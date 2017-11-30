Майже чотири роки на сході нашої країни триває антитерористична операція, яка насправді є неоголошеною війною. Як наслідок — велика кількість убитих і поранених, тисячі людей, змушених виїхати з небезпечної зони, безліч зламаних доль. На захист Батьківщини стали військові Збройних сил, бійці Національної гвардії, Служби безпеки, служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, працівники Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, добровольчі батальйони, що перейшли в підпорядкування цих структур.

За сухим переліком офіційних назв відомств і структур стоять живі люди. За долю кожного з них моляться батьки-матері, дружини і діти. Кожен небайдужий українець подумки повторює, дивлячись услід людині в камуфляжі, добре закарбоване у свідомості за останні роки: «Повертайся живим!»

Та самих добрих слів для тих, хто пройшов стежками війни, замало. Держава взяла на себе зобов’язання підтримати захисників. Тож відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» люди, які стали на захист суверенності Української держави і цілісності її кордонів, мають право на отримання статусу учасника бойових дій і відповідного посвідчення. Тобто отримувати гарантований державою соціальний захист.

Щоб з’ясувати процедуру присвоєння статусу учасника бойових дій і тенденції його отримання, «Урядовий кур’єр» звернувся до першого заступника голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Ігоря МАЛЬЦЕВА.

— Ігорю Всеволодовичу, скільки на сьогодні учасників антитерористичної операції отримали статус учасника бойових дій? Хто його встановлює?

— Його отримали майже 320 тисяч учасників антитерористичної операції. Рішення про надання статусу УБД приймають відомчі комісії при силових відомствах. Інформацію про учасників бойових дій вносять до Єдиного реєстру учасників АТО, який створено в нашому органі. Служба працює над розширенням інформаційної бази реєстру шляхом додання інформації про осіб зі статусами інвалідів війни, членів сім’ї загиблого, учасників війни; визначає потребу і забезпечення житлом, земельними ділянками, технічними засобами реабілітації, соціальними послугами.

— Чи мають право на отримання статусу учасника бойових дій добровольці? Який орган надає такий статус?

— У червні 2015 року внесено зміни до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в частині врегулювання питання щодо надання статусу учасника бойових дій. Тож особи, які брали участь у бойових діях у складі добровольчих формувань, що ввійшли до складу силових відомств, мають право на отримання статусу УБД, і саме відомча комісія відповідного силового відомства приймає рішення про його надання.

— А чи мають таке право капелани, співробітники медичних закладів та інші працівники підприємств?

— До служби звертається чимало людей із такими запитаннями. Цей закон встановлює, що працівники підприємств, установ, організацій мають право виключно на статус учасника війни. Цей статус надають комісії при органі соціального захисту за місцем реєстрації.

Однак капелани можуть отримати статус УБД, якщо їх залучав та направляв у зону АТО Генеральний штаб ЗСУ як військовослужбовців.

— Якщо поранення чи контузії зазнали працівники, а не військовослужбовці, вони мають право на статус УБД?

— Усі особи, які зазнали поранення, контузії чи каліцтва під час виконання службових обов’язків у зоні проведення АТО, мають право на статус інваліда війни з відповідними пільгами та виплатою одноразової грошової допомоги.

— Хто приймає рішення про виплату цієї допомоги?

— Рішення про виплату одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності чи загибелі учасника АТО приймають комісії при силових відомствах. А міжвідомча комісія при службі приймає рішення здебільшого про виплату інвалідам війни чи членам сімей загиблих добровольців і волонтерів. На сьогодні за рішеннями міжвідомчої комісії інвалідам війни, членам сімей загиблих під час участі в АТО та волонтерам держава виплатила понад 60 мільйонів гривень.

До речі, 8 листопада уряд ухвалив рішення про збільшення розміру одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції (постанова КМУ №837 від 08.11.2017 року).

— Які існують проблеми під час оформлення статусу УБД, інваліда, учасника війни?

