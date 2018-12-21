За даними Державної служби статистики, у 2017 році в Україні було введено в експлуатацію 10,2 мільйона квадратних метрів житла. 1,7 мільйона з них — у Києві. Столичний регіон, звісно ж, завжди притягував до себе девелоперів, які ініціювали та забезпечували тут реалізацію найкращих з можливих варіантів створення та розвитку об’єктів нерухомості. Але витримували жорстку конкуренцію в Києві далеко не всі з них. Тож прижилися в столиці, серйозно заявивши про себе на всю України, лише одиниці.



Львівська компанія ТОВ «БК «Інтергал-Буд» — одна з таких. За 15 16 років свого існування вона змогла не лише закріпитися на будівельному ринку України, а й зайняти на ньому лідерські позиції, зокрема й у столиці.

Реалізовані проекти

Нинішній рік для забудовника видався теж успішним: компанія вже здала в Києві 10 будинків (понад 200 тисяч квадратних метрів). Як запевнили в «Інтергал-Буд», новоселам під ялинку планують покласти у подарунок ще 4 будинки на Нивках. Паралельно будівельна компанія зводить ще 14 комплексів, найновіший з яких «Лук’янівський каскад». А вже наступного року житло буде зведено ще на 5 нових майданчиках.

— У проектному портфелі компанії, — розповідає комерційний директор «Інтергал-Буд» Анна Лаєвська, — перебуває нині 3,8 мільйона квадратних метрів перспективного житлового будівництва на найближчі 5 років. Компанія одночасно будує 1,1 мільйона квадратів. Ми підрахували, що 15—20% житла у столиці щорічно вводить в експлуатацію «Інтергал-Буд». 2019-го, наприклад, справлять новосілля в наших будинках 4,5—5 тисяч київських родин. Бо наша компанія завжди чітко дотримується термінів здачі будинків.



Це, до речі, відзначила щорічна будівельна премія Український будівельний олімп: вона визнала лідером будівельної галузі в 2018 році «Інтергал-Буд», компанію з 16-річним досвідом роботи на вітчизняному ринку нерухомості, діяльність якої відрізняється від інших девелоперів великою кількістю реалізованих проектів, широкою географією та високими темпами будівництва.



До слова, за ці 16 років компанія успішно реалізувала 74 проекти, побудувавши близько 3 мільйонів квадратних метрів житла та ощаслививши 15 тисяч сімей. Усі об’єкти збудовано в строк. І не лише в Києві, а й у таких містах як Львів, Рівне, Ужгород. «Інтергал-Буд» став також лідером за обсягами житлового будівництва у 2016 році і першим номером серед недержавних девелоперів.

Квартири «під ключ»

А починалося завойовування компанією столичного ринку нерухомості з житлового комплексу «Паркові озера». «Інтергал-Буд» забудову розпочав з 10 гектарів на лівому березі міста в 2007 році, коли багато київських будівельних гравців або стали банкрутами, або заморозили роботи на своїх об’єктах. На фоні такої будівельної депресії в столиці львів’яни, які мали вже досвід роботи, високі темпи будівництва, фінансові можливості, виробничі потужності, розгорнули неподалік парку «Перемога» в Дарниці грандіозне будівництво.



— За рік, — веде далі розповідь пані Анна, — компанія звела тут кілька будинків, у яких квартири здавали вже з ремонтом. Високоякісний ремонт робив забудовник (тобто ми): за бажанням покупці отримували квартиру із встановленою сантехнікою, кухонним гарнітуром із побутовою технікою, керамічною плиткою, ламінатом і шпалерами. Тож новосели не обтяжували себе ремонтними клопотами після заселення, економлячи час, гроші, не псуючи собі нерви.



Киянам це сподобалося, оскільки раніше такого підходу до продажу нерухомості на столичному ринку їм ніхто не пропонував. Тож квартири мали високий попит, і компанія почала набирати темпи.



«Ремонт під ключ» — це головна фішка «Інтергал-Буд». Вона істотно відрізняє компанію від інших в Україні. Покупці мають змогу ще на ранніх стадіях будівництва висловити свої побажання щодо оздоблення квартир: задля цього забудовник демонструє всі типи квартир майбутнім мешканцям житлового комплексу, в які ті заселяться після здачі будинку. Потім укладали договір, в якому «Інтергал-Буд» прописує свої гарантії перед покупцем щодо якості та обсягів оздоблення, строків будівництва тощо. Далі забудовник повністю контролює якість матеріалів та стежить за перебігом робіт. І якщо трапиться якась невідповідність квартирі, представленій у шоу-румі, компанія за власний кошт усуне недоліки.



Окрім того, забудовник несе гарантійні зобов’язання перед покупцями впродовж кількох років після заселення стосовно якості будівельних матеріалів та виконаних ремонтних робіт у квартирах. Компанія навіть гарантує фінансову підтримку та покращення умов покупцям, які придбали житло за довгостроковими програмами розстрочки у разі втрати годувальника, втрати працездатності годувальника в родині, народження п’яти та більше дітей.



До речі, перелік послуг, які «Інтергал-Буд» надає під час виконання ремонтних робіт на замовлення покупців, постійно розширюється. Нині, наприклад, в комплект до квартири входить бойлер. Компанія виконує також розводку під кондиціонери, встановлює розетки для телебачення, інтернету, обладнує місця для телевізора. Вартість такого ремонту становить 2800 гривень за квадратний метр.



До слова, у ЖК «Паркові озера» до кінця 2018-го здають останній з 15 будинків. Тож новорічна ялинка засяє на всіх 220 тисячах квадратних метрів житла (3269 квартир) в 16—25-поверхових будинках. Комплекс належить до комфорт- класу, розташований у парку з озерами та має розвинену інфраструктуру: дитячий садок, спортивні та дитячі майданчики, поле для футболу, роледром, велодоріжки, ландшафні прогулянкові алеї з декоративними струмочками, фруктовий сад, торговельний центр і супермаркет, багаторівневий паркінг, сімейну клініку.

Дихається вільніше

Друга особливість, яка відрізняє «Інтергал-Буд» від інших забудовників, — низька щільність забудови.



— Ми будуємо не 30, 40, 50 тисяч квадратних метрів житла на гектарі, а 15, 20, 25 тисяч, — комерційний директор робить наголос на кожному слові. — Це дає змогу розширити прибудинкову територію для зон відпочинку, спортивних майданчиків, алей. Тобто створюємо комфортніші умови, за які покупці готові сплачувати додаткові кошти. Але водночас тарифи нашої експлутаційної компанії не більші за середні в місті.

Купувати квартири саме в будинках наших житлових комплексів киян підштовхують лояльні умови придбання. Середня вартість однокімнатної квартири, наприклад, у нас становить від 600 до 650 тисяч гривень. Такі самі, але біля метро чи ближче до центру коштуватимуть 800 тисяч — мільйон гривень. Ціни на двокімнатні квартири починаються з мільйона гривень. А в ЖК «Озерний гай Гатне» під Києвом від 1,3—1,5 млн грн можна придбати навіть трикімнатну.Тобто квартири в нас — на всі смаки та гаманці. У ЖК «Паркові озера» наприклад, ходовими були саме трикімнатні квартири по 90—100 квадратних метрів.



Пані Анна порадила тим, хто планує придбання власної квартири, купувати її ще «від котлована». Тоді вона коштуватиме значно дешевше. І не потрібно боятися, що будинок буде здано несвоєчасно, адже забудовник надійний.



— На сьогодні темпи будівництва нашої компанії найвищі, — запевнила пані Лаєвська. — Якщо в інших компаніях за місяць зводять півтора-два поверхи, то наша — три-чотири, інколи навіть п’ять. Типовий будинок-свічку на 12,5 тисячі квадратних метрів (приблизно 200 квартир) ми будуємо за 18 місяців (у конкурентів — 22—25 і більше місяців). Ми досягли таких темпів за рахунок чіткої організації праці, власного фінансування будівництва, ретельного контролю підрядників. Тому покупці починають вкладати гроші у власне житло, яке будує «Інтергал-Буд», на ранніх стадіях, що дає їм змогу економити близько 25% коштів. Квадратний метр житла в нас коштує від 17—18 у комфорт-класі до 40—45 тисяч у бізнес-класі.

Щоб комфортно жилося всім

Звісно ж, я не міг не поставити запитання комерційному директору, як «Інтергал-Буд» вирішує конфліктні ситуації, що можуть виникнути в компанії в процесі будівництва з населенням того мікрорайону, де вони споруджують новий житловий масив.



— Ми фактично не конфліктуємо з місцевим населенням під час будівництва, бо працюємо чесно та відкрито, — запевнила пані Анна. — Навпаки, з власної ініціативи надаємо послуги тамтешнім жителям: наприклад, будуємо для них дитячі майданчики, зелені зони. Наступного року проводитимемо реконструкцію парку «Нивки», поряд з яким зводиться новий житловий комплекс. А на вулиці Макарівській облаштовуємо парк для загального користування та споруджуємо підпірну стіну, яка укріпить не лише наш, а й сусідні будинки, побудовані на схилі.

До речі, «Інтергал-Буд» не зводить будинки вище за 26 поверхів. Бо бажаючих жити на горищах хмарочосів сьогодні знаходиться небагато. Наші об’єкти — від 5—6 поверхів по висоті і до 26.



Деякі будинки вже обладнано автономними даховими котельнями. У кожній квартирі встановлюють лічильники, щоб людина сплачувала лише за ті послуги, які споживає. На завершення нашої розмови Анна Лаєвська звернулася до будівельників, які хочуть працювати у дружному перспективному колективі й отримувати пристойну зар­плату.



— Ми порахували, що торік з вітчизняного будівельного ринку звільнилося до 20% працівників. Бо в Польщі, Німеччині їм обіцяють платити вищу, ніж в Україні, зарплату. Може, й так. Але ніякі гроші не замінять заробітчанину втраченої сім’ї, здоров’я (працювати за кордоном доводиться більше й не завжди безпечно). Ми враховуємо всі ці моменти й працюємо над тим, щоби дати будівельникам пристойну зарплату (кваліфіковані фахівці заробляють у нас не менше, ніж у європейських країнах, гуртожиток, квартиру на виплат до 10 років. Тому до нас приходять робітники з інших компаній, бо ми маємо постійну роботу, яка своєчасно оплачується. У нас є дві головні підрядні організації, які забезпечують нашу роботу. Залучили нещодавно ще й третю. Вони ростуть разом із нами і розвиваються.