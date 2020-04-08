Нині для господарів настає гаряча пора: час саджати картоплю. Тож попри обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією, і селяни, і міські власники присадибних ділянок активно роблять ревізію посадкового матеріалу та реманенту. А найспритніші вже, напевне, посадили першу партію з надією вигідно продати незабаром молоденьку картопельку.
Та більшість, господарюючи, щоб бути восени із другим хлібом чи з прибутками, напевне, не здогадується, що фізіологічний вік картоплі надзвичайно важливий для її вирощування. Саме він впливає на те, наскільки раннім буде врожай і який розмір матимуть бульби. А сам фізіологічний вік зазвичай відрізняється від хронологічного.
Днями професорка Кері Кріф Хаффман Волеб з Університету штату Вашингтон опублікувала підсумки свого дослідження в галузевому науковому журналі. А популярно про них ідеться на порталі potatonewstoday, про це пише agronews.ua.
Отже, хронологічний вік — це кількість днів з моменту утворення бульби, тоді як фізіологічний відображає стан всередині бульби.
Фізіологічний вік належить до внутрішнього віку бульби, оскільки на нього впливають біохімічні зміни всередині неї. Фізіологічний вік із часом прогресує, як і хронологічний, але генетика (сортові характеристики), стрес та умови зберігання мають великий вплив на нього.
Цікаво, що в аналізі професорка Волеб посилається на процес старіння людей. Деякі люди здаються набагато молодшими або старшими, ніж є насправді. Генетика значною мірою відповідає за те, як ми старіємо, але вибір способу життя також може мати істотний вплив на це. Добре відомо, що стрес прискорює процес старіння людини. Так само це відбувається із рослинами.
Рослини дихають, щоб вивільнити енергію, необхідну для збереження клітин. Коли рослини піддаються стресу, вони дихають інтенсивніше. За всіх умов підвищення інтенсивності дихання прискорюється процес старіння. Сюди входять екстремальні температури, вологісний стрес, дефіцит поживних речовин, пошкодження шкідниками або жорстке поводження з посівами, стверджують науковці. Проведене дослідження показує, що період після збирання врожаю має набагато більший вплив на швидкість фізіологічного старіння картоплі, ніж протягом вегетаційного періоду.
Старіша фізіологічна насіннєва картопля має більший потенціал урожайності, де бажані менші розміри бульб. Молодша насіннєва картопля з’являється повільніше, але дає сильнішу рослину з тривалішим часом росту бульб і затримкою дозрівання. Така картопля добра там, де бажані більші розміри бульб і високий урожай.
Однак бажаючи обмежити процес старіння, слід, подбати про найоптимальніші умови зберігання для даного сорту, а якщо умови дозволяють, слід якомога швидше посадити картоплю.
Тож саме час, озброївшись знаннями і дотримуючись правил безпеки, подбати про майбутній урожай.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»