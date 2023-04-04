У Полтаві цього року відремонтують ліфти у житлових будинках за 40 адресами

На сесії Полтавської міської ради ухвалили програму розвитку житлово-комунального господарства на 2023 рік. Серед інших витрат 10 мільйонів гривень заклали на поточний ремонт ліфтів. Їх мають відремонтувати майже за 40 адресами. У середньому на поточний ремонт одного ліфта витратять трохи більш як 250 тисяч гривень. Капітальний ремонт механізму із заміною кабіни коштує приблизно мільйон гривень. В управлінні ЖКГ повідомили, що цей список неповний і на наступну сесію в нього внесуть ще 14 ліфтів, які потребують поточного ремонту.

Окремо на сесії Полтавської міської ради затвердили програму ремонту ліфтів у житлових будинках на період до 2025 року.

Програма співфінансування

Раніше, ділячись планами на нинішній рік, вже колишня начальниця управління ЖКГ Ольга Данилова повідомила, що на поточні ремонти ліфтів планують закласти 3 мільйони гривень. Ці кошти мають спрямувати на косметичні поточні або аварійні ремонти. Депутат Юлія Городчаніна запропонувала створити міську програму підтримки ОСББ щодо співфінансування ремонтів ліфтів. Тобто частину суми за ремонт ліфта мають сплатити власники квартир. Текст програми розробили спільно з радою голів ОСББ. Документ винесли на сесію.

Програма співфінансування ремонту ліфтів розрахована на чотири роки, і на початковому етапі на її реалізацію надають 130 мільйонів гривень. Житловий фонд Полтави налічує майже 1000 ліфтів, більшість механізмів уведено в експлуатацію в 1970—1980 роках. Вони вже давно відпрацювали ресурс — експлуатацію після 25 років роботи заборонено.

Кожен ліфт мають обладнати зв’язком з обслуговуючим персоналом. Систему диспетчеризації ліфтів відновлено у 150 будинках, у решті вона не функціонує. У період з 2011-го по 2017 рік у місті відремонтували 58 ліфтів, протягом 2018—2020 років — у понад 180 будинках. Нині ремонту потребують понад 650 ліфтів.

Програма передбачає такі частки співфінансування: запуск ліфта, який не працює, аварійний ремонт — 20% — мешканці, 80% — бюджет; поточний ремонт, встановлення системи диспетчеризації — 30% мешканці, 70% — бюджет; капітальний ремонт, модернізація, заміна — 10% — мешканці, 90% — бюджет.

Нині управління ЖКГ збирає заявки від ОСББ щодо участі у програмі. Механізм подачі заявок такий. Голова правління ОСББ надає пакет документів до управління ЖКГ. Спеціалісти перевіряють усе, потім зі своїми зауваженнями спрямовують документи до депутатської комісії з питань містобудування. Якщо все гаразд, комісія ухвалює рішення про співфінансування. Після цього ОСББ укладає договір з УЖКГ про співпрацю на виконання ремонтних робіт. Над тендерними процедурами, укладанням договору і всіма подальшими виплатами працюватиме управління.

Узяти участь у програмі можуть і мешканці будинку, які не створили ОСББ. Вони повинні сформувати ініціативну групу, яка обирає вид робіт, і звернутися до управителя багатоповерхового будинку, котрий і верішуватиме питання з УЖКГ щодо співфінансування. Мешканці одного під’їзду або секції будинку можуть окремо проголосувати за роботи у своєму під’їзді та подати необхідні документи в УЖКГ.

Позичити не вийде

Порядок надходження заявок від мешканців будинку мають публікувати на офіційному сайті УЖКГ, за цим списком і визначається черговість виконання ремонтів.

У Полтаві ремонти ліфтів здійснюють кілька приватних фірм. Здавалося б, цього достатньо, щоб ліфтове господарство в місті працювало належно. Та й міська скарбниця, розповідають депутати, не порожня. Проте ситуація з ліфтами у житлових будинках обласного центру, м’яко кажучи, не така як слід. За 2022 рік тут капітально відремонтували лише один аварійний ліфт.

Чому у великому місті не ремонтують ліфтів, пояснив перший заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко: «У нас ліфти обслуговують три підприємства. На жаль, кошти на ремонт не проходять через постанову Кабміну (на період воєнного стану). Підрядник може вкласти власні кошти за казначейські зобов’язання. Коли розблокується питання чи буде якесь інше рішення, тоді пройдуть проплати.

Я зустрічався з керівниками підприємств, які роблять ліфти. У них немає вільних коштів, щоб ремонтувати механізми в борг. Сподіваюся, проблему вдасться розв’язати в межах цільової комплексної програми, до якої долучиться і військова адміністрація.

Останнім часом у Полтаві збільшилася кількість аварійних ліфтів. Частина механізмів згоріла під час блекаутів, бо не було трансформаторів для вирівнювання напруги».

Крім аварійних ремонтів управління ЖКГ планувало провести певні дрібні поточні ремонти та оновлення систем диспетчеризації. Проте за весь рік було оплачено роботи тільки у п’яти під’їздах багатоповерхових будинків.

У Кременчуці багато ліфтів теж давно пора ремонтувати або заміняти, оскільки вони відпрацювали терміни експлуатації. Гостроти ситуації додало й те, що через ракетні обстріли тут постраждала енергосистема, внаслідок чого збільшилася кількість виходу з ладу двигунів та механізмів.

Щоб виправити становище, депутати Кременчуцької міської ради ще наприкінці минулого року на сесії внесли зміни до рішення міської ради «Про затвердження програми капітального поточного ремонту реконструкції та технічного переоснащення багатоквартирного житлового фонду на 2022—2024 роки» і спрямували на поточний ремонт ліфтів певні кошти. Їх надали зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Цим рішенням департаменту ЖКГ дозволили змінити напрям використання коштів та використати їх на часткову заміну зіпсованих елементів блоків ліфтів.

Якщо раніше ламався ліфт, кошти на його ремонт збирали самі мешканці під’їзду. Інколи ця процедура тривала не тиждень і не два, а місяці.