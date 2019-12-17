Харківське акціонерне товариство «Завод «Світло шахтаря», що на зорі незалежності України остаточно занепало, нині завдяки результативній приватизації ґрунтовно посіло нішу на світовому ринку як сильний гравець серед лідерів з виробництва обладнання для шахт.
Нині це підприємство після закриття схожих заводів у Горлівці та Донецьку залишилося єдиним в Україні виробником шахтного обладнання і достойно справляється із забезпеченням гірників технікою й механізмами.
Днями завод передав шахтарям Донбасу, які працюють на контрольованій Україною території, новий очисний комбайн УКД 200-500 і буровантажну машину БПР.
Як розповів заступник головного механіка шахти ШУ «Тернівське» ПрАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» Віталій Додонов, який прибув до Харкова по нову техніку, аналогічний комбайн харківського виробництва вже третій у їхньому шахтоуправлінні. Вони зарекомендували себе якнайкраще.
«Це підприємство — один з найбільших платників податків у Харківській області. Тут ще й один з найбільших трудових колективів — майже 2000 працівників. Приємно, що це досить високе соціальне навантаження, яке взяло на себе керівництво цього заводу. Тут працюють 350 переселенців, житло яким оплачує підприємство, витрачаючи на це приблизно мільйон гривень», — зазначив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, відвідуючи завод «Світло шахтаря».
Продукцію підприємство постачає не лише на українські шахти, а й до Білорусі та деяких європейських країн.
Як зауважив генеральний директор «Світла шахтаря» Олександр Ковальчук, підприємству доводиться нелегко в конкурентній боротьбі з європейськими й китайськими виробниками, оскільки ті активно користуються програмою підтримки своїх банківських структур, інвестиційних компаній.
«Вони пропонують клієнтам продукцію з відстроченням платежу від одного до п’яти років. Ми не можемо собі дозволити такого. І в цьому наша слабкість», — висловив нарікання Олександр Ковальчук і попросив Олексія Кучера про допомогу ХОДА у вирішенні питань на державному рівні, зокрема надання державної підтримки під час участі українських виробників у тендерах на зовнішньому ринку.