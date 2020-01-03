На Закарпатті, де 30 підприємств із виготовлення продукції для автопрому та високотехнологічних виробництв, утретє відбувся щорічний «Форум ініціатив. Кластер». І знову на базі підприємства з іноземними інвестиціями «Єврокар» у селі Соломоново Ужгородського району.

«Ми високотехнологічна країна»

Підприємство зі складання легкових автомобілів у Соломонові одне з найпотужніших в автопромі Україні й єдиний український виробник легковиків. Не дивно, що саме воно ініціювало зустріч з розгляду проблем кластерного автомобілебудування.

Зустріч організували Федерація автопрому України й компанія «Єврокар» за активного сприяння Німецько-української торгово-промислової палати і Торгового відділу Посольства Австрії. Учасниками стали власники найбільших виробничих підприємств, представники Федерації роботодавців України, українського уряду та місцевої влади, зарубіжні партнери.

— У Закарпатській області за короткий термін сформувався і розвинувся потужний автомобільний кластер. Але це відбулося не завдяки чомусь, а всупереч перепонам, — сказав голова наглядової ради ПрАТ «Єврокар», заступник голови ради Федерації роботодавців України Олег Боярин. — У нас діють виробники, відомі всьому світові, але про них не знають в Україні. Ми хочемо виправити цю несправедливість, а саме: щоб наші підприємства були помітнішими й зрозумілішими. Усі мають знати, що Україна продає не лише зерно й інтелект, а й реалізовує на світових ринках високотехнологічну продукцію. І підприємств такого рівня має бути в рази більше, ніж тепер. Саме такий підхід дасть змогу підняти економіку і зберегти країну для наступних поколінь.

На історії створення автомобільних кластерів у Європі детально зупинилася директорка центру якості Ольга Трофімова. «У світі на різних платформах реєструють близько 2 тисяч кластерів, а на нашому континенті їх 100. Існує європейська платформа зі співпраці кластерів, у яку входять понад 1000 ініціатив та кластерів з усіх континентів. На рівні ЄС промислова політика базується на розвитку кластерних ініціатив».

СЕЗ «Закарпаття» викликала бум інвестицій

Підприємство, якщо воно член кластера, розвивається ефективно й динамічно. Про це говорив голова обласної федерації роботодавців Закарпаття Володимир Панов, який нагадав про успішний досвід підприємств у період чинності законів України про спеціальну економічну зону «Закарпаття» та спеціальний інвестиційний ринок. На жаль, після скасування в 2005-му всіх преференцій вікно можливостей, завдяки якому було модернізовано 33 підприємства, створено 19 тисяч робочих місць, а зовнішньоекономічний оборот сягнув 1,3 мільярда гривень, закрилося.

— Залишився автопром. Тепер у радіусі 60 кілометрів у нас зібрався потужний автопром, якого в Україні більше не знайдете. Це 30 підприємств і 12 600 робочих місць, значна частина всіх інвестицій у Закарпатську область. Політична воля, бажання, нормальне законодавство, фінансова підтримка. Нам потрібен технологічний прорив. Ми готові, щоб держава відкрила шлюзи і до нас прийшов інвестор. Усі можливості кластерного розвитку треба використати, — сказав Володимир Панов.

Нове покоління потребує нових підходів

Генеральний директор спільного підприємства «Фішер-Мукачево» Василь Рябич повідомив, що «Фішер» — один з найбільших виробників лиж у світі, більшість медалей на Олімпіадах завойовано саме на цих лижах. А торік відкрито цех з виготовлення композитних деталей для автопрому.

— Нове покоління мислить абсолютно по-іншому. Передусім йому потрібна інфраструктура, безпека, діджиталізація, інші підходи до охорони здоров’я. Ми вкладаємо в це, в підготовку кадрів великі суми грошей і багато часу. Все це доцільно вирішувати в межах кластера, — зазначив генеральний директор підприємства «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед» Сергій Карцев.

Але Закарпаття, за словами

С. Карцева, не готове до того, щоб ефективно працювати з новим поколінням, а це нинішні менеджери, програмісти, управлінці. Кластеризація дасть певні результати для гравців автопромислового ринку лише тоді, коли домовитися про певну стратегію, узгоджені дії в межах об’єднання, а також якщо ефективно комунікувати.

Про те, що автомобільній галузі України бракує ефективних промоційних заходів на міжнародному рівні, говорила менеджер проєктів Німецько-української торгово-промислової палати Євгенія Кралюк. Вона сказала: «Немає іміджевої кампанії, яка б підвищила привабливість галузі. Попередньо необхідно провести ринкове дослідження українського автопрому, розробити пропозиції для уряду, здійснити кооперацію з іншими кластерними ініціативами тощо».

Висловлювали різні думки про підготовку кадрів і підбір персоналу для автомобілебудування. З цікавістю вислухали пропозицію розвитку в Україні дуальної освіти, яку запровадила в себе світовий автомобільний авторитет Німеччина.

Учасники кластерного форуму зійшлися на тому, що автомобільний кластер на Закарпатті один з тих, які рухають економіку регіону й України. Про нього ще не говорять на повен голос, але він виконує свою роботу. Поширювати набутий досвід на всю країну і закарпатську ініціативу на решту регіонів повинні й бізнес, і влада.