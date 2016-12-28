Уявіть картину: в місті густішають сутінки і спалахують ліхтарі. Потім їх гірлянда злегка тьмяніє там, де безлюдно, і яскравішає в місці скупчення містян. Таке розумне освітлення здається фантастикою. Однак це реальність, втілена в життя завдяки Програмі «Угода мерів — Демонстраційні проекти», яку фінансує Європейський Союз.

З новими ліхтарями — нове життя

Аж не віриться, що таке диво з’явилося в місті, де кілька років тому іноді вимикали вуличне освітлення за борги. Тож ще 2012-го жителі почали шукати шляхи здешевлення електроенергії, встановили нові лічильники та перейшли на економні тарифи, що на той час дало відчутний позитивний результат. Після того тарифи зростали і прийшло розуміння, що економити треба кардинально. Але як? І шанс незабаром з’явився: навесні 2013 року було підписано угоду мерів, а потім сесія міськради затвердила План дій зі сталого енергетичного розвитку до 2020 року.

Далі справа була за проектом. Писати його непросто, усі викладки мають бути об∂рунтованими, чіткими й переконливими. Та жителям настільки допекла ситуація з вуличним освітленням, що вони дуже постаралися і єдині в області впоралися із завданням на відмінно. Проект схвалила Європейська комісія, тож справа нарешті зрушила з місця.

Це справді було на грані фантастики, адже вартість проекту — 638 тисяч євро. Здійснити його втілення місту, весь бюджет якого менший від цієї суми і становить усього 12 мільйонів гривень, було б нереально. Та на умовах співучасті, коли 500 тисяч євро надав Євросоюз, решту (22%) додала облдержадміністрація, крига скресла.

Менський міський голова Геннадій Примаков розповів, що першу чергу робіт було завершено і встановлено 124 енергоощадні ліхтарі наприкінці 2015 року. Тепер реконструкція системи вуличного освітлення триває, і в підсумку на вулицях міста засяють ще 1279 світлодіодних світильників. Завдяки цьому буде скорочено споживання енергії вуличного освітлення на 66% (з 291,576 до 99,243 МВт-год). Це дасть змогу істотно зменшити щорічні викиди парникових газів.

«Тепер уночі світло, як удень! Велике спасибі людям, котрі про нас потурбувалися! — похвалила сяючу обновку міста пенсіонерка, яка назвалася Тетяною Михайлівною. — Нині у центрі просто казково. Якщо так буде освітлене все місто, у ньому почнеться нове життя!»

Інші міста теж мають шанс

Нещодавно до Мени з’їхалися на семінар міські голови з різних куточків України, щоб перейняти досвід встановлення енергоефективного освітлення.

Як зауважив керівник сектору муніципальної інфраструктури та енергоефективності делегації ЄС в Україні Сергій Ладний, почалася найважливіша частина проекту — демонстраційна. Жителі міста охоче розповіли, як не набити гулі на цьому шляху й уникнути більшості помилок, які свого часу зробили самі. Крім того, учасники семінару змогли побачити модернізацію в процесі — реконструкцію ліхтарів та заміну щитових.

Виконують роботи чернігівські фахівці, лампи — харківські.

«Ці ліхтарі працюватимуть не менш як десять років, — запевнив представник фірми-виробника Олександр Катрущенко. — Вони мають алюмінієвий корпус і пройшли всі випробування. Скажу більше: світили навіть зануреними в басейн».

Міський голова розповів, що світлодіодними ліхтарями управляють автономно. І продемонстрував на планшеті, як можна одним порухом знизити яскравість освітлення в рази або підвищити так, що темрява відступить.

Ян Едвін Ваандерс, керівник команди підтримки Програми «Угода мерів — Демонстраційні проекти», запевнив, що стати переможцями грантового конкурсу мають шанс також інші населені пункти: «Ця програма ЄС спеціально сфокусована на малих містах, тому що їм набагато важче залучити фінансування і вони оперують набагато меншими коштами, ніж великі міста України. Уже в січні-лютому наступного року буде офіційне оголошення Єврокомісії про другий тур конкурсу. Його загальний бюджет буде 10 мільйонів євро».

ПРЯМА МОВА

Леонід САХНЕВИЧ,

перший заступник голови облдержадміністрації:

— Тривають роботи, початі в 2015 році. Уже можна говорити, що проект удався, хоч було важко вийти на такий рівень і виграти грант. Нині в області, окрім Мени, ще дванадцять міст, які підписали угоду мерів. Отже, будуть проекти і, цілком можливо, переможці. Це робота нашим організаціям, упровадження енергоефективності, крім того, дуже важливий соціальний аспект: поліпшуються умови життя жителів міста. Приклад, який показала Мена, дуже важливий для Чернігівщини.