Державний Фонд енергоефективності та державний Укргазбанк підписали першу угоду про фінансове партнерство в межах масштабних проєктів комплексної енергомодернізації житла. Укргазбанк став першим вітчизняним банком, заявку якого на партнерство в реалізації масштабних проєктів з комплексної модернізації житла схвалили Фонд енергоефективності та IFC — міжнародна фінансова корпорація.
Відповідну угоду про співпрацю підписали вчора після засідання уряду директор державної установи «Фонд енергоефективності» Юлія Головатюк-Унгуряну та голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.
«Підписання угоди — один із кроків, що фіналізує трирічну роботу, яку ми проробили для започаткування Фонду енергоефективності. Тепер для всіх ОСББ відкривається можливість участі у Програмі фонду, можливість отримати кошти на проведення термомодернізації будинків, а далі — заощаджувати енергоспоживання та зменшувати плату за комунальні послуги, — розповів під час церемонії віцепрем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. — Це лише перша угода. Сподіваюся, в найближчі п’ять років уже матимемо сім банків-партнерів. Вони стануть фронт-офісами, через які ОСББ отримуватимуть гранти. Ми запропонували прозорий і ефективний механізм, який працюватиме за європейськими стандартами».
Нині в Україні близько 165 тисяч багатоповерхових будинків. Майже 110 тисяч потребують модернізації. І вже у 33 тисячах будинків створено ОСББ. Це потенціал для роботи Фонду енергоефективності, який слугуватиме ключовим інструментом масштабної енергомодернізації житлового сектору, повідомляє служба віцепрем’єра.
Банки-партнери будуть «єдиним вікном», до якого ОСББ зможуть подавати заявки на часткове відшкодування енергоефективних заходів.
«Із 3 вересня мешканці, які вже створили ОСББ і можуть працювати головами правління, можуть подавати заявки в банк і одержувати співфінансування. На сайті фонду розміщено програму й вимоги до енергоаудиту», — повідомила під час підписання угоди Юлія Головатюк-Унгуряну.
Фонд може надати два пакети співфінансування. Комплексний — на утеплення, який передбачає грант 50% витрат, і легкий, що передбачає недорогі роботи: встановлення лічильника, індивідуального теплового пункту. Цей пакет передбачає отримання гранту на 40% компенсації.
«Програма передбачає не лише надання коштів, а й дорожню карту для реалізації енергомодернізації, щоб зробити це раз і якісно», — цитує УНІАН слова голови фонду.
Укргазбанк уже бере участь в реалізації пілотного проєкту з енергомодернізації багатоквартирних будинків «Перші ластівки», який реалізують для підвищення енергоефективності житлових будинків, щоб допомогти українським сім’ям заощаджувати на комунальних послугах.
Основні принципи, за якими обирають банк-партнера, — прозорість, економічна ефективність, єдиний підхід, забезпечення партнерства на взаємовигідних умовах, відповідальність, свобода вибору кінцевим бенефіціаром банку-партнера. Співпраця з Укргазбанком започатковує прийом заявок від ОСББ для фінансування проєктів з енергоефективності в багатоквартирних будинках у межах програми «Енергодім».
«Енергодім» — програма часткового відшкодування витрат для реалізації заходів з енергоефективності в багатоквартирних будинках, участь у якій можуть брати ОСББ. Енергомодернізація багатоповерхівок в Україні забезпечить зменшення рівня енергоспоживання та шкідливих викидів вуглекислого газу в житловому секторі.
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