Президент Володимир Зеленський на відкритті Київського міжнародного економічного форуму порівняв Україну з алмазом, що потребує огранювання у вигляді внутрішніх реформ і зовнішніх інвестицій, щоб стати справжнім діамантом не тільки в серці Європи, а й у всьому світі.

«І я як Президент гарантую, що готовий захищати кожну інвестицію, кожну копійку, яку ви вкладаєте в кожного українця», — заявив він.

Однакові правила для всіх

Він зазначив: нова влада розуміє, що саме вона має зробити, щоб створити сприятливіші умови для бізнесу. Серед іншого Володимир Зеленський назвав рівні правила гри для бізнесу, очищення судової системи, подолання корупції, діджиталізацію процесів, реформу освіти відповідно до викликів XXI століття, ухвалення важливих для економіки законів.

«Ви перебуваєте в дійсно у феноменальній країні. Без зайвої скромності скажу, що це один з найцікавіших і найпривабливіших стартапів на планеті Земля. Це Україна. Протягом 28 років імітували важливі реформи, будували тіньову непрозору систему. Ми це знаємо. В результаті Україна стала економічним андердогом. Але нова українська влада занадто амбіційна, щоб миритися з таким непривабливим статусом. І коли кажуть, що наші шанси невисокі, коли нас недооцінюють, це додає нам адреналіну, рішучості й сили для потужного економічного стрибка», — сказав глава держави.

Він закликав бізнес інвестувати в українську молодь, у стартапи та в мале і середнє підприємництво.

«Сьогодні я хочу зосередитись на тому, що робить Україну найпривабливішою, привабливішою за інші країни. І це українці. Їхні таланти, вміння, їхній інтелект, їхній розум. Мені здається, що це наш найбільший скарб, і так було завжди. Але ми це недооцінювали», — наголосив Президент.

Він нагадав, що саме українці подарували людству перший вертоліт, ракетний двигун і штучний супутник Землі, зробили прообрази рентгена й компакт-диска, винайшли поштовий індекс, технологію електричного трамвая, збудували найбільший у світі літак, а також створили сервіси PayPal та WhatsApp.

«Саме люди є нашим найбільшим капіталом. Це той made in Ukraine, яким ми пишаємось і який надає нам конкурентну перевагу», — підкреслив глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що сучасна глобальна економіка фактично є економікою талантів, а економічне зростання у світі відбувається переважно за рахунок інновацій.

«Українці готові ставати першопрохідцями, українці вміють дивитися у майбутнє і розуміють потреби завтрашнього дня. Українці дуже талановиті, працьовиті, креативні та сміливі. І це саме те, що потрібно вашим інвестиціям. Тож інвестуйте в людей. Інвестуйте в нашу молодь. Інвестуйте в українські стартапи, малий та середній бізнес, у кожного українця», — наголосив Володимир Зеленський, звертаючись до учасників форуму.

Прекрасна земля і розумні українці — чудова комбінація

Засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Джек Ма порадив Україні стимулювати розвиток приватного бізнесу і позитивно оцінив вступну промову Президента Володимира Зеленського, який закликав інвесторів активно вкладати кошти в Україну та українців.

«Мені було дуже приємно, що Президент Володимир Зеленський сказав, що потрібно інвестувати в людей, молодь, малий бізнес. Це ключ до розвитку, — сказав він і додав, що має намір запропонувати багатьом своїм бізнес-друзям інвестувати в Україну. — Я впевнений, що Україна і Китай мають працювати більше разом. Я думаю про те, щоб запросити багатьох моїх бізнес-друзів приходити в Україну. Тут повно можливостей. Я говорю зараз не як політик, а як бізнесмен. Мені подобається, що говорить Президент України. Він каже: інвестуйте в людей, в майбутнє і в малий і середній бізнес. Це дуже важливо для відносин між Україною та Китаєм. В Україні прекрасна земля, розумні люди і гарні жінки. Як може бути така прекрасна комбінація?»

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«Урядового кур’єра»