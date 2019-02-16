За його плечима величезна школа та досвід глобальних фінансових установ. Останні 5 років він очолював київський офіс ЄБРР. Тому його номінація та входження до складу наглядових рад найбільших українських державних компаній стали визнанням та органічним продовженням ефективної роботи у цей особливо складний для економіки України період.

Сьогодні Шевкі Аджунер, турецький фінансист і банкір, очолює наглядові ради «Укрзалізниці» та «Укренерго».

Півроку роботи в Укрзалізниці дозволяють говорити про перші враження і результати. Наглядовою радою і менеджментом вже розроблено Стратегію Укрзалізниці на 2019-2023 роки. Днями її було презентовано представникам уряду, ринку й експертам. Стратегічний документ передусім заохочує конкурентність для Укрзалізниці, що, за словами Шевкі Аджунера, є умовою прогресу і розвитку компанії.

— Ви донедавна були директором представництва ЄБРР в Україні, співпрацювали з Укрзалізницею. Як змінилося ваше бачення розвитку компанії після того, як очолили наглядову раду УЗ?

— ЄБРР завжди надавав Укрзалізниці ресурси для поліпшення якості її рухомого складу та інфраструктури. УЗ завжди була ключовим партнером для ЄБРР.

Зрештою, мої погляди сильно не змінилися. Тепер я по інший бік, в Укрзалізниці, і допомагаю в реалізації планів компанії, щоб вона була конкурентоспроможною, ефективною та забезпечувала сервіс необхідної якості.

Ще під час роботи в представництві ЄБРР для мене було очевидним, що команда Укрзалізниці під головуванням Євгена Кравцова розвивається дуже динамічно. І сьогодні, коли я вже в УЗ, ми бачимо потребу у продовженні й поглибленні розпочатих реформ.

— У 2013 році, щойно ви прийшли у представництво ЄБРР в Україні, говорили, що дуже складно написати для України стратегічний документ, коли в країні відбуваються тектонічні зміни. В умовах сьогоднішньої України, чи стало простіше розробити стратегію для Укрзалізниці?

— Сьогодні зовсім інша ситуація. Ми бачимо зростання впевненості, інтересу, апетиту інвесторів до України, видно їхнє бажання надавати довгострокове фінансування для УЗ та інших місцевих компаній. Інвестори з нетерпінням чекають на подальше підвищення прозорості економічних процесів в країні, сміливих рішень і дій влади для подальшої реалізації реформ.

— Чи підготовлено вже стратегію розвитку Укрзалізниці?

— Це питання, що має бути підтримане урядом та іншими стейкхолдерами. Зараз ми перебуваємо на фінальній стадії формування стратегії для Укрзалізниці.

Рушійною силою нашої стратегії є орієнтованість на клієнтів, як у вантажних перевезеннях, так і в пасажирській сфері.

Серед першочергових завдань — реформування системи прийняття рішень у компанії. Коли ключові процеси, такі як закупівлі, капітальні інвестиції, планування утримання та ремонтів проходитимуть на рівні головного виконавчого офісу, а не на різних регіональних рівнях, як було раніше, тоді вони будуть організованішими, фінансово ефективнішими та контролюватимуться належним чином.

Фундаментальним для УЗ є фінансово-економічна стабільність. Конкретна проблема у тому, що в минулому Укрзалізницю змушували надавати послуги за якомога нижчими цінами, а часом, навіть, нижче собівартості. І наслідком цього стали брак фінансових ресурсів, поганий стан наших активів, особливо в локомотивному секторі. Наша стратегія дасть Укрзалізниці можливість робити необхідні інвестиції, щоб забезпечувати конкурентоспроможність української економіки і працювати для громадян України.

— Наскільки єдиним є бачення цієї стратегії членами наглядової ради Укрзалізниці, чи хтось, може, має окрему думку?

— Всі ми хочемо бути впевненими, що маємо цілісну стратегію, яка знайде підтримку акціонера. Маємо документ, схвалений одностайно наглядовою радою, і який незабаром буде представлений уряду.

Ми говоримо про горизонт бачення у 5 років, однак основні завдання мають бути реалізовані впродовж року-двох. Тому це не статичний, а динамічний документ. Це план дій, який доводитиме свою дієвість на ринку.

— Вже як голова наглядової ради Укрзалізниці ви неодноразово обговорювали з бізнесом ідею автоматичної індексації тарифу на індекс цін виробників. Які шанси запровадити зараз таку модель тарифоутворення у галузі?

