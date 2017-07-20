Якісне водопостачання загалом має стати своєрідним «маст хев*», а вже у курортних зонах воно повинне бути «маст хев» у квадраті. Адже йдеться не лише про безпеку місцевих жителів і численних приїжджих, які прибувають, щоб відпочити, а для місцевих жителів і місцевого бюджету — дати заробіток. А й про те, що псується й імідж оздоровчого регіону. Однак на Запоріжжі не скрізь можуть похвалитися якісним водопостачанням.

Проект для Кирилівки

Ось один із прикладів. Нещодавно під час робочої поїздки в Якимівський район голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль влаштував особистий прийом місцевих жителів. Найбільше запитань до нього було щодо водопостачання та водовідведення курортної зони, і зокрема Кирилівки.

Втім, проблема виникла не сьогодні. Ще у 2016 році на сайті Кирилівської селищної ради з’явилась інформація: «Для того, щоб Кирилівка офіційно отримала статус курорту, їй потрібна розвинена інфраструктура не тільки у центрі селища, а й на косах та у Степку. Обласна адміністрація спільно з місцевою владою об’єднали зусилля у досягненні цієї мети. Обласні інженери-проектувальники презентували технічно-експертну оцінку проектів проведення у Кирилівці, на косах Пересип та Федотовій та у Степку водопроводу та каналізації, а також забудови очисних споруд. Проте найбільш ефективним, продуктивним та підходящим до умов курортного селища, на думку фахівців, є проект очисних споруд, водопостачання та водовідведення, реалізація якого включає в себе складну систему, що працює за останнім словом техніки. Це найдорожчий з презентованих проектів, проте він є унікальним для усієї України».

Нині депутати бюджетної комісії Запорізької облради розглядають питання водопостачання та водовідведення селища Кирилівка.

Хто готовий до співфінансування?

Та хіба тільки в Кирилівці проблеми? Якимівський селищний голова Микола Захаров попросив сприяння в реконструкції очисних споруд питної води у райцентрі. Він повідомив, що згідно з рішенням Запорізької облради, на цю справу треба майже 15 мільйонів гривень. Нині Якимівська селищна рада отримала найбільш економічно вигідну пропозицію від однієї з компаній. Орієнтовна вартість виконання робіт із реконструкції очисних споруд 68 мільйонів гривень. Якимівський селищний голова каже, що за підсумками першого півріччя 2017 року, за умови перевиконання райбюджету, планують розглянути питання надання коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації об’єкта.

А Атманайський сільський голова Ігор Сажнєв теж просив сприяння голови ОДА у забезпеченні водою жителів села, а їх 1502. На замовлення Атманайської сільради ще в 2009 році розроблено проект «Водогін питної води від с. Давидівка до с. Атманай Якимівського району Запорізької області», однак він залишився без фінансування. А час минав, і ціни змінювались. Тож торік скоригували цифри. Згідно з проектно-кошторисною документацією, вартість робіт тепер становить майже 22,3 мільйона гривень. А поки що воду жителі сіл Солоне, Нове, Атманай отримують з артезіанської свердловини, розташованої на території села Атманай. Цю свердловину експлуатують вже досить довго, тож надійність водопостачання сіл — під питанням. Костянтин Бриль зауважив, що дуже важливим є ретельне планування проектів та завчасна підготовка до необхідних робіт.

Яка ж перспектива розроблення державної та обласної програми відновлення зрошення земельних ділянок у засушливій курортній зоні? Про це розповів начальник Запорізького обласного управління водних ресурсів Володимир Шляховчук. За його словами, нині завершується інвентаризація зрошувальних систем у Якимівському та Мелітопольському районах. А потім буде розглянуто можливості фінансування програми розвитку меліорації з трьох джерел: державного та обласного бюджетів, а також кредитних ресурсів Світового банку. Проте найважливішим пунктом є готовність аграріїв брати участь у співфінансуванні.

Втім, деякі зрушення в плані забезпечення якісною питною водою в Запорізькій області вже є. Так, на адресу першого заступника голови облради Єгора Семенкова надійшов лист від жителів села Новокостянтинівка Приазовського району, в якому вони дякують за допомогу у проведенні капремонту сільської водопровідної мережі. На реалізацію цього соціально значимого для громади проекту з обласного бюджету спрямовано 2,3 мільйона гривень. «Упродовж десятків років водопровідна мережа в селі не ремонтувалася, — зазначає Новокостянтинівський сільський голова Володимир Смоляченко, — постійно виходила з ладу, жителі часто потерпали від відсутності води, особливо влітку. Нині ж гостроту питання знято».

А в обласному центрі краще!

Та ще не так давно питна вода була дуже неякісною і в самому Запоріжжі. Буквально через день-два у чайнику створювався білий осад, який доводилося, скажімо, моїй дружині постійно видаляти лимонною кислотою (до речі, діяло безвідмовно. — Авт.). Нині запорізькі комунальники не лише надають послуги споживачам, а й роблять усе для забезпечення незбитковості, підвищення якості послуг за рахунок власних інвестиційних програм.

У КП «Водоканал», яке забезпечує питною водою споживачів Запоріжжя й прилеглих територій області, реалізують інвестиційну програму, що включає в себе кілька проектів. Перший із них реалізували вже цього року. Зокрема монтаж та запуск в експлуатацію нового сучасного устаткування: вузла амонізації питної води на Дніпровській водопровідній станції № 2. Вартість обладнання — 1,7 мільйона гривень.

За словами гендиректора КП «Водоканал» Олексія Никифорова, нині за рахунок застосування амонізації зменшено кількість хлору у воді. Устаткування запустили у травні, і вже в перший місяць його роботи доза хлору зменшилася вчетверо. Вода стала якіснішою, поліпшився її смак, забезпечуються стабільні бактеріологічні показники, які відповідають санітарним нормам.

Запорізький міський голова Володимир Буряк підкреслив, що це тільки частина робіт із модернізації станції. Планують завершити і реконструкцію хлораторної. Новий проект складається з модернізації енергоспоживання водопровідної станції другого підйому на ДВС №2 зі встановленням економічніших насосів.

Перший етап цього проекту планують реалізувати вже поточного року. Остаточну реалізацію проекту намічено на 2018 рік. Його загальна вартість становить майже 4,7 млн грн. Прогнозована економія витрат на електроенергію становить 800 тисяч гривень на рік (без ПДВ). Це особливо важливо в умовах тривалого зростання тарифів на електроенергію.

— Дуже важливо, що на цю справу не буде витрачено жодної бюджетної гривні, — каже Володимир Буряк, — бо КП «Водоканал» реалізує проекти за рахунок власної інвестиційної програми. Це значить, що підприємство розвивається та підвищує якість своїх послуг. Від цього виграють запоріжці, які й надалі отримуватимуть якісну питну воду, що відповідає всім стандартам та європейським нормам.

Отже, зрушення у поліпшенні якості питної води в області ми бачимо. Щоправда, до ідеального стану справ далеко, але сподіватимемося, що скоро руки дійдуть до всіх населених пунктів. Особливо курортної зони.