ІТ-сектор — пріоритетна галузь, яка забезпечує високі конкурентні преваги у світі. Ще у 2016 році в Україні було 100 тисяч відповідних фахівців, на початок 2019-го — 161 тисяча. Через два роки за сприятливих умов — ідеться про ефективну взаємодію та співпрацю держави й ІТ-середовища — таких фахівців буде 200 тисяч. Нині ІТ-галузь створює 4% ВВП, через два роки є всі підстави очікувати 6,8% ВВП. На цьому під час зустрічі з представниками провідних ІТ-компаній, які працюють на українському ринку, наголосив Президент Петро Порошенко, повідомляє департамент прес-служби АП.

Глава держави підкреслив важливість галузі й рішучу налаштованість на її підтримку. «Потрібен ефективний діалог, щоб розуміти, що держава може зробити для стимулювання галузі, яка робить внесок у забезпечення платіжного балансу, надходження валюти. ІТ-фахівці повинні працювали не лише на умовах аутсорсингу за завданнями іноземних компаній, а й створювати креативний бізнес усередині держави», — зауважив Президент.

Коли швидкість на користь

Петро Порошенко нагадав, що здійснено надзвичайно важливі кроки для розповсюдження інтернету: вже є мобільний зв’язок 3G і 4G, готують до впровадження 5G. «Нині конче потрібно, щоб в Україні не було місця, де немає інтернету. Спільно з урядом зробимо все, щоб за найкоротший термін скрізь був швидкісний інтернет. Бо це і нова українська школа, і програма сільської медицини з елементами телемедицини, і механізми електронного урядування — кожна сільська рада має мати ефективне управління. З одного боку, це посилить антикорупційний ефект, а з іншого — підвищить ефективність урядування, бо питання розглядатимуть швидше й прозоріше.

Важливо гарантувати кібербезпеку держави. Не випадково на нарадах у Генеральному штабі з керівниками всіх частин і підрозділів Збройних сил серед важливих безпекових напрямів обговорюють питання кібербезпеки як ключової безпеки нашої держави. Без ІТ-фахівців у ЗСУ забезпечити надійний захист неможливо», — констатував глава держави.

А ще Президент хоче, щоб українська молодь, скориставшись механізмами державної підтримки освіти, ставала конкурентоспроможним учасником майбутнього ІТ-сектору власної держави, а не інших країн.

Дорогу інноваціям

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив на важливості спільного з представниками ІТ-індустрії напрацювання правил, за якими функціонуватиме ІТ-галузь і які значно пришвидшать її розвиток. «Маємо два фундаментальних питання, на які слід знайти відповіді. Перше — створення сталих правил розвитку ІТ-сектору на найближчі 5—10 років. Ідеться про нормальні регуляції, податкову базу, щоб інвестиції в ІТ-сектор були захищені стабільністю. Друге — освіта: підготовка молодих кадрів і введення їх у реальний сектор економіки країни», — цитує слова очільника уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

Прем’єр неодноразово наголошував, що ІТ-сектор — один із рушіїв української економіки, точка зростання й точка входу для нових технологій, інноваційних рішень, основа кібербезпеки. Це великий пласт малого й середнього бізнесу, отже його інтереси захищають і захищатимуть надалі. За експертною оцінкою, обсяг експорту телекомунікаційних та ІТ-послуг з України торік перевищив 2 мільярди доларів.

«ІТ — не просто ще один напрям роботи. Нині потрібно подолати цифрову дискримінацію, отже дати потужний стимул для залучення нових технологій у різні сфери, зокрема й у розвиток електронних послуг, яких уже 118, а цього року додасться ще 50», — зазначив Володимир Гройсман.

Уряд і представники ІТ-сектору домовилися створити спеціальну робочу групу, що опікуватиметься розробленням та впровадженням необхідних нормативних ініціатив, які сприятимуть розвитку галузі.

«У нас немає суперечностей. Жодного рішення без обговорення й консультацій не ухвалюватимуть. Наше завдання — зростати. Уже започатковано кілька інструментів допомоги ІТ-сектору, серед них фонд підтримки стартапів, програми допомоги молодим ученим тощо. Скасовують сотні непотрібних регуляцій, ухвалених ще за часів, коли дехто слово комп’ютер писав із помилками. Уряд готовий до широкої взаємодії, а перші ініціативи спеціальної робочої групи можна буде обговорити вже під час одного з найближчих засідань Кабінету Міністрів», — резюмував Прем’єр.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»