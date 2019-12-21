Охтирський пивоварний завод та його продукція добре знані не лише на Сумщині, а й далеко за її межами. Підприємство неодноразово одержувало нагороди й відзнаки на обласних, всеукраїнських, міжнародних виставках, конкурсах, фестивалях, бо охтирські напої високоякісні, екологічно чисті, смачні, корисні, від вітчизняного виробника. Про роботу колективу кореспондентові «УК» розповідає голова правління ПрАТ «Охтирський пивоварний завод» Костянтин ЖУРАВЛЬОВ.

— Костянтине Леонідовичу, щойно виповнилося пів століття, як ви розпочали трудову діяльність. Із них 36 років припадають на пивоварний завод.

— Так, пригадую початок 1980-х років, коли працював на тодішньому заводі «Сільгоспмаш», заочно здобував вищу освіту, одержав пропозицію очолити інженерну службу пивзаводу. Погодився, бо відчував, що зможу працювати, адже мав чималий практичний досвід. А далі — воля долі. Ось уже 32 роки на чолі колективу.

— Означте головний принцип роботи, яким завод керується у повсякденні.

— Випускати високоякісну продукцію, постійно вдосконалювати технологічний процес, залишатися одним із бюджетоутворюючих підприємств міста, зберігати соціальну складову виробництва, надаючи благодійну допомогу тим, хто її потребує в першу чергу. І звісно ж, постійно оновлювати асортимент продукції, ефективно господарювати в ринкових умовах, словом, тримати нашу охтирську марку.

— Будь ласка, проілюструйте це показниками і цифрами.

— Упродовж останніх двох десятиріч неухильно нарощуємо відрахування до бюджетів різних рівнів, Пенсійного фонду. За 11 місяців цього року до державної скарбниці від нас надійшло 28,2 мільйона гривень, міського — 6 млн, Пенсійного фонду — 4,3 мільйона.

За покликом душі займаємося благодійною діяльністю. Для відділень Охтирської центральної районної лікарні закуповуємо постільну білизну, пелюшки, медичний одяг, закладам освіти надаємо кошти на нові парти та двері. Нині фінансуємо будівництво церкви Успіння Божої Матері ПЦУ в селі Пологи неподалік Охтирки. Для ради ветеранів і територіального центру соціального обслуговування населення надаємо безалкогольні напої.

— Останнім часом їх асортимент значно розширився, а виробництво неухильно розвивається.

— Так, у повсякденній роботі завжди відчуваємо ділову й конкретну підтримку й допомогу вітчизняного виробника ПрАТ «Оболонь» та особисто її президента Олександра Слободяна, кредо якого — «Все, що добре для «Оболоні» — добре для України».

Водночас активно співпрацюємо з фахівцями нашого головного підприємства ПрАТ «Оболонь».

У нас різнопланове виробництво — покупцям пропонуємо насамперед якісні екологічно чисті напої, адже понад сто років технологія виробництва залишається класичною. Тобто бродіння відбувається в чанах відкритого типу, а його завершення — в закритих горизонтальних танках у старовинних підвалах, де завжди стабільна температура від +1 до +3єС, за якої формується букет смаку та аромату.

Використовуємо лише якісну за хімічним складом воду Бучанського горизонту зі свердловини глибиною 107 метрів, ячмінний світлий солод, виготовлений на власній дільниці із пивоварного ячменю місцевого виробництва, український і німецькі хмелі. Таким чином зберегли оригінальні рецепти, завдяки яким виготовляємо крафтові сорти пива, які досить складно зробити в умовах великих підприємств.

Недавно разом із київською мініпивоварнею почали випускати нові його сорти — світле «Білий вовк» та напівтемне «Купер Лагер».

Також в асортименті — корпоративні безалкогольні напої: добре знаний «Живчик», сильногазована вода «Охтирська», соковмісний «ЛемоніссімоЛемоната» з натуральним екстрактом трав, смаком лимона-огірка, грейпфрута-базиліка.

— Майже півтора десятиліття при заводі працює школа економіки і менеджменту…

— І весь час її очолює заслужений економіст України, представник ПрАТ «Оболонь», директор з економіки Рімма Файзрахманівна Мироненко.

Заняття відвідують майже 50 спеціалістів, у тому числі директори за напрямами, опрацьовано близько 100 книжок з економіки, вивчаємо досвід відомих лідерів світового масштабу, з-поміж яких Білл Гейтс та Дональд Трамп, Стів Джобс і Джордж Сорос, Стівен Кові і Ніколо Макіавеллі та інші.

Таке навчання на підприємстві надзвичайно цінне й потрібне, адже заводські фахівці здобувають ексклюзивну інформацію і рецепти успіху, які можна використовувати у повсякденній роботі. Тож, звичайно, у спільних досягненнях колективу є значна частина заслуг саме цієї школи.

— Наскільки надійна соціальна захищеність робітників?

— Якщо одним словом, то максимальна. Маємо чітко прописаний Колективний договір, який регламентує права і обов’язки кожного члена колективу, широкий соціальний пакет з набором матеріальних допомог та стимулів. Абсолютно прозоре працевлаштування і подальша робота на заводі, відсутність будь-яких зарплатних конвертів, оплата тимчасової непрацездатності, інші гарантії — всього цього та багатьох інших аспектів чітко дотримується адміністрація підприємства згідно з чинним законодавством.

— Нещодавно вийшла книжка про Охтирку і ваше підприємство…

— Ця книжка написана за ініціативи та фінансування нашого підприємства, вона створювалась впродовж останніх 15-ти років і об’єднала п’ять попередніх видань на цю тему. Розпочали літопис ще у 2003 році з вивчення обставин появи в Охтирці пивоварного заводу, однак архівні пошуки захопили настільки, що згодом розширили межі видання. Крім того, об’єктом досліджень також стала Охтирка, якій уже 378 років. Авторський колектив об’єднав творчих фахівців нашого заводу та міста.

На тлі подій буденних і святкових, на прикладі відомих особистостей простежили велику історію слобожанського краю, і, звісно, розповіли про тих, хто вже друге століття поспіль дарує землякам та мешканцям інших регіонів чудові напої, які стали символами Охтирки, Сумщини, України.

Переконаний: ця книжка потрібна не тільки сьогодні — вона матиме вдячних читачів і через роки.

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Костянтин ЖУРАВЛЬОВ. Народився 1952 року в Охтирці Сумської області. Закінчив Український заочний політехнічний інститут, за фахом «інженер-механік».

Трудову діяльність розпочав 1969 року електромонтером в Охтирській конторі буріння. В 1983-му очолив інженерну службу пивзаводу, з 1987-го — його директор.

Кавалер ордена «За заслуги» III ступеня, нагороджений орденом «100 років державності». Впродовж трьох скликань був депутатом Охтирської міськради.

ДОВІДКА «УК»

Завод засновано 1913-го року охтирським міщанином Іваном Бондаренком, який тоді отримав дозвіл на будівництво пивоварні для сина Митрофана та зятя Луки Крижанівського.

Після бурхливих подій упродовж двох десятиліть минулого століття у 1921-му розпочалося відродження виробництва, а вже наприкінці 20-х підприємство стало одним із найбільш прибуткових в окрузі. У 30-х завод переживав і спади, і піднесення, а в роки Другої світової війни продовжував роботу.

Новий період відродження розпочався в середині 90-х, коли у 1997-му році підприємство ввійшло до складу національної корпорації «Оболонь» на чолі з президентом Олександром Слободяном і одержало істотну інвестиційну підтримку. Зараз завод, де понад 220 працівників, один з головних фінансових донорів міста.