Презентація для учасників заходу, журналістів регіональних та центральних ЗМІ відбулася в межах Міжнародного транспортного форуму TRANS EXPO ODESSA 2018, який проходив в Одесі 26—28 вересня. Президент компанії Філіп Свенс представив програму інвестування і підкреслив, що для концерну HHLA інвестиції в інфраструктуру Одеського порту і розвиток інтермодальних перевезень у всій Україні мають велике значення.

Гендиректор ДП «КТО» Анастас Коккін, президент ДП «КТО» Філіп Свенс, керівник адміністрації Одеського морського порту Ігор Ткачук (зліва направо). Фото автора

Німецький концерн HHLA інвестував уже понад 150 мільйонів доларів у контейнерний термінал і планує вкласти ще кілька десятків мільйонів доларів. «Впровадження нової інвестиційної програми — це знакова подія для нас, яка свідчить про те, що ми віримо в успіх нашого контейнерного термінала в Одеському порту і перспективи розвитку української економіки загалом», — зазначив Філіп Свенс.

У зв’язку зі зростанням контейнерного вантажопотоку термінала у вересні 2018 р. ДП «КТО» розпочало будівництво на Карантинному молі тилового майданчика для оброблення контейнерів. «Для нас дуже важливо, що Німеччина в непростий для України час вкладає великі кошти в розвиток контейнерного термінала в Одеському порту, що є істотним внеском у розвиток транспортної інфраструктури України. Дякую адміністрації порту в особі Ігоря Ткачука, керівництву ДП «АМПУ» в особі Райвіса Вецкаганса за сприяння в успішній реалізації цього проекту».

Зі станції «Одеса-порт» запущено регулярні контейнерні залізничні потяги в напрямках до Івано-Франківська, Дніпра, а нещодавно — блок-поїзд до Харкова з високими показниками середнього завантаження. Найближчими днями очікують запуск блок-поїзда до Києва, в подальшому — в інші напрямки. «З кожним новим рейсом зростає завантаження блок-поїздів. Клієнти дуже задоволені і підтримують розвиток цього сервісу. Маршрутизація контейнеропотоку і запуск регулярних блок-поїздів — це новий рівень сервісу і колосальний крок уперед. Це найбільша ефективність роботи для держави, залізниці та Одеського порту, за що окремо вдячний новому прогресивному керівництву Укрзалізниці — Євгенові Кравцову і В’ячеславу Єрьоміну, які змогли спільними зусиллями забезпечити запуск регулярних контейнерних блок-поїздів з Одеського порту. Інвестиції, підвищення рівня сервісу — все це складові успіху ДП «КТО» — лідера контейнерного ринку України», — зазначив генеральний директор компанії Анастас Коккін. У зверненні до бізнес-спільноти начальник адміністрації Одеського порту Ігор Ткачук підкреслив: «Компанія «КТО» цього року наростила перевалку вантажів більш ніж на 10%. Очікуємо подальшого зростання контейнерного бізнесу, збільшення вантажообігу на цьому підприємстві. Спільними зусиллями з німецькою стороною ми відновили спорудження нового хвилелому Карантинного молу, яке було припинено майже п’ять років тому. Нині цей проект перебуває під пильним контролем Прем’єр-міністра України, Міністерства інфраструктури і, що дуже важливо, уряду Німеччини. Одеський порт успішно розвивається. У цьому величезна заслуга й наших надійних партнерів, які працюють з нами уже 17 років. Маю на увазі найбільший німецький логістичний концерн HHLA і ДП «КТО».

Відділ новин
«Урядового кур’єра» 

ДОВІДКА:

Компанія «Контейнерний термінал Одеса» — дочірнє підприємство «ЕйчЕйчЕлЕй Інтернешнл ГмбХ» (HHLA InternationalGmbH), яке входить до групи провідного у Європі логістичного холдингу — німецької компанії HHLA AG (м. Гамбург). З 2010 року компанія здійснює будівництво найпотужнішого в Україні контейнерного термінала спільно з АМПУ для збільшення пропускної спроможності на 600 тис. TEU. За останні сім років компанія сплатила податків до бюджетів різних рівнів понад мільярд. гривень. Загальний обсяг інвестицій перевищує 5 мільярдів гривень.