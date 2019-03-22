Розвиток агросектору — це запорука прискорення економіки та глобального лідерства України. Адже вже зараз наша країна входить до переліку найбільших експортерів аграрної продукції у світі, а понад 300 вітчизняних виробників мають дозволи торгувати виробленими товарами в Європейському Союзі. Про це повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час аграрного форуму AGROPORT West Lviv-2019, який відвідав під час робочої поїздки на Львівщину.
АGROPORT West Lviv-2019 — один із найбільших заходів аграрної галузі у Східній Європі. У межах виставки заплановано панельну дискусію щодо кластерного розвитку і розвитку органічного виробництва, орієнтовану на дрібних і середніх фермерів. Серед ключових тем — тваринництво, рослинництво, вирощування органічної продукції, ягід, овочівництво, садівництво, рибне господарство, а також діджиталізація сільського господарства. Захід проходить у трьох містах та охоплює інтереси західних, південних і східних агровиробників. Місцем його проведення вже традиційно стали термінали, виставкові площі й аеродромні перони аеропортів Львова, Херсона й Харкова.
Цьогорічний захід ювілейний — десятий. Він зібрав понад 60 агровиробників з України та Євросоюзу, переважно представників малого та середнього агробізнесу, й відбувається у Львові на території місцевого аеропорту. Локацію обрано не випадково. Агросектор уже кілька років поспіль слугує рушієм економічного зростання держави, забезпечуючи 40% валютної виручки і запровадження новітніх виробничих технологій. Торік саме Львівщина продемонструвала одні з найкращих показників розвитку місцевого АПК: зростання агровиробництва на 6,1% і підвищення зарплат у секторі до 10,5 тисячі гривень. Обсяг капітальних інвестицій в агрогалузь області, передусім переробку, становив 2,5 мільярда гривень, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Звертаючись до учасників форуму, Володимир Гройсман наголосив, що підтримка АПК — один із ключових пріоритетів уряду. Так, у 2017—2018 роках обсяг фінансової допомоги аграріям становив 9,2 мільярда гривень, а цього року сягне майже 6 мільярдів. Гроші спрямовуватимуть на найзатребуваніші напрями: тваринництво, часткову компенсацію купівлі техніки українського виробництва. Один із ключових акцентів — підтримка фермерського руху, який із часом має сформувати основу агросектору держави. Уже зараз у країні налічується 33,1 тисячі фермерських господарств, що становить 67,6% загальної кількості юридичних суб’єктів господарювання, зайнятих у сільському господарстві.
Уряду, за словами Прем’єра, вдалося зламати практику ігнорування малого бізнесу на селі й спрямувати фінансові, технічні, технологічні та консультаційні ресурси саме на цей сегмент виробників. У 2019 році цільова підтримка фермерів становитиме не менш як 800 мільйонів гривень, ще 200 мільйонів буде спрямовано на кредитні програми.
«Агропромисловий комплекс — це рушійна сила нашої економіки і гарант продовольчої безпеки України і світу, — наголосив очільник Кабінету Міністрів. — Нашу продукцію представлено у 190 країнах, ми входимо до ТОП-7 експортерів продовольства. Але наш потенціал значно більший. Наше завдання — збільшувати поглиблену переробку продукції. І найближчими роками матимемо більші інвестиції в розвиток АПК, створення нових продуктів, які буде представлено на внутрішньому та зовнішніх ринках із маркою «Made in Ukraine».
Глава уряду нагадав, що торішній обсяг капітальних інвестицій в агрокомплекс сягнув 90 мільярдів гривень. І ця підтримка посилюватиметься як у фінансовому, так і в плані допомоги просування на зовнішні ринки завдяки угодам про вільну торгівлю.
«Ми виготовляємо конкурентну продукцію. Розумію, що на наших полицях може бути продукція з усього світу, але наш обов’язок — споживати українське і так зміцнювати економіку», — наполягає Прем’єр.
для «Урядового кур’єра»