— Якби я був політиком, для мене це була б найкраща пропозиція. Це знімає політичний тиск у системі. Для політиків завжди складно підвищувати ціни. Але як тільки ви встановите раціональну основу, таку як індексація тарифів, та прив’яжете її до того, як підвищується собівартість всіх товарів в країні, тоді це повністю деполітизує процес.

Це також буде добре і для промисловості, коли кожен матиме передусім справедливе співвідношення ціни на перевезення до вартості виробництва. Якщо буде зростати вартість виробництва продукції, то також необхідним і резонним є паралельне підняття тарифів на перевезення до відповідного рівня. Я вважаю, що це висновок не тільки менеджменту Укрзалізниці, але й ширшої індустріальної спільноти, тому що це надає процесу ціноутворення передбачуваності.

Але загальна ідея тут — тарифи треба довести до такого рівня, щоб вони дали змогу УЗ генерувати прибутки для інвестицій на рівні, необхідному для окупності запозичених засобів за час їхнього життєвого циклу, якщо активи профінансовані.

— Ваше ставлення до ідеї незалежного регулятора на зразок того, що є в енергетиці й комунгоспі?

— Наявність транспортного регулятора, якщо встановлені правила гри, які належним чином створюють однакові умови для всіх, та керуються належним чином, це було б добре. Знову таки, все буде проектуватися таким чином, щоб вберегти УЗ та інших гравців від політичного втручання.

— Наскільки у запропонованій вами стратегії враховано ту модель ринку залізничних перевезень, що міститься у законопроекті про залізничний транспорт?

— Цей законопроект передбачає створення конкурентного ринку залізничних послуг. Тому всі наші ініціативи полягають у тому, щоб зробити систему УЗ більш дієвою та ефективною. І в цьому плані наша стратегія заохочує конкурентність. Вона робить компанії ефективнішими, сильнішими та стає рушієм зростання. Конкурентності уникнути не можна, не є мудрим рішенням для компаній її уникати.

Проте, для нашого сектора буде важливою відповідна нормативна регуляція та однакові умови для всіх учасників. В іншому випадку Укрзалізниця стане вразливою, оскільки буде змушена брати на себе низку неприбуткових суспільних зобов'язань.

Наприклад, ми хотіли би бачити справедливу компенсацію за неприбуткові пасажирські перевезення, щоб виконувати всі зобов’язання перед громадянами України, покращувати якість та мобільність послуг для жителів, але не допустити негативних наслідків, втрат у сфері вантажних перевезень. Що зрештою може призвести до припинення субсидування таких послуг. Ось чому ми просимо про прийнятну структуру компенсації у центрального та місцевого керівництва за надання послуг пасажирських перевезень, за виконання зобов’язань з громадських послуг.

— Наглядова рада Укрзалізниці у такому складі працює вже понад півроку. Ви достатньопроінформовані про процеси, що відбуваються у компанії. Де ви бачите резерви для поліпшенняроботи УЗ?

— Крім того, що я вже називав, а саме — зміна процесу прийняття рішень, покращення ефективності та можливості залучення додаткових фінансових ресурсів для інвестицій, однаково важливою є боротьба з корупцією та розкраданнями. Тому ми всіляко вітаємо роботу у цьому плані правоохоронних органів і заохочуємо їх працювати тісно з нами для викорінення будь-яких злочинних проявів у компанії. Про це я писав у листі до представників влади. Ми також вживаємо відповідних заходів. Але ми не є правоохоронними органами з їхніми ресурсами та повноваженнями. Боротися з організованими правопорушеннями, що складають значну частку проти компанії, не є ні нашою кваліфікацією, ні повноваженнями. Тому ми просимо правоохоронні органи держави допомогти нам у викоріненні цих злочинів проти компанії, а відповідно, і проти народу України.

І суми грошей, які ми вбережемо у разі успіху, можуть бути неймовірними. У тому числі завдяки цьому ми зможемо надзвичайно збільшити обсяги наших інвестицій.

— Віце-прем’єр Володимир Кістіон говорив, що окрім стратегії УЗ, актуальним є питання формування нового складу правління. На якому етапі зараз це питання?

— Ви знаєте, що голова правління, Євген Кравцов, уже затверджений. Він повністю відповідає нашим вимогам, але цей процес повинен продовжуватися і з іншими представниками команди через прозору, об’єктивну оцінку сильних та слабких сторін кожного менеджера та забезпечити компетентну, гідну, цілісну команду лідерів компанії, яка зможе та прагнутиме до реалізації наших стратегічних планів.

