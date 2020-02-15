Щодня ми робимо все, щоб Україна ставала привабливішою для інвесторів. На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив під час зустрічі з представниками провідних бізнес-асоціацій країни та закликав долучатися до урядових програм для великих інвесторів. Глава держави подякував учасникам зустрічі за їхню присутність в Україні — не лише за діяльність у бізнесі, а й активну участь у житті країни.

«Ми з нашою командою, я особисто справді готові боротися за кожного з вас, за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський висловив переконання, що нині в Україні великий потенціал для розвитку та зростання, адже ще багато реформ попереду, зокрема судова. Та поки її не завершено, держава готова стати на захист інвесторів.

«Чому ми запроваджуємо інвестиційні програми? Для того, щоб ви вже зараз почувалися безпечно в Україні, щоб ваш бізнес був захищеним», — звернувся глава держави до бізнесменів. І нагадав про урядову програму для великих інвесторів «Інвестиційна няня» та звільнення від сплати податку на прибуток протягом п’яти років тих, хто братиме участь у приватизації об’єктів вартістю понад 10 мільйонів доларів США.

«Активно користуйтеся цими програмами», — закликав Президент присутніх. І підкреслив, що він та його команда відкриті до співпраці з бізнесом і готові вислухати всі пропозиції, зокрема щодо законодавчих змін, які покращать бізнес-клімат та будуть спрямовані на зростання економіки й добробуту громадян.

«Ми зараз займаємося всім — ми виконуємо роботу, яку в сучасній європейській державі Президент і уряд вже просто не виконують. Але зараз ми чистимо Україну від усього бруду, а його дуже багато. Та ви можете допомагати нам, відкриваючи нові офіси та проєкти», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер зазначив, що на зустрічі присутні найбільші інвестори, які вже залучили десятки мільярдів доларів в українську економіку й готові вкладати далі. «88% американських компаній, які вже працюють в Україні, відзначають зростання своїх доходів, 65% готові продовжувати інвестувати. Ми налаштовані оптимістично та готові працювати разом. Лише об’єднавши зусилля, зможемо досягти нашої спільної мети», — акцентував він.

Виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко позитивно оцінила кроки, здійснені останнім часом для поліпшення інвестиційного клімату, зокрема роботу реформованої Державної митної служби. Вона відзначила демонополізацію Укрспирту, просування земельної реформи, збереження незалежності Національного банку, впровадження кредитів для мікробізнесу тощо. Анна Дерев’янко наголосила на потребі проведення судової реформи, «щоб усі мали рівні умови гри».

Спілка українських підприємців відзначила позитиви роботи над новим трудовим кодексом і зниження облікової ставки НБУ. Вона порушила проблемні для бізнесу питання, наголошуючи, що підприємцям потрібне спрощення для ефективної роботи.

Загалом інвестори висловлювали підтримку кроків, які здійснюють останнім часом, і відзначали мужність у впровадженні ключових, важливих реформ.

Досягнуто домовленості регулярно проводити такі зустрічі, оскільки діалог і зворотний зв’язок важливі для плідної співпраці. Завдяки прямому контакту буде розуміння, що із законодавства не працює або некоректно імплементовано на практиці, і в якому напрямку рухатися.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»