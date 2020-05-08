У продезинфікованому приміщенні та з додержанням усіх вимог особистого захисту в місті Мукачево на Закарпатті відбувалося засідання, яке знаменувало початок роботи нового органу в адвокатському середовищі — Комітету захисту прав адвокатів. Він діятиме при раді адвокатів, яку в області очолює відомий фахівець і правозахисник Олексій Фазекош.

Цього кроку вимагав час

— Ми громадське формування і маємо чіткі плани та завдання, які виконуватимемо, — наголосив на першому засіданні голова комітету Богдан Біловар.

Очолити його Богданові Біловару довірено як людині з біографією у професії. Керівник новоствореного органу адвокатського самоврядування на Закарпатті водночас і співголова Комітету зі співпраці Асоціації захисту прав адвокатів України.

Учасники першого засідання комітету зазначали, що його створити спонукали обставини та проблеми, які з’явились останнім часом. Саме вони змушують представників професійної спільноти тісніше згуртуватися задля захисту своїх інтересів. Тож комітет оперативно реагуватиме на всі порушення адвокатських прав, ненадання відповідей на запити. Члени громадської організації готуватимуть обґрунтовані скарги до Вищої ради правосуддя та на порушення нормативно-правових актів суддями. Серед труднощів, які виникають, було названо й неодноразове зривання засідань працівниками органів прокуратури та перевищення повноважень правоохоронними органами під час проведення слідчих дій.

Яків Чернобук, який увійшов до складу комітету, наголосив на дедалі зростаючій ролі адвокатури в житті краю, країни: «Вона здобула авторитет серед усіх верств населення, з нею рахуються органи державної влади і, звичайно, правоохоронні органи. Але, на жаль, ми стикаємося і з таким явищем, як ігнорування адвокатських запитів, рішень або кроків. Тому зробимо все можливе, щоб за допомогою ради адвокатів Закарпатської області стати надійним щитом для колег у їхній професійній діяльності. Щоб адвокатура ставала монолітним, незалежним і самоврядним інститутом — таким, яким їй належить бути за законом і статусом».

Ставка — на молодь

Комітет, створений з молодих, але вже знаних і досвідчених адвокатів, повинен стати флагманом адвокатури Закарпаття. Молодь, якої у його складі майже 90%, має достатньо енергії, щоб розвивати справу й рухати її вперед.

За словами Богдана Біловара, перевага молоді — не так її вік і енергійність, як сучасні погляди на роль адвокатури, ґрунтовні професійні знання, здобуті в демократизованих освітніх закладах. Ці адвокати не зовсім зручні для судової влади і правоохоронних органів. Але вони стануть рушійною силою в діяльності адвокатури Закарпаття та України загалом. Голова комітету впевнений у тому, що вони зможуть виконати ту місію, яка на них покладена.

Співпраця з правоохоронними органами й ЗМІ

«На моє переконання, адвокатура — та ланка, що вказує, чи правова наша держава. Це своєрідний лакмусовий папірець збалансованості відносин у правовій сфері, — сказала по завершенні першого засідання секретар комітету Лариса Холмогорова. — Неприпустимо, коли судова влада ототожнює адвоката із клієнтом, вважаючи його мало не ворогом. Так знижується легітимність самої влади, яка не визнає процесуальних балансів і змагальності сторін. Тож вважаю, що ми на належному рівні захистимо права наших адвокатів.

Заступник голови комітету Іван Лукачко справедливо зазначив, що адвокат — це те рятівне коло, яке у найскрутнішу хвилину приходить на допомогу клієнту. Йому доводиться розраховувати на допомогу правника у непрості хвилини. Адвокат переживає разом із клієнтом найважчі часи. Тож цілком виправдано створення органу захисту адвокатського середовища. Роботи у нього буде багато, як і відповідальності перед колегами по цеху.

«Для належного забезпечення прав громадян, а також для забезпечення прав тих, хто надає їм ці послуги, ми й працюватимемо», — наголосив Іван Лукачко.

Ще одним заступником голови Комітету обрано молодого професіонала Віктора Шерегі. Він наголосив на налагодженні ефективної співпраці адвокатів з органами, що здійснюють досудові розслідування: прокуратурою, Національною поліцією та Службою безпеки. Комітет відстежуватиме й належно реагуватиме на публікації ЗМІ, в яких порушуватимуть права адвокатів.

У складі комітету сформовано дві секції: оперативного реагування і правового представництва.

У добру путь!

Досягати своєї мети і твердо стояти на захисті інтересів професійної спільноти побажав комітетові й присутнім на засіданні колегам голова Ради адвокатів у Закарпатській області, президент Асоціації захисту прав правників Олексій Фазекош.

«Здивований тим, який потенціал має закарпатська адвокатура і який потенціал мають люди, котрі ввійшли до складу новоствореного комітету, — сказав Олексій Фазекош. — Є в них і той ентузіазм і бажання працювати на користь суспільства, яких часто не вистачає. Фактично я сьогодні побачив майбутнє адвокатури Закарпаття і наважуся навіть сказати, прообраз її в Україні.

Десять років я віддав заради того, щоб закарпатська адвокатура була єдиною, монолітною, консолідованою. Але час минає, зміни потребують динаміки, творчих підходів. Тож вважаю, що після цього кроку адвокатура Закарпаття входить у новий етап. Новостворений комітет повинен стати шостим легіоном, який, користуючись історичними аналогіями, у найскрутніші часи врятував Римську імперію. За допомогою комітету професійне середовище зможе гідно реагувати на всі виклики часу і зберегти нашу спільноту захисників від засилля тенденцій ретроградності, можливого застою».

Тож, як мовиться, в добру путь!