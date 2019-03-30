«Фінансування проектів Фонду енергоефективності розпочато!» Про це оголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час підписання тристоронньої угоди між Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC, Група Світового банку), Фондом енергоефективності та акціонерним банком «Укргазбанк» щодо запуску програми з фінансування проектів термореновації будівель для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Він нагадав, що Фонд енергоефективності — єдина в Україні державна установа, створена урядом для підтримки ініціатив щодо енергоефективності, зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану щодо зменшення викидів двоокису вуглецю для виконання Паризької угоди, впровадження acquis communautaire Європейського Союзу та договору про заснування Енергетичного співтовариства.

Його фахівці підтримують ОСББ у впровадженні енергоефективних заходів через надання грантів та запровадження комплексних технічних рішень з урахуванням найкращих європейських практик з термомодернізації будівель.

«Сьогоднішня подія знакова для України, яка прагне енергонезалежності. Підписана угода дає старт фінансуванню перших 15 проектів в ОСББ програми «Перші ластівки», які тестують процедури Фонду енергоефективності. Їх загальне фінансування становить близько 40 мільйонів гривень. Завдяки спільній роботі з урядом Німеччини, Світовим банком, потужній підтримці Євросоюзу, уряду і парламенту ми напрацювали всі необхідні умови: створено державну установу Фонд енергоефективності і мультидонорський фонд, обрано його наглядову раду і керівництво.

За підтримки Світового банку розроблено процедури, надано безпрецедентне фінансування. Усі ці кроки спрямовано на виконання конкретного завдання: за три роки Україна має відмовитися від імпортного газу. Та якщо країна рухається в напрямку збільшення видобутку газу, то завдання житлового сектору — зменшити енергоспоживання вдвічі. І фонд — ключовий інструмент, який надаватиме не тільки фінансову, а й технічну підтримку для цього. Наші цілі дуже амбітні, і серед них супровід фондом як мінімум 3 тисяч проектів», — цитує Геннадія Зубка служба віце-прем’єр-міністра.

Директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен підкреслила, що нині можемо говорити фактично про повноцінний запуск Фондом енергоефективності програми «Перші ластівки», яка сприятиме підвищенню енергоефективності та зменшенню енергоспоживання в житловому секторі України.

«Світовий банк надавав допомогу в розробленні структури управління фондом, а також процедур щодо належного розподілу грантів. І ми й надалі тісно співпрацюватимемо з Україною спільно з іншими міжнародними партнерами, щоб повноцінно відшліфувати процедури фонду і забезпечити доступність інших ОСББ до