У країні триває підготовка до осінньо-зимового періоду 2023—2024 років. Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу, члени якого ознайомилися з інформацією про стан підготовки до наступного опалювального сезону підприємств паливно-енергетичного комплексу, енергогенеруючих компаній та житлово-комунального господарства.

«Готуємося до опалювального сезону вже зараз. Наша стратегічна мета — мінімізувати імпорт газу в Україну за рахунок збільшення власного газовидобутку. Розвиток внутрішньої біржової торгівлі газом також є невід’ємною складовою збереження інвестиційної привабливості цієї галузі», — заявив очільник уряду.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів повідомляє, що на засіданні штабу визначено, що на початок наступного осінньо-зимового періоду запас газу в сховищах має становити понад 14 мільярдів кубічних метрів.

На засіданні обговорено пропозицію з децентралізації енергомережі, зокрема залучення громад до розбудови розосередженої генерації, а також ситуацію в галузі електроенергетики. Дано завдання збільшити можливості експорту-імпорту електроенергії з Європейським Союзом.

Члени Антикризового енергетичного штабу погодили з усіма присутніми представниками енергетичних підприємств план відновлення до початку опалювального сезону 1710 МВт генеруючих потужностей. Дано завдання продовжити роботу з Енергетичним співтовариством для залучення 200 мільйонів євро грантових коштів на ремонти енергообладнання.

«Системно ставимо на конт-роль Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури відновлення ТЕЦ і котелень, а також тих ТЕС, які виконують функцію теплопостачальних організацій в окремих містах. Міністерству енергетики та Мінінфраструктури також дано завдання забезпечити роботу із захисту від російських дронів і ракет генеруючих потужностей та систем розподілу», — зазначив Прем’єр-міністр.

До слова, днями на засіданні уряду Денис Шмигаль сказав, що тривають інтенсивні ремонти мереж та енергетичних об’єктів.

«Не просто ремонтуємо, а модернізуємо. Маємо убезпечитись від російських атак. росія не відмовиться від тероризму, але нам під силу звести його наслідки до мінімуму. Для цього акумулюємо допомогу партнерів, робимо запаси ремонтного обладнання, децентралізуємо систему за допомогою об’єктів малої генерації. Щодня стаємо сильнішими», — наголошував він.

Урядовці встановили алгоритм проходження процедур для початку ремонтів енергетичних об’єктів. Ідеться про взаємодію операторів критичної інфраструктури, міністерств, Агентства відновлення та обласних військових адміністрацій, щоб усе відбувалося швидко, щоб країна встигла підготуватися до наступного осінньо-зимового періоду.

Щодо співпраці з Енергетичним співтовариством, днями Міненерго передало для потреб енергетиків Миколаївщини чергову партію устаткування для відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Обладнання закуплене за кошти Фонду енергетичної підтримки України, створеного при Секретаріаті Енергетичного співтовариства. За даними Міненерго, Миколаївська ТЕЦ отримала техніку для ремонту мереж та обладнання ТЕЦ, а Миколаївобленерго — високовольтне обладнання, а саме елегазовий вимикач з газом та установкою для заправки.