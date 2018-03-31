Годинами на зупинках у зимову негоду — таким було автобусне обслуговування в Черкасах 27 лютого. Тоді приводом для раптового припинення автобусного сполучення став неоголошений страйк міських перевізників. Причина — міськвиконком відмовився підвищувати тариф на проїзд із чотирьох до п’яти гривень. Попри те, що через кілька годин рух автобусів було відновлено, місцева влада обурилася такими діями перевізників і погрожувала розірвати з ними всі угоди. Добре, що хоч тролейбуси намагалися допомогти перевезти великий потік пасажирів, які скупчилися на вулицях обласного центру.
Наступного дня переговори з перевізниками у міськвиконкомі тривали. Компроміс намагалися знайти на спільній нараді. Від імені міської влади та виконавчого комітету секретар міської ради Ярослав Нищик озвучив вимоги до перевізників. Це встановлення системи автоматичного контролю порушень, які фіксуватимуть відхилення від графіка маршруту громадського транспорту, тривалі стоянки на зупинках, порушення правил дорожнього руху, не оголошення зупинок тощо. Автобусникам також необхідно облаштувати кожен автобус GPS-трекерами та відеореєстраторами. У разі виконання цих умов виконавчий комітет готовий повернутися до розгляду питання підвищення вартості проїзду з нинішніх чотирьох до п’яти гривень.— Відбулася конструктивна розмова із власниками маршрутних автобусів, які здійснюють громадські перевезення. Ми озвучили позицію міської влади. Звісно, вони прагнуть, аби спершу відбулося підвищення проїзду, а потім втілюватимуть наші вимоги. У результаті дискусії перевізники взяли тиждень на роздуми. Також пообіцяли до того здійснювати громадські перевезення у повному обсязі, — розповідав тоді Ярослав Володимирович.
Він зазначав, що така ситуація із приватними перевізниками якоюсь мірою спровокована занадто компромісною позицією міської влади впродовж попередніх років. Приміром, у колишніх договорах, які укладали свого часу з перевізниками, вищезгаданих вимог не було. Отже, перевізники й не прагнули поліпшувати роботу в цьому напрямі. До того ж це додаткові витрати і, зрозуміло, дисципліна та інший рівень обслуговування.
На жаль, і досі компромісу не знайдено. Тим часом у більшості перевізників сплив термін чинності угод. Тому нині міська влада, проводячи конкурс на громадські перевезення на міських маршрутах, висуватиме вже жорсткіші вимоги. І власники маршруток, які стануть переможцями, підписуючи такі договори, змушені будуть додержуватися взятих зобов’язань. Адже у разі виявлених порушень міська влада матиме аргументи для розірвання таких угод.Перевізників, котрі на знак протесту (як це було 27 лютого) припинять виходити на маршрути, як пояснив Ярослав Нищик, впишуть у так званий чорний список, вони не зможуть брати участь у конкурсі на обслуговування міських маршрутів.