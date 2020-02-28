Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що бізнес, який ухилятиметься від сплати податків, зустріне жорсткий опір держави. Таку позицію він оприлюднив під час наради в Києві щодо запровадження оновленої системи моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкових накладних з ПДВ. «Кожного з таких хитрунів ми виявимо і працювати їм точно не буде комфортно», — наголосив він.
Ліквідація тіньового ринку ПДВ дасть змогу державі заощадити 1—2 мільярди гривень щомісяця. «Оборудки з податком на додану вартість — це багаторічна проблема в Україні. Тіньовий ринок ПДВ оцінюється мільярдами гривень на місяць. Уряд викорінює ці схеми», — категорично резюмував Олексій Гончарук.
Він нагадав, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних». Система моніторингу ризиків під час реєстрації податкових накладних уже довела ефективність — дала змогу запобігти багатомільярдним оборудкам з ПДВ і забезпечити ритмічне відшкодування його експортерам.
Прем’єр-міністр підкреслив, що оновлена система моніторингу дає змогу автоматично, на основі чітких критеріїв визначати тих, хто намагається ухилятися від сплати податків. Водночас краще захищає права сумлінних платників податків.
«Ті, хто працюють «у білу», лише виграють: правила будуть чіткі та зрозумілі. Держава почала жити в новій реальності, де є нетерпимість до схематозів, і навпаки, сприяння тим, хто працює чесно. І це мають усвідомити як у податковій, так і в бізнесі», — наголосив Прем’єр.
Олексій Гончарук переконаний, що конвертаційні центри, «пересорти» мають зникнути назавжди, й доручив голові Державної податкової служби Сергієві Верланову взяти це під особистий контроль.
«Уряд працює над тим, щоб корупції та тіньових схем у державі не залишилось, а працювати чесно було набагато вигідніше, ніж у тіні», — окреслив мету Олексій Гончарук.
«Система зупиняє накладні там, де для цього є реальні підстави. Яскравий приклад — торік завдяки роботі системи моніторингу зупинили реєстрацію податкових накладних на близько 10 мільярдів гривень. Після розгляду зареєстрували накладних лише на 3,4 мільярда гривень. Тобто майже 6 мільярдів хотіли просто вкрасти з українського бюджету. Ми ці схеми припинимо», — наголосив голова ДПС Сергій Верланов.
Він нагадав, що система моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування — це автоматизований аналіз податкових накладних/розрахунків коригування за підсумками задекларованих звітних показників платника податку на додану вартість, наявною в податкових органах інформацією, яка відображає специфіку господарської діяльності суб’єкта господарювання.
Цю систему побудовано так, щоб на етапі реєстрації ПН/РК превентивно реагувати на зловживання недобросовісних платників.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»