Презентація для учасників заходу, журналістів регіональних та центральних ЗМІ відбулася в межах Міжнародного транспортного форуму TRANS EXPO ODESSA 2018, який проходив в Одесі 26—28 вересня. Президент компанії Філіп Свенс представив програму інвестування і підкреслив, що для концерну HHLA інвестиції в інфраструктуру Одеського порту і розвиток інтермодальних перевезень у всій Україні мають велике значення.
Німецький концерн HHLA інвестував уже понад 150 мільйонів доларів у контейнерний термінал і планує вкласти ще кілька десятків мільйонів доларів. «Впровадження нової інвестиційної програми — це знакова подія для нас, яка свідчить про те, що ми віримо в успіх нашого контейнерного термінала в Одеському порту і перспективи розвитку української економіки загалом», — зазначив Філіп Свенс.
У зв’язку зі зростанням контейнерного вантажопотоку термінала у вересні 2018 р. ДП «КТО» розпочало будівництво на Карантинному молі тилового майданчика для оброблення контейнерів. «Для нас дуже важливо, що Німеччина в непростий для України час вкладає великі кошти в розвиток контейнерного термінала в Одеському порту, що є істотним внеском у розвиток транспортної інфраструктури України. Дякую адміністрації порту в особі Ігоря Ткачука, керівництву ДП «АМПУ» в особі Райвіса Вецкаганса за сприяння в успішній реалізації цього проекту».
Зі станції «Одеса-порт» запущено регулярні контейнерні залізничні потяги в напрямках до Івано-Франківська, Дніпра, а нещодавно — блок-поїзд до Харкова з високими показниками середнього завантаження. Найближчими днями очікують запуск блок-поїзда до Києва, в подальшому — в інші напрямки. «З кожним новим рейсом зростає завантаження блок-поїздів. Клієнти дуже задоволені і підтримують розвиток цього сервісу. Маршрутизація контейнеропотоку і запуск регулярних блок-поїздів — це новий рівень сервісу і колосальний крок уперед. Це найбільша ефективність роботи для держави, залізниці та Одеського порту, за що окремо вдячний новому прогресивному керівництву Укрзалізниці — Євгенові Кравцову і В’ячеславу Єрьоміну, які змогли спільними зусиллями забезпечити запуск регулярних контейнерних блок-поїздів з Одеського порту. Інвестиції, підвищення рівня сервісу — все це складові успіху ДП «КТО» — лідера контейнерного ринку України», — зазначив генеральний директор компанії Анастас Коккін. У зверненні до бізнес-спільноти начальник адміністрації Одеського порту Ігор Ткачук підкреслив: «Компанія «КТО» цього року наростила перевалку вантажів більш ніж на 10%. Очікуємо подальшого зростання контейнерного бізнесу, збільшення вантажообігу на цьому підприємстві. Спільними зусиллями з німецькою стороною ми відновили спорудження нового хвилелому Карантинного молу, яке було припинено майже п’ять років тому. Нині цей проект перебуває під пильним контролем Прем’єр-міністра України, Міністерства інфраструктури і, що дуже важливо, уряду Німеччини. Одеський порт успішно розвивається. У цьому величезна заслуга й наших надійних партнерів, які працюють з нами уже 17 років. Маю на увазі найбільший німецький логістичний концерн HHLA і ДП «КТО».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»
ДОВІДКА:
Компанія «Контейнерний термінал Одеса» — дочірнє підприємство «ЕйчЕйчЕлЕй Інтернешнл ГмбХ» (HHLA InternationalGmbH), яке входить до групи провідного у Європі логістичного холдингу — німецької компанії HHLA AG (м. Гамбург). З 2010 року компанія здійснює будівництво найпотужнішого в Україні контейнерного термінала спільно з АМПУ для збільшення пропускної спроможності на 600 тис. TEU. За останні сім років компанія сплатила податків до бюджетів різних рівнів понад мільярд. гривень. Загальний обсяг інвестицій перевищує 5 мільярдів гривень.