Чому інвестори їдуть на Кіровоградщину? Усе просто: їх приваблює унікальне географічне положення, потужний конкурентоспроможний агропромисловий сектор із великим потенціалом для зростання, перспективи розвитку альтернативної енергетики. На цьому Президент Петро Порошенко акцентував під час засідання ради регіонального розвитку області.

«Кіровоградський край має унікальні можливості для залучення інвестицій у нові проекти в різних галузях. Наприклад, модернізація наявних виробництв і будівництво в межах індустріальних парків, де об’єднуватимуться освітня, наукова й виробнича потужності. Важлива активна участь обласної та міської влади в залученні інвесторів у логістичну інфраструктуру. Щодо розвитку зеленої енергетики, то тут уже працює 31 сонячна електростанція загальною потужністю майже 70 мегават. До 2020 року планують увести в експлуатацію ще 18 СЕС потужністю до 200 мегават», — уточнив глава держави.

За фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, для якого Україна стає найбільшим об’єктом інвестицій, український холдинг I&U Group розпочав будівництво на Новомиргородському цукровому заводі біогазової станції потужністю 20 мегават. Це перший проект у країні з використанням інноваційної технології виробництва газу, яка забезпечить скорочення споживання традиційних енергоресурсів. Проект також розв’яже проблему накопичення органічних відходів, які утворюються під час виробництва цукру.

Як повідомляє департамент прес-служби АП, Петро Порошенко поінформував про угоду щодо стратегічного партнерства між науково-виробничим підприємством «Радій» та Curtis-Wright Corporation (США), яка передбачає спільні проекти з модернізації систем безпеки ядерних об’єктів у США. За словами Президента, досягнуто домовленостей і щодо реалізації на Кіровоградщині спільних проектів корейських компаній та Льотної академії Національного авіаційного університету, які передбачають розроблення й виробництво дронів.

Шлях змін

Не оминув глава держави й актуальну тему розвитку дорожнього господарства області. «Торік сюди спрямовано в півтора раза більше коштів, ніж у 2017-му. Введено в експлуатацію після будівництва та ремонту 192 кілометри доріг. Цього року мільярд гривень з державного бюджету спрямують на стратегічно важливу дорогу Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв, яка багато років одна з найпроблемніших у країні», — зазначив Президент.

Говорив Петро Порошенко й про зміни в медицині: з 18 сільських амбулаторій, які заплановано збудувати, вже 10 працюють; Кіровоградська область — одна з п’яти, де активно запроваджують телемедицину.

У межах робочої поїздки на Кіровоградщину Президент ознайомився з роботою сільської протопопівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Спілкуючись із місцевими жителями, він зауважив, що амбулаторії в сільській місцевості будують зокрема за рахунок коштів, конфіскованих у попередньої влади.

«1,5 мільярда доларів з 6 конфіскованих спрямовано на програму «Сільська медицина». Це і приміщення амбулаторій, і діагностичне обладнання, і набір найнеобхідніших ліків, і швидка можливість у разі потреби (якщо недостатня компетенція лікаря) консультації через інтернет із лікарем, що спеціалізується на хворобі. Це рятуватиме більше життів. Реформа сільської медицини врахувала іноземний досвід, зокрема Німеччини. Найбільша програма з реформування сільської медицини саме на Кіровоградщині», — підкреслив глава держави.

А ще Президент поділився планами розвитку регіонального туризму. «В Україні не може бути туристичної периферії. У кожному селі розвиватимемо зелений туризм. У кожному місті обласного підпорядкування мають бути якісний готель, якісні гіди, інтерактивні карти багатьма мовами з поясненням, що цікаво на тій чи іншій території», — каже він.

Цвях у колесо реформ

І ще одне. Президент підписав законопроект про внесення змін до законодавчих актів щодо відповідальності за незаконне збагачення і вніс його як невідкладний на розгляд Верховної Ради. Цей крок — відповідь на рішення Конституційного суду, що скасовує статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність за незаконне збагачення. Як роз’яснив суд, ця стаття неконституційна, бо порушує основний принцип захисту прав громадянина — презумпцію невинуватості.

Перебуваючи на Кіровоградщині, Петро Порошенко наголосив, що в підписаному законопроекті враховано зауваження, але принциповою залишається позиція невідворотності кримінального покарання за незаконне збагачення.

«Сподіваюсь, у народних депутатів вистачить політичної волі й мужності підтримати документ. Створено антикорупційну інфраструктуру: Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Національне агентство із запобігання корупції, запроваджено електронні декларації, систему електронних закупівель ProZorro. Це грандіозні зміни. Треба зробити все, щоб перекрити будь-які можливості для незаконного збагачення, забезпечити розслідування всіх кримінальних справ і невідворотність кари», — наголосив глава держави.