Слово «команда» тут має вирішальне значення. У цьому контексті команда менеджерів повинна повністю співпрацювати один з одним та мати єдине стратегічне бачення розвитку УЗ. Інакше програємо, чого ми не можемо допустити.

Зараз проходить процес визначення та ідентифікації й узгодження профілю: людських, професійних компетенцій, необхідних для кожної ключової посади, функції.

— Вже є бачення персонального складу правління, шорт-лист, лонг-лист?

— Ми ще не на тому етапі. Персоналізація — це вже другий етап. Зараз ми визначаємо і фіналізуємо вимоги, кваліфікації кожної посади. Потім на цій основі будемо оцінювати кожного, чи відповідають вони цим вимогам, чи потребують поліпшення. Як я вже казав, дуже важливим є, щоб команда була цілісною, щоб працювала разом. Команда повинна мати єдине бачення цілей та завдань під головуванням голови правління.

Вони, звичайно, повинні бути професіоналами високого рівня, але якщо вони не поділяють спільного бачення, то їм немає місця у такій команді.

— Отже, чи є план дій з корпоративного управління, коли буде сформоване нове правління?

— У нас заплановане засідання наглядової ради на кінець лютого. Тоді ми завершимо й узгодимо ці кваліфікаційні критерії, і сподіваюсь, що дуже швидко перейдемо до наступного етапу оцінки відповідності критеріям. Ми намагатимемось пришвидшити цей процес, але дедлайн — кінець першого півріччя. До закінчення першого півріччя 2019 року все визначиться.

— Як проходить робота наглядової ради УЗ, адже це був перший досвід, коли наглядова рада державної компанії сформована за новою процедурою? Чи знаходять спільну мову так звані незалежні члени й представники від уряду?

— Ми працюємо дуже згуртовано та злагоджено. Я вже зазначав, що кожен робить свій внесок відповідно до компетенцій, має своє бачення, але через конструктивні дискусії знаходимо спільне найкраще рішення. Ми в змозі це робити, тому що будуємо безумовну довіру один до одного.

На цьому етапі перетворень, надзвичайно важливою є побудова політики державної власності, яка визначає основні параметри довготривалого функціювання УЗ, якого чекає від нас держава. У нас є представники уряду, відтак ми маємо постійну думку держави, яка береться до уваги під час наших обговорень.

Держава зі свого боку розвиває довіру до компанії та її органів управління, оскільки її бачення визнається та враховується під час прийняття рішень. Але головне тут — знайти консенсус різних думок і поглядів, найкраще вирішення того чи іншого питання.

Ми завжди приймали рішення одноголосно, у нас не було серйозних непорозумінь, і ми не хотіли б цього у майбутньому.

Я позитивно вражений кваліфікацією колег, у нас чудовий сплав енергії, динамічності, мудрості, молодості та досвіду. Ми з паном Ослудом є лідерами за віком, але Костянтин Мар'євич та Іван Юрик значно «омолоджують» середній вік нашої наглядової ради.

— Ви також є головою наглядової ради Укренерго. Де ви проводите більше часу?

— Я проводжу більше часу в УЗ, тому що я працюю тут довше. Наглядова рада Укренерго була сформована пізніше. Обидві ради та їхні ролі для мене однаково важливі, тому що обидві компанії надзвичайно важливі для економіки України. Я вважаю себе просто щасливцем, адже є багато над чим працювати в обох радах та компаніях.

В енергетичній сфері ми рухаємось до нової ринкової структури. Як ви знаєте, головну трансформацію в енергетичному секторі ми бачимо у зростанні ролі «зеленої» енергетики в енергетичній системі України. Нам треба інтегруватися в Європейську енергетичну мережу, завершити анбандлінг для отримання сертифікату незалежного оператора системи відповідно до зобов’язань України перед Європою і її енергетичною спільнотою. Це є великими викликами, і я пишаюся, що маю нагоду працювати над їхнім вирішенням.

Отже, хочу сказати, що українська інфраструктура, і що стосується перевезень, і енергопотужностей, перебуває в руках гідних лідерів, і наглядові ради зроблять все можливе для надання фахових консультацій, управління та нагляду обох компаній.

Михайло АНДРОЩЕНКО

Укрінформ