— Основні проблеми виникали в оформленні первинних документів, тобто довідки про безпосередню участь в АТО, витягу з наказу Антитерористичного центру, довідки (форми) №5 (у разі поранення), листа про відрядження тощо.

Військові підрозділи удосконалили відносини з іншими органами і своєчасно формують і спрямовують документи для надання статусу УБД, а в разі поранення проводять відповідні розслідування обставин. На сьогодні врегульовано питання надання статусу інваліда війни добровольцям ДУК «Правий сектор» та ОУН.

— Розкажіть, будь ласка, про пільги учасникам бойових дій, передбачені законодавством.

— Перелік пільг, які мають загальнодержавний характер, визначено у Законі «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Однак на місцевому рівні відповідні ради також приймають рішення про додаткові пільги й виплати. Звертаю увагу, що учасникам бойових дій обов’язково необхідно зареєструватися в ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги) і отримати детальні роз’яснення в органі соціального захисту за місцем реєстрації. Для з’ясування питань щодо відповідних гарантій та пільг можна звертатися до представників територіальних органів нашої служби в областях (інформація є на сайті служби).

— Найгострішим питанням нині для учасників АТО залишається придбання житла. Чи передбачено учасникам АТО особливі умови для отримання кредитів?

— Це питання турбує багатьох захисників. На сьогодні отримати кредит можна тільки у банківських установах на загальних підставах. Однак передбачено державну цільову підтримку учасникам АТО обсягом 50% для придбання житла. Цю підтримку надають регіональні управління Державного фонду молодіжного житлового будівництва.

— Як учасники АТО можуть самостійно отримати інформацію про свої права?

— Наша служба намагається зробити максимально доступною інформацію про соціальний захист учасників АТО. На офіційному веб-сайті служби (dsvv.gov.ua) створено інформаційні дорожні карти з можливістю спілкування у формі зворотного зв’язку. Дорожні карти розіслано у всі обласні та районні держадміністрації.

Дуже корисний посібник «Пам’ятка учасникам АТО», який розміщено на головній сторінці нашого сайту. У ньому зібрано основні норми законодавства щодо державних гарантій соціального захисту й механізму отримання пільг.

Для зручності на сайті створено кілька тематичних розділів: «Отримання відповідних статусів», «Пільги та гарантії» та інші, де учасники АТО можуть знайти відповіді на запитання.

Інформацію та роз’яснення можна отримати у формі відповідей на запити через особисті прийоми ветеранів війни керівництвом служби, зустрічі з громадськими об’єднаннями ветеранів, надання консультацій за допомогою телефонної «гарячої лінії», через офіційний веб-сайт служби і телефонний центр спілкування уряду з громадянами — урядову телефонну «гарячу лінію».

Інформаційно-роз’яснювальну роботу проводять в областях фахівці територіальних органів служби й центрів соціально-психологічної реабілітації населення, а також через військкомати, лікарні, під час безпосередніх зустрічей з бійцями та їхніми родинами.

До речі, у грудні проходитиме Всеукраїнський тиждень права. Один з основних його заходів — виставка-форум «Правники — суспільству», ідея якої полягає у залученні найкращих юристів, адвокатів, фахівців з права для утвердження поваги до права через довіру до правників. Служба теж долучиться до проведення цього заходу, який проходитиме 4—6 грудня в Київській міській державній адміністрації. Під час його роботи представники сектору надаватимуть консультації з питань, що належать до компетенції Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО.

Ольга ПРОКОПЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Ігор МАЛЬЦЕВ. Народився 1961 року в м. Сімферополі. Закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Кандидат технічних наук. З 2014 року працював у Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на посадах начальника управління організаційної, меморіальної роботи та адаптації, директора департаменту по роботі з ветеранами війни та учасниками АТО.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 березня 2016 року № 191-р його призначено на посаду першого заступника голови цього відомства.