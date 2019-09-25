У столиці завершився третій всеукраїнський Open Data Forum 2019. Його цьогорічним гаслом став меседж «Україна на шляху до економіки даних». До Києва прибули близько пів тисячі представників органів центральної та міської влади, професіоналів у галузі державного управління, українських і міжнародних експертів, громадських активістів й стартаперів. Вони обговорювали формування державної політики відкритих даних, а саме що вже зробили центральні органи влади та міські ради в цьому напрямі й що належить зробити задля перспективи економіки даних, реалізації потенціалу використання штучного інтелекту тощо.

На форумі відбулися щорічна церемонія нагородження лідерів із розвитку відкритих даних в Україні Open Data Awards і відзначення українських стартапів, які змагались на Open Data Challenge за фонд у 2,5 мільйона гривень на реалізацію й підтримку проєктів з використанням відкритих даних.

«Мінцифри робитиме все можливе, щоб надалі про Open Data Challenge дізналось якомога більше людей, а в Україні побільшало бізнес-проєктів на основі відкритих даних. Антикорупційні проєкти, що створюють завдяки цьому, мають особливу цінність для нашого суспільства та оновлення влади. Наше завдання — відкривати ще більше даних, усі причетні органи влади мають сумлінно виконувати постанову КМУ №835», — окреслив мету зібрання віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Open Data Challenge — це міжнародний формат конкурсу для розвитку інноваційних проєктів на основі відкритих даних, який в Україні виріс до масштабу найбільшого національного конкурсу в цій галузі. Мета конкурсу — залучення активістів, дослідників, дизайнерів та розробників для розвитку інноваційних сервісів і продуктів оpen data та big data для розв’язання проблем українського суспільства й розвитку бізнес-потенціалу, повідомляє служба віцепрем’єр-міністра.

Наприкінці конкурсу судді обрали п’ятірку переможців, серед яких: Назар CityBot — муніципальний чат-бот, який інформує про роботу комунальних служб міста, попереджає про аварії та відключення, збирає дані лічильників і повідомляє про тарифи та їхні зміни тощо; Inspect.in.ua — вебсервіс, який, ґрунтуючись на результатах уже проведених перевірок компаній, формує перелік поширених порушень, генерує персоналізовані рекомендації щодо усунення недоліків та виконує підбір зовнішніх спеціалістів; Відкрита Влада — аналітичний вебсервіс для моніторингу роботи та виявлення корупційних зв’язків серед політиків, чиновників, державних, комунальних підприємств та організацій; Мапа Реновації — інтерактивна мапа, що надає інформацію про стан занедбаних будівель і просторів міста, пов’язані з ними виконавчі провадження, цільове призначення землі, актуальну діяльність активістів і забудовників; Знай свого чиновника (Запарканом) — вебсервіс, який надає аналітичну інформацію для оцінювання чиновника на основі задекларованих статків, зв’язків із компаніями чи особами та генерує загальний рейтинг чиновників за ризик-факторами.

У підсумку щорічної церемонії нагородження Open Data Awards, де відзначають лідерів із розвитку відкритих даних в Україні, судді визначили переможців у п’яти номінаціях: Open Data Government Award — за найвищі стандарти публікації відкритих даних центральними органами управління, тут перемогло Міністерство інфраструктури. Open Data City Award — за найвищі стандарти публікації відкритих даних міськими органами управління, перемогло місто Тернопіль. Open Data Business Award — за найефективніше використання відкритих даних для трансформації бізнесу, першим був Офіс ефективного регулювання (BRDO). Open Data Social Impact Award — за найбільший соціальний вплив використання відкритих даних, перемогу здобула Ініціатива CoST Ukraine. Open Data Leader Award — за найвищі особисті заслуги у розвитку відкритих даних, попереду були Павло Ткаченко й Ірина Черниш (SaveEcoBot).

А в день підбиття підсумків Open Data Forum 2019 Михайло Федоров підписав Меморандум про співпрацю між Міністерством цифрової трансформації та Швейцарською агенцією розвитку й співробітництва. Документ передбачає впровадження ІІ фази Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що виконуватиме Фонд Східна Європа за сприяння Фонду InnovaBridge.

«Цифровізація — пріоритетний напрям розвитку України. У державному управлінні це означає повну зміну філософії спілкування між державою та владою — впровадження зручних і корисних електронних послуг та інструментів електронної демократії. Такі перетворення неможливі без підтримки міжнародних донорів. Тому ми раді продовжити співробітництво зі швейцарсько-українською Програмою EGAP і впевнені, що ця співпраця буде втілена в корисні для українського суспільства проєкти».

Швейцарсько-українська програма EGAP покликана допомогти громадянам, включно із представниками вразливих груп, внутрішньо переміщеними особами (ВПО) та бізнесом, а також отримати широкий доступ до публічних послуг та активніше їх використовувати. Це сприятиме зменшенню корупції та підвищенню довіри до влади. Йдеться про допомогу державним і місцевим органам влади надавати публічні послуги ефективніше й прозоріше завдяки розширеним можливостям та новим інструментам електронного урядування, розробленим в інклюзивний спосіб.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»