Майже місяць тому Кабінет Міністрів затвердив перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування.

Миколаївщина. Найгірші траси приведуть до ладу

Згідно з Переліком об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, затвердженим урядовою постановою, Миколаївщина в цьому році отримає майже 42 мільярди гривень на капітальний ремонт доріг. Ці кошти передбачено на відбудову магістралей державного значення. Ще 556,3 мільйона гривень область отримає на дороги місцевого значення.

Як зазначив голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стадник, питання доріг для Миколаївської області пріоритетне.

«Ми постійно працюємо, щоб максимально налагодити сполучення і на місцевих дорогах, і на державних. Зустрівся з керівництвом Державного агентства автомобільних доріг в Україні. Обговорили стратегічні напрями роботи і плани на рік. Для нас важливо навесні якнайшвидше розпочати роботи. Миколаївщина повинна нарешті позбутися статусу області з найгіршими дорогами», — наголосив Олександр Стаднік. Він висловив вдячність Президентові, уряду та Верховній Раді за підтримку пропозицій і передбачені кошти на відбудову автошляхів на Миколаївщині у 2020-му році.

Уряд почув область, територією якої проходять чи не найгірші в Україні траси Н-11 (Дніпро — Миколаїв) та Н-14 (Олександрівка — Кропивницький). Найгіршою частиною дороги Н-14 була 32-кілометрова ділянка автошляху в Єланецькому районі, яка перебувала у жахливому стані і потребувала капітального ремонту. Рекомендована швидкість для автомобіля тут становить 60 км/год, однак на практиці ділянку долають зі швидкістю 15—40 км/год. Як повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стадник, він проінспектував цю дорогу, на якій тривають ремонті роботи, і зробив висновок, що вона вже проїзна.

Щоб довести її до ладу, потрібне державне фінансування. Саме на ремонт 74 кілометрів цієї траси спрямовано найбільші кошти. Капітально відремонтують і шість кілометрів траси Дніпро — Миколаїв, а на 63 кілометрах проведуть поточний ремонт.

Важливий пункт в урядовому переліку — надання коштів на ремонт доріг місцевого значення, які ведуть до курортного Очакова і Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія». Передбачено кошти на відбудову 37 кілометрів дороги Нечаяне — Очаків та п’яти кілометрів Миколаїв — Парутине — Очаків — база відпочинку «Чорноморка». Миколаївщина так отримає подвійну вигоду: хороші дороги та збільшення туристського потоку.

Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Тернопілля. Мережу державних автошляхів і надалі оновлюватимуть

Цього року передбачили 333 мільйони гривень на дороги загального користування державного значення Тернопільщини. Такі кошти мали б надійти відповідно до постанови Кабінету Міністрів.

За словами в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Ігоря Раїнчука, цьогоріч у краї оновлюватимуть ділянки траси М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече між Тернополем і селищем Вишнівець та міст на автошляху Н-18 Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль.

Нададуть кошти й на викуп земельних ділянок у межах майбутнього Східного обходу Тернополя і на проєктно-вишукувальні роботи майбутніх років. Будівництво 8,6 кілометра авто­шляху фінансуватиме Європейський інвестиційний банк. Відповідну угоду між ЄІБ, Укравтодором і Мінінфраструктури уклали ще 17 грудня 2018 року. Перша черга Східного обходу Тернополя з’єднає траси міжнародного значення М-19/Е-85 і М-12/Е-50, а також зменшить кількість великогабаритного транспорту, який їздить вулицями обласного центру.

Понад пів століття тому над річкою Серет у селі Струсів Теребовлянського району збудували 40-метровий віадук. За такий час він значно зносився. Та й вантажопідйомність недостатня для сучасного потоку транспорту, а габарит проїзду не відповідає вимогам чинних норм. Як зазначає Ігор Раїнчук, через значну корозію арматури і порушення сумісної роботи струнобетонних балок обрушення споруди можливе навіть від власної ваги. Тож Служба автомобільних доріг у Тернопільській області візьметься за капітальний ремонт цього мосту на автомобільній дорозі Н-18 Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль.

А ось на відрізок шосе М-19 у селі Вишнівець Збаразького району завдовжки 8 км чекає поточний середній ремонт. Як каже Ігор Раїнчук, Служба автомобільних доріг забезпечить проїзд комфортною оновленою дорогою від Тернополя до межі з Рівненщиною. Більшу частину цього автошляху відремонтували ще в попередні роки.

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Полтавщина. Цьогоріч очікується дорожній ренесанс

Уряд затвердив перелік доріг державного значення, будівництво, реконструкцію та ремонт яких цьогоріч гарантовано профінансують з державної скарбниці. Згідно з урядовою постановою, на дороги Полтавщини у 2020 році держава спрямує понад 2 мільярди 600 мільйонів гривень. За ці кошти передовсім реконструюють 80 кілометрів автодороги Дніпро — Кобеляки — Царичанка — Решетилівка, яка проходить через Дніпропетровську та Полтавську області, а також виконають певний обсяг ремонтних робіт на автошляхах Київ — Харків, Полтава — Олександрія й Кролевець — Пирятин.

Продовжать будівництво обходів біля міст Кобеляки, Решетилівка й села Красне; реконструкцію металевого фермового прогону мосту через річку Сула поблизу села Липове Глобинського району на дорозі Бориспіль — Маріуполь; реконструкцію мосту біля міста Гадяч через річку Псел на автошляху Лохвиця — Гадяч; реконструкцію мосту через річку Сула поблизу села Млини Лохвицького району на автомобільній дорозі Кролевець —Пирятин.

На ремонт доріг на 2020 рік Полтавщина отримала 1 мільярд 311 мільйонів гривень держсубвенції з Дорожнього фонду. Ці кошти розділять у пропорціях: 60% — на ремонт доріг державного значення, 35% — місцевих доріг і 5% — на безпеку руху.

Мабуть, це одна з найбільших сум на ремонт доріг серед усіх областей. В Агентстві місцевих доріг Полтавської області пояснили це тим, що першими в Україні взяли на баланс дороги територіального значення, 90% яких потребують істотного ремонту. Крім того, на 2020 рік заплановано капітальний ремонт трьох мостів у Машівському, Чутівському та Котелевському районах. Цього року розпочнуть великі проєкти з капітального ремонту доріг: Миргород — Велика Багачка — Байрак, Мала Рублівка — Рунівщина та Чорнухи — Лубни. Тому навіть цієї суми не вистачить, тож доведеться залучати кошти з обласного бюджету й співпрацювати з ОТГ й сільськими радами.

Щоб напевне знати, скільки на ці ремонти знадобиться фінансового ресурсу, агентство першим у країні замовило у профільного ДержНДІ ім. М.П. Шульгіна програму розвитку доріг на 2020—2024 роки. Цю програму вже розроблено. У процесі роботи над нею науковці докладно вивчали дороги на Полтавщині. Врахували систему адміністративно-територіального устрою області, доступність госпітальних округів, амбулаторій і базових шкіл. Тому ці автошляхи, згідно з позицією уряду, будуть у пріоритеті. Урахували думки Полтавської облдерж­адміністрації, пропозиції на місцях, інтенсивність руху, індекси експлуатаційного стану доріг, наявність об’єктів туризму й попередню програму до 2022 року.

Згідно з висновками експертів інституту, передбачене фінансування на ремонти доріг становитиме лише 15% необхідного, а на утримання потрібно уп’ятеро більше.

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Рівненщина. Ставка на автобани

На Рівненщині в Укравтодорі запланували виконання проєктних робіт на автошляху між селами Грушвиця Друга Рівненського та Крилів Дубенського району, а також об’їзній навколо Дубна. Це дасть змогу забезпечити швидкісний маршрут від Рівного до межі Львівської області міжнародним транспортним коридором Київ — Чоп. Адже Укравтодор робить ставку саме на розбудову мережі швидкісних автодоріг, на яких дозволено максимальну швидкість руху 110—130 кілометрів на годину. Триватиме і будівництво об’їзної «Північний обхід міста Рівне» у ме­жах того самого транспортного коридору.

А ще відремонтують та з’єднають з опорними школами понад 90 кілометрів місцевих і комунальних доріг коштом дорожнього фонду. На це для області передбачено 527 мільйонів. З них на будівництво та капремонт — 227, на поточний, середній і дрібний ремонт полотна — 300 мільйонів.

Щоб стати дорожнім хабом Західної України (саме такі амбіції має Рівненщина), цього недостатньо. Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль — одночасно заступник голови ради Всеукраїнської дорожньої асоціації. Саме вона стала одним з організаторів відвертої розмови про розвиток доріг і сучасні підходи в їх експлуатації на міжнародному форумі в Рівному наприкінці минулого року. Голова Держ­агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков тоді заявив про необхідність залучення коштів не лише з дорожнього фонду, адже фінансові можливості держави обмежені. А днями Президент погодив пропозиції відомства про кредитування ремонтів і будівництва доріг під гарантії держави. За оцінками уряду, це плюс ще 1000 кілометрів шляхів.

Чудово розуміє ситуацію й Віталій Коваль: «Нам потрібно менше сподіватися на державу, використовуючи такі підходи, як муніципальні облігації, співфінансування з місцевих бюджетів, економіку співучасті, за якою розвивається світ. 2020-й стане роком креативних підходів у дорожній галузі».

Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»

Черкащина. Дамба, яка тріщить по швах

Критичний стан Тясминської дамби, а також розбиті дороги уже не один рік непокоять жителів Чигиринського району на Черкащині. Справа з їхнім ремонтом, однак, рухається дуже повільно. Приміром, дамба і насосна станція, збудовані ще в 1960-х роках, давно потребують ремонту й реконструкції. Великий потік великовагового автотранспорту дамбою останніми роками посилив її руйнування. Поступово виходять з ладу опори, з’являються тріщини. Це стало причиною перекриття ділянки шляху. Прямуючи в об’їзд, вантажівки створюють небезпеку для людей, від інтенсивного руху тріскаються стіни будинків селян.

Дамба за цільовим призначенням, за висновками Інституту гідропроєкту, який і формував комплекс захисних гідротехнічних споруд, — гідроспоруда, не призначена для руху по ній великоваговиків. Однак донедавна її використовували саме як міст-переправу через водний об’єкт, а вага вантажівок інколи сягала 60 тонн.

Проблема вже давно, як кажуть, перезріла. Наприкінці минулого року з обласного бюджету на обстеження дамби спрямували майже 200 тисяч гривень, за які можна визначити реальні обсяги необхідних робіт. Недавно під час зустрічі голови облдержадміністрації Романа Боднара з керівництвом та підприємцями району йшлося і про розв’язання цієї проблеми. Цього року Укравтодор спрямовує кошти на кілька ділянок в напрямку Чигиринщини на шляху Р-10. Як зауважив голова облдержадміністрації, всі дороги за рік відремонтувати неможливо, але проїзність необхідно забезпечити. «Це питання ще не закрито, ведемо переговори із Укравтодором», — зазначив керівник області.

Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»