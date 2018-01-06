Їх передав керівництву області перший заступник голови Укртрансбезпеки В’ячеслав Дідківський. Ці комплекси сприятимуть підвищенню безпеки руху автотранспорту на закарпатських автошляхах.

Загалом для України завдяки допомозі, отриманій від Європейської комісії, виготовлено 78 таких комплексів, які сміливо можна назвати дослідно-вимірювальними лабораторіями. Вартість кожного становить 1,4 мільйона гривень. Їх розподілять між усіма регіонами в державі.

Автошляхи вже не руйнуватимуться

Ці лабораторії — автофургони Opel, пристосовані до українських умов (електрообладнання, оснащення салону тощо) на Кременчуцькому автозаводі. Вимірювальні прилади та програмне забезпечення майже повністю іноземного виробництва.

— Інспектор Укртранс­безпеки може бути впевнений, що отримає всю необхідну інформацію про параметри автомобіля, пов’язані з безпекою руху, а також з дотриманням водієм режиму руху та відпочинку. Він зможе оперативно внести цю інформацію в електронний реєстр, після чого нею користуватимуться інші контролери вздовж маршруту транспорту, — пояснив В’ячеслав Дідківський.

Начальник управління Укртрансбезпеки в Закарпатській області Сергій Слободянюк сказав: «Маємо на озброєнні пересувні комплекси європейського зразка, які дадуть змогу значно підвищити рівень безпеки, виявляючи порушення водіїв і автовласників. Це і для нас, інспекторів, дуже важливо, і для дорожників. Адже автошляхи не руйнуватимуться через перевищення допустимої ваги, що нині відбувається дуже часто».

За словами В’ячеслава Дідківського, протягом року збитки, яких завдано дорожньому господарству внаслідок руйнування доріг, спричиненого рухом великовагових транспортних засобів, становлять понад 2 мільярди гривень. «І хоч працівники нашого відомства роблять усе можливе, щоб не дозволяти порушникам безкарно їздити автошляхами, без доброї технічної оснащеності це зробити неможливо», — додав він.

Нові комплекси мають дуже широкі можливості. Дані між вимірювальними приладами лабораторії передають за допомогою блютусу, а програмне забезпечення (вперше українською мовою, виготовлене в Польщі на замовлення) миттєво зчитує всю інформацію з тахографа і її в майбутньому передаватимуть в єдину базу даних, яка створюється. Оскільки цю інформацію уніфіковано та узгоджено з європейськими нормами, нею можуть користуватися під час перевірок і закордонні інспектори руху. Так само і працівники Укртрансбезпеки отримуватимуть потрібну їм інформацію від закордонних партнерів. Нині тахографи є в розпорядженні кожного інспектора за кордоном. У наших контролерів вони уже зовсім скоро з’являться.

Його можна оперативно згорнути

Усе обладнання здатне діяти в автономному режимі, використовуючи наявні генеруючі потужності. Інформацію можна переглянути на комп’ютері, за потреби роздрукувати. Інтернет-зв’язок поколінь 3G і 4G — будь ласка.

Голова Закарпатської обл­держадміністрації Геннадій Москаль переконаний: «Це саме те що потрібно, адже автошляхи, якщо не поставити шлагбаум перевантаженим транспортним засобам, ми не збережемо. Хоч би скільки їх відбудовували і ремонтували, європейської якості не буде».

Він із задоволенням сприйняв те, що комплекс можна оперативно згорнути і переїхати в інше місце. Такі комплекси на дорозі запобігатимуть порушенням встановлених правил перевезень. Інакше дисципліни на шляхах не добитися.

В’ячеслав Дідківський, Геннадій Москаль і голова облради Михайло Рівіс почергово вручили трьом екіпажам ключі від пересувних комплексів. І побажали ефективно використовувати вручені їм технічні засоби для того, щоб Україна ставала по-справжньому європейською державою у створенні безпечних умов руху на дорогах.

А ТИМ ЧАСОМ

Контролерам у підмогу

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

СУМЩИНА. Напередодні нового 2018 року Сумщина одержала три великогабаритні пересувні вагові комплекси, за допомогою яких спеціалісти управління Укртрансбезпеки в області контролюватимуть габарити та вагу вантажівок, дотримання відповідних правил руху для збереження дорожнього покриття.

Як розповів головний спеціаліст відділу управління Укртрансбезпеки в Сумській області Олексій Петриченко, комплекси мобільні, багатофункціональні, відповідають усім стандартам ЄС. Таких в області раніше не було, тож доводилося користуватися застарілою технікою вітчизняного виробництва.

Відтепер дорожні контролери виконуватимуть функції на провідних автомагістралях краю, запобігаючи будь-яким порушенням. Насамперед обмежуючи рух вантажівок, вага яких перевищує 24 тонни.

За словами заступника начальника управління Укртрансбезпеки в Сумській області Олександра Танченка, потреба у такому контролі особливо гостра. Адже майже кожен третій транспортний засіб, перевірений фахівцями, порушував габаритно-вагові правила. Тож доводиться вдаватися до штрафів, щоб порушники фінансово долучалися до ремонту дорожнього покриття.