На місцях виконують домовленості про збереження тарифів для населення на рівні минулого опалювального сезону

Підключено до опалення 93% житлового фонду та 85% об’єктів соціальної сфери України. В Одеській та Херсонській областях цей показник значно нижчий, що пов’язано із кліматичними умовами: в регіонах ще зберігається висока середньодобова температура. На 100% житловий фонд підключено до теплопостачання у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській та Чернігівській областях. Цією інформацією поділилася на онлайн-брифінгу заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська. Вона нагадала, що рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування залежно від ситуації.

Ціни стабілізовано

Наталія Хоцянівська зупинилася на виконанні підписаного між урядом, НАК «Нафтогаз України» і міськими головами меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у галузі постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 років. Простіше кажучи, меморандуму про стале проходження опалювального сезону, згідно з яким, уряд взяв на себе зобов’язання більше підтримувати регіони, НАК — реструктуризувати борги теплокомуненерго за спожитий ними природний газ у попередніх роках, а місцева влада — не підвищувати для населення тарифи на теплопостачання.

Днями в Міністерстві розвитку громад та територій заявили, що органи місцевого самоврядування в усіх регіонах України виконують домовленості про збереження вартості теплопостачання та гарячої води для населення на рівні минулого опалювального сезону.

На онлайн-брифінгу Наталія Хоцянівська зауважила, що світова ціна на газ нині необґрунтовано висока, і це результат маніпуляцій та політичних спекуляцій Росії.

«Але на державному рівні передбачено всі заходи, щоб українці цього не відчули», — підкреслила вона.

У цей осінньо-зимовий період забезпечено одну з найнижчих на ринку ціну на газ для виробників тепла для населення — 7420 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ (згідно з трирічним договором постачання природного газу, запропонованим Нафтогазом у межах обсягу пакета I «Фіксований»). Для бюджетних установ та релігійних організацій до кінця опалювального сезону зафіксовано ціну 16,4 тисячі за тисячу кубів з ПДВ.

До слова, до кінця опалювального сезону уряд заборонив відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням, іншим об’єктам соціальної інфраструктури. У Кабміні наголошували: це означає, що протягом опалювального сезону вся країна буде з теплом, і що, попри світову енергетичну кризу, наша держава має достатньо ресурсів, аби стабільно пройти зиму.

Про врегулювання заборгованості теплокомуненерго перед Нафтогазом. За словами Наталії Хоцянівської, формують реєстр підприємств, які матимуть право на реструктуризацію боргів. Їх вилучать з реєстру підприємств, рахунки яких заарештовано.

Підтримка областей

«Щодо державної підтримки регіонів, то органам місцевого самоврядування додатково буде спрямовано 4% податку на доходи фізичних осіб. На 2022 рік в розпорядженні місцевої влади залишиться 13,44% акцизного податку виробленого в Україні та імпортованого палива. Передбачено субвенцію громадам, рівень податкоспроможності яких низький. Таку субвенцію виплачуватимуть з четвертого кварталу цього року», — зазначила чиновниця.

Експерти заявляють, що нині якнайкращий час замислитися про енергоефективність і енергозбереження. Адже це ті шляхи, які дадуть змогу зменшити втрати тепла в мережах і будівлях, спокійніше проходити наступні опалювальні сезони. Уже з наступного року втілюватимуть велику державну програму енергомодернізації багатоквартирних житлових будинків, що сприятиме істотній економії ресурсу. В уряді підрахували, що лише завдяки заходам енергоефективності й енергозбереження для комунальної сфери можна заощадити на енергоносіях до півтора мільярда доларів на рік.