Введення в експлуатацію першої черги заводу з виробництва сонячних панелей KNESS PV знаменує масштабне промислове їх виробництво в Україні. «Віднині можемо виробляти 100% української складової сонячних електростанцій. Це дуже важливий крок не лише для нашої компанії, а й для держави. Унікальне підприємство випускатиме панелі найвищої якості. Це високотехнологічний продукт, яким може пишатись Україна», — зазначив генеральний директор KNESS Group Сергій Шакалов.
Промисловий проект має соціальну значущість. Тут створено 120 робочих місць із зарплатою працівників у середньому майже 15 тисяч гривень на місяць. Додатково до технічних розробок, логістики, реалізації та дистрибуції залучатимуться ще понад 50 спеціалістів. А до кінця цього року планують ввести в експлуатацію другу чергу виробництва.
«Ще донедавна ця територія була занедбаною. П’ять років тому було навіть важко уявити, що сьогодні станемо свідками реалізації цього унікального інноваційного проекту. На прикладі компанії KNESS бачимо реалізацію простого і зрозумілого гасла: «Мети досягає той, хто її дуже прагне», — підкреслив голова облдержадміністрації Валерій Коровій.
Загальний обсяг інвестицій у проект становить 5 мільйонів євро. «За останні чотири роки Вінниця демонструє позитивну динаміку промислового розвитку. Торік відкрито завод з виробництва холодильного обладнання UBC Group, а позаторік — Delphi. Підприємства, які працюють у місті протягом 10—15 років, нарощують потужності, модернізують виробництво. Це свідчить передовсім про те, що економіка нашої держави поступово виходить зі стагнації й розвивається. У межах децентралізації є можливості в територіальних громадах створювати сприятливий клімат для розвитку промислового підприємництва, малого та середнього бізнесу», — зауважив міський голова Сергій Моргунов.
На заводі вироблятимуть сонячні панелі для побутових, комерційних та промислових сонячних електростанцій. Річна потужність першої черги становить 200 МВт (такої кількості панелей вистачить, щоб забезпечити електроенергією близько 150 тисяч квартир цілорічно). Загалом підприємство матиме потужність 400 МВт. Виробничу лінію розробляли в одному з інститутів Китаю — одному з центрів розвитку сонячних технологій у світі.
Тож і в цій галузі наша країна стає конкурентоспроможною.
«Це сигнал для всіх гравців на ринку, що сонячні електростанції, а саме обладнання, панелі, їх експлуатація та реалізація — на ринках України й за кордоном конкурентоспроможні. Інвестори активізувалися, їх цікавить український ринок, наше обладнання, яке, сподіваюся, конкуруватиме з наймасштабнішими виробниками світу», — сказав начальник управління інвестиційної діяльності у відновлюваній енергетиці Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Валерій Коцюба.