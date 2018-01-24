Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль провів нараду зі своїми заступниками і керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації про передачу в 2018 році автодоріг загального користування місцевого значення Запорізької області зі сфери Укравтодору до відповідного управління Запорізької ОДА та обласного управління дорогами. За даними директора департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької ОДА Андрія Антонова, з 1 січня 2018 року у сферу управління облдержадміністрації від Укравтодору прийнято 541 автомобільну дорогу загального користування місцевого значення загальною протяжністю 5357,8 кілометра.

Позитивні приклади

Балансоутримувач доріг — департамент промисловості та розвитку інфраструктури ОДА. Замовником робіт на дорогах місцевого значення визначено департамент капітального будівництва ОДА. Одночасно з передачею доріг набули чинності зміни до законодавства в частині вдосконалення механізму фінансування дорожньої галузі, які передбачають створення державного дорожнього фонду.

Костянтин Бриль доручив фахівцям департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької ОДА забезпечити винесення на сесію облради проекту рішення про створення та затвердження положення про територіальний дорожній фонд Запорізької області. Службі автодоріг у Запорізькій області рекомендовано надати пропозиції щодо переліку об’єктів, на яких проводять експеримент із фінансового забезпечення розвитку автодоріг загального користування та облаштування майданчиків для габаритно-вагового контролю доріг державного значення.

Загалом цього року на автомобільні дороги загального користування місцевого значення Запорізької області передбачено спрямувати субвенцію з держбюджету обсягом 479,7 мільйона гривень, що в рази більше, ніж у минулі роки.

Фахівці департаменту та райдержадміністрацій визначають об’єкти, що потребують першочергового фінансування. Це під’їзні дороги до лікарень, шкільних і дошкільних закладів, руху громадського транспорту. Розподілятимуть кошти державної субвенції районам пропор­ційно до протяжності доріг. Збирають пропозиції райдержадміністрацій та об’єднаних територіальних громад щодо залучення коштів місцевих бюджетів на дороги місцевого значення.

Костянтин Бриль підкреслив, що Запорізька область отримала на баланс понад 5 тисяч кілометрів доріг державного значення, проте не слід забувати про інші важливі напрямки. Зокрема туристські: Бердянськ, Приморськ тощо.

— 2018-й у Запорізькій області проголошено роком будівництва доріг, — каже голова ОДА. — Тож маємо будувати, а не пояснювати, чому цього не зробили. Є позитивні приклади оновлення автошляхів компаніями «Онур» і «Альтком», які працюють із власними асфальтобетонними заводами. 2018 року зможемо освоїти майже 5 мільярдів гривень на оновлення доріг.

Очільник краю повідомив, що цьогоріч влада планує придбати снігоприбиральну техніку для громад регіону.

Негативна тенденція

Андрій Антонов зупинився на експерименті з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автодоріг загального користування за рахунок митних надходжень, який продовжено до 1 січня 2019 року. Торік залишилися не використаними 170,13 мільйона гривень експериментальних ресурсів. Цьогоріч очікують надходження в межах експерименту ще 470 мільйонів гривень, що стануть додатковим джерелом фінансування робіт на дорогах місцевого значення.

Костянтин Бриль констатував, що запровадження митного експерименту показало слабкі сторони роботи митниці. Він розповів, що торік запорізька митниця отримала 240 мільйонів гривень від перевиконання плану. Здебільшого це були кошти від розмитнення продукції для АЕС. Проте чимало грошей втратили через бюрократію на запорізькій митниці. Обласна влада спрямувала кілька листів до Кабміну, щоб змінити керівників запорізької митниці, через дії яких великий запорізький бізнес ввозить (вивозить) свій товар через інші області. 40% запорізьких суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності перейшли працювати на митниці інших регіонів, де сплатили 1,5 мільярда гривень, які були б аж ніяк не зайвими в Запорізькій області.

Як зазначив заступник начальника з експлуатаційного утримання служби автомобільних доріг у Запорізькій області Михайло Прохоров, торік за рахунок держбюджету виконано робіт з поточного середнього ремонту на майже 144 мільйона гривень, дрібного та експлуатаційного утримання — 163,5 мільйона. Поточний ремонт доріг, складових автодоріг загального користування державного значення, зокрема проектно-вишукувальні роботи (на умовах співфінансування на договірних засадах) виконано торік майже на 20 мільйонів гривень. У межах експерименту з фінансового забезпечення заходів з розвитку автодоріг загального користування поточний ремонт виконано майже на 81,7 мільйона, експлуатаційного утримання за рахунок обласного бюджету — на 20 мільйонів. За рахунок усіх джерел фінансування торік виконано і профінансовано робіт з поточного середнього ремонту, зокрема проектно-вишукувальних, на понад 245,2 мільйона гривень, поточного дрібного та експлуатаційного утримання — 200 мільйонів.

ОФІЦІЙНО

З 1 січня у межах децентралізації доріг 123 105 кілометрів доріг місцевого значення передано у відповідальність місцевої влади. Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) відповідає за 46 985 кілометрів доріг міжнародного та національного значення, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Укравтодор у 2018 році в межах затвердженої 11 січня Кабінетом Міністрів концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 5 років планує здійснювати ремонти основних коридорів державного значення за маршрутним принципом. Служби автомобільних доріг на основі маршрутного принципу продовжуватимуть усі роботи, які розпочали торік.

Згідно із програмою ремонту доріг, 2018 року Укравтодор продовжить роботи на основних коридорах: GО Highway (проект, у межах якого планують з’єднати українські й польські порти), М03, М05, М01, Н08, Н31.

Окрему увагу буде приділено дорогам на сході країни: Р46 Харків — Охтирка, М03 Харків — Слов’янськ — Краматорськ, Р07 Чугуїв — Мілове.

На півдні країни проводитимуть ремонт на ділянках доріг: М15 Одеса — Рені (з обходом м. Рені), Н14 Кропивницький — Миколаїв, Н11 Дніпро — Кривий Ріг — Миколаїв, заплановано ремонт мосту через Хаджибейський лиман (дорога М05).

У Західній Україні ремонти проводитимуть на ділянках таких доріг: Н22 Рівне — Луцьк — Устилуг, М21 Житомир — Вінниця, Н10 Івано-Франківськ — Стрий, Н03 Житомир – Хмельницький — Чернівці. Також заплановано ремонт найкоротшої траси від Мукачева до Чопа на дорозі М24/М25.

За кошти МФО розпочнеться реконструкція північного обходу Житомира, GО Highway в Хмельницькій області та триватиме реконструкція М03 на ділянці Лубни — Полтава.