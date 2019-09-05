На території села Носи Воскобійницького старостату урочисто відкрили перший в Україні й один із найсучасніших у світі доїльний зал німецького виробництва, спроможний сам себе діагностувати й калібрувати. Таких розробок у світі працює тільки 10, і одна з них на Полтавщині.

Нову модель доїльного залу типу «Карусель» повністю виготовлено з нержавіючої сталі, вона має 180 доїльних місць і за умов триразового доїння спроможна за день здоїти майже 1200 корів.

Як розповів «Урядовому кур’єру» представник фірми-виробника Михайло Захарченко, унікальність установки в тому, що дояру не треба переміщуватися, він стоїть на місці, а корова, зайшовши, сама під’їжджає до нього. Цю модель доїльної установки німці представили на ринок усього кілька місяців тому.

Ціна проєкту разом із будівництвом доріг і фермської інфраструктури — 80 мільйонів гривень. Тому керівник СТОВ «Воскобійники», якому належить це диво техніки, Валерій Капленко розраховує на урядову програму підтримки тваринництва, згідно з якою йому мають компенсувати вкладені 30% коштів. Він планує побудувати другу лінію установки, а потім і молокозавод.

У товаристві на території села Воскобійники є ще один сучасний німецький молочний комплекс із доїльним залом типу «Паралель». Там нині доять 1300 корів. Разом із телятами й нетелями на комплексі утримують 2 тисячі голів ВРХ. А всього у господарстві 6 тисяч голів.

Усю худобу в господарстві утримують за безприв’язною голландською технологією з використанням літніх таборів. Ось тільки голландці свою худобу випасають, а у Воскобійниках пасти ніде. Половину площі засівають кормовими й іншими сільгоспкультурами.

— У нас землі було 8 тисяч гектарів, але 1,5 тисячі відійшло одноосібникам разом із частиною фермських приміщень. Та ми все одно збільшимо поголів’я худоби і доведемо, що для утримання однієї голови достатньо гектара землі, — каже Валерій Капленко.

На його думку, якщо на сільгосппідприємстві 200—300 голів худоби, то воно не буде рентабельним. А якщо тисяча, то буде й рентабельність, і молоко.

За словами керівника товариства, нинішня рентабельність 40% дає змогу забезпечити 600 працівників, 180 дітей і розвиток села. А в перспективі планують вийти на 3 тисячі голів ВРХ і переробку.

Уже нині в господарстві виробляють молока стільки, як в усіх районах області разом. Більше поки що доять тільки в агрофірмі «Маяк» Котелевського району, засновник якої Герой України Тетяна Корост. Однак Валерій Капленко вірить, що через два роки пережене за надоями і їх.

«Нині доїмо 55 тонн молока, а продаємо 52 тонни. Маємо 0,5 мільйона гривень за день за молоко. Багато це чи мало? Ми тільки будуємо на 120 мільйонів гривень за рік. Якби не молоко, ми б у себе нічого не побудували. У нас нині один молочний гектар дає більший прибуток, ніж гектар сої, ріпаку, кукурудзи або соняшнику».

Окремо у СТОВ «Воскобійники» утримують биків. Нині їх на відгодівельному комплексі в селі Загрунівка сусіднього Зіньківського району 800 голів. Усі чистенькі, ситі. Їх там добряче годують, щодоби вони підростають у середньому на 1,5 кілограма кожен.

— Наша нація бідна, не їсть яловичину, тому відгодовуємо биків для арабів, узбеків, турків, — іронізує Валерій Капленко. — Продаємо їх за бажанням покупця різною вагою. Наприклад, ось партію забрали араби по 370 кілограмів, в Узбекистан придбали биків, які важили по 470 кілограмів. 70% м’яса, яким харчуються українські школярі, куряче, з біо добавками. А в нас у школі діти їдять яловичину по гривні.

До речі, від кожної корови у СТОВ «Воскобійники» надоюють 9 тонн молока за рік, кожна з них дає господарству 90 тисяч гривень прибутку. Зар плата доярки на молочних комплексах сягає 15 тисяч гривень.

— Я у Воскобійниках біля керма господарства 40 років, і за цей час жодне з наших семи сіл не зникло. У трьох селах ферм немає, а в чотирьох є. Де ферма, там люди, — ділиться Валерій Капленко, до речі, за професією агроном.

КОМЕНТАР

Олег Палій,

заступник директора департаменту агропромислового розвитку

Полтавської облдержадміністрації

з питань тваринництва:

— Україна з 16 липня перейшла на нові європейські стандарти якості молока. Поки що це зробили господарства, які постачають продукцію за кордон. Інші господарства перейдуть на ці стандарти до 2022 року. Передовсім європейські партнери вимагають, щоб наше коров’яче молоко було чисте й не містило соматичних клітин (мастит). А цього можна досягти тільки завдяки використанню сучасного доїльного обладнання.

У СТОВ «Воскобійники» вже працюють із дотриманням європейських стандартів. І таких господарств, де застосовують нове сучасне доїльне обладнання, доїльні зали, на Полтавщині чимало. Вони є у Карлівському, Гадяцькому, Миргородському районах. У нас створено 10 молочних кооперативів.

Але саме такі доїльні зали, які ви бачили, — новинка. За надоєне у такий спосіб коров’яче молоко нині дають 10 гривень за кілограм і більше, а в області в середньому 8—9 гривень. Значно дешевше коштує молоко від населення, молокозаводи його приймають по 5—6 гривень.

Отже, користь від застосування сучасних доїльних установок очевидна. Але хочу, щоб наші тваринницькі господарства купували й використовували не імпортне, а вітчизняне обладнання й техніку. Сподіваюся, так незабаром буде.