор Корольчук.

Він навів приклади. На дорозі міжнародного значення М-21 Житомир — Могилів-Подільський зроблено поточний середній ремонт дорожнього покриття на трьох ділянках загальною протяжністю 14,9 кілометра. Завершують освітлення під’їзного шляху до міста Калинівка — проект вартістю 2,3 мільйона гривень.

У добрих дорогах зацікавлені і держава, і краяни. Ними підвозять дітей і вчителів до шкіл, прибуває невідкладна допомога, вирушає на світовий ринок продукція аграріїв тощо. З’явилися й певні можливості підставити місцеве плече під розв’язання проблеми. Так, завдяки децентралізації запрацювала програма співфінансування ремонтних робіт місцевими радами. Наприклад, міська громада Гайсина вклала 4,5 мільйона гривень у ремонт об’їзної свого міста. Загалом торік в області до програми долучилися 47 сільських, селищних та районних рад, надавши зі своїх бюджетів понад 11 мільйонів гривень. А цього року дорожники планують отримати від них не менш як 18 мільйонів.

До слова, територіальні громади порушують питання, щоб здійснювати контроль за великоваговим транспортом. Адже він, перевищуючи допустимі норми, розбиває дороги, а з полів орендарів потужний транспорт наносить болото на асфальтівку, що створює небезпеку руху. Люди хочуть порядку.

Проекти вже є

Тож пішов рух. І тут дуже важливо, що на державному рівні чітко визначено схему дії, один з векторів її — створення дорожнього фонду. Тепер грішми, які сплачують на дороги, не лататимуть різні дірки, а використовуватимуть їх за цільовим призначенням. Обсяги фінансування зростуть. Та чи готові в областях без розгойдувань працювати?

«Цього року плануємо відремонтувати приблизно 185 кілометрів доріг. Проекти вже виготовили — на всі 52 об’єкти поточного середнього і капітального ремонтів на суму понад 2 мільярди гривень. У січні починаємо оголошувати тендери. Розуміємо: ймовірність того, що нам нададуть стільки, скільки просимо, мала. Але готові їх використати», — запевнив Ігор Корольчук.

В області значну увагу надаватимуть експлуатаційному утриманню місцевих автошляхів і зокрема мостовим переходам, які перебувають у незадовільному стані. Пріоритетними залишаються траси міжнародного значення М-12 та М-21, які проходять її територією. Першочергове завдання — зберегти і поліпшити несучу якість доріг. Вони залишаться у теперішніх геометричних параметрах, проте вузькі ділянки розширять до нормативу, додадуть смуги розгону.

Характерно, що облавтодор, який традиційно був підрядником, поступиться місцем більш мобільним. Причина — зношеність техніки, відтік кадрів тощо. Та він залишається основним підприємством з експлуатаційного утримання доріг. А ось поточні середні й капітальні ремонти робитимуть приватні підприємства, які мають сучасну широкозахватну техніку, потужні асфальтобетонні заводи та працюють за новими технологіями. Це має позитивно позначитися на собівартості та якості робіт. Служба автомобільних доріг в області розробила умови договорів такі, щоб підприємства не на папері, а на ділі кілька років відповідали за якість виконаних робіт. Крім того, контроль забезпечуватиме технічний нагляд і в разі порушень застосовуватиме штрафні санкції. Зі слів Ігоря Корольчука, очікують, що в конкурсних торгах братимуть участь підприємства з усієї України. Перевагу нададуть тим, які мають добру базу, а не «з двома котками, трьома робітниками і одним керівником».

Отже, вінничани мають план дій, готові проекти та порівняно з минулим роком на півроку раніше починають тендерні процедури, а це перспективний підхід.