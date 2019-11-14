Учора Верховна Рада першим питанням порядку денного розглядала законопроєкти про обіг земель сільгосппризначення. Першу годину присвятили виступам депутатів від партій та фракцій, які висловили кардинально протилежні думки і ставлення до можливості продажу землі.
Депутати пропонували відкласти розгляд цього питання, ретельно доопрацювати законопроєкт. Проти його ухвалення виступили представники фракцій «Батьківщина», «Голос», «Опозиційна платформа — За життя» та «Європейська солідарність».
Відновивши роботу після півторагодинної перерви, депутати розглянули законопроєкт №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» і 11 альтернативних до нього.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зазначив, що на компенсацію кредитних ставок для аграріїв спрямовано 4 мільярди гривень і нагадав, що в держбюджеті на 2020 рік передбачено 240 мільйонів гривень на створення фонду часткового гарантування кредитів.