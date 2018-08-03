Кожен, хто сходить з літака в аеропорту або поспішає на рейс, мріє, щоб час у дорозі минув швидко й без проблем. Проте досі, ніде правди діти, це було можливо не завжди й доступно не кожному. Особливо якщо пасажир торує цей шлях не у власному авто, а послуговується громадським транспортом. Та невдовзі цю проблему мають успішно розв’язати.

Експрес до Борисполя будують ударними темпами, заощадження коштів на роботах становить мільйони гривень порівняно з попередніми розрахунками.

Залізничний експрес, який має з’єднати вокзал столиці Київ-Пасажирський з найбільшим повітряним майданчиком країни міжнародним аеропортом Бориспіль, будують із незначним, проте випередженням графіка, а економія бюджету проекту вже сягнула майже 120 мільйонів гривень. Про це повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Глава уряду ознайомився з перебігом виконання проекту. Уже виконано будівництво колії, формують залізничні платформи, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Розгорнуто будівельні роботи. До 1 грудня 2018 року все буде завершено. Налагодять сполучення від станції Київ-Пасажирський до аеропорту Бориспіль, наших повітряних воріт, — сказав глава уряду. — Ми щороку маємо приріст пасажиропотоку 2 мільйони осіб. І будуємо зручний шлях, щоб дістатися до аеропорту. Залізниця планує, щоб надавати пропозиції за квитками, — не тільки для потяга, а й одразу потяг, під’їзд до Борисполя і квиток на авіалінії».

Прем’єр-міністр запевнив, що все буде зроблено вчасно.

«І найголовніше: ми передбачили помірний бюджет на цей проект. Якщо згадаємо плани щодо «Повітряного експресу» — аналогічного проекту, то на нього хотіли витратити понад 10 мільярдів гривень. А ми заклали 700 мільйонів. І вже зараз економія на роботах — 120 мільйонів. Порівняйте: 10 мільярдів і 580 мільйонів. Різниця очевидна», — наголосив Володимир Гройсман.

У лютому цього року Кабінет Міністрів підтримав розроблений ПАТ «Укрзалізниця» проект будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення до Борисполя.

Глава уряду тоді наголошував, що статистика підтверджує зростання попиту на послуги повітряного транспорту. Річний пасажиропотік аеропорту Бориспіль за підсумками 2017 року становив 7—8 мільйонів людей. Але досі пасажири не мають зручного способу дістатися до аеропорту або з аеропорту до Києва. Саме тому технічне розв’язання цієї проблеми було напрацьовано у стислі терміни.

Згідно з проектом будівництва, лінію буде прокладено від вокзалу Київ-Пасажирський, через станцію Видубичі до термінала D аеропорту Бориспіль. Розрахунковий час у дорозі — 35 хвилин.

Рухомий склад, який використовуватимуть на лінії, — 11 поїздів PESA 620м на 91 місце та два поїзди PESA 630м на 192 місця.

У травні цього року Прем’єр-міністр провів зустріч із керівництвом Укрзалізниці й поставив чітку вимогу вчасно здати проект, а саме у грудні 2018-го.

«Важливо до 1 грудня завершити проект і надати пасажирам альтернативний транспорт, щоб якісно діставатися до аеропорту або з аеропорту по місту та до інших міст України», — наголошував тоді очільник уряду.

Як очікують, швидкісне сполучення не лише відчутно спростить дорогу до аеропорту з міста та у зворотному напрямку, а й розвантажить ключові міські магістралі. Частка ринку перевезень, який триматиме залізничне сполучення, становитиме не менш як 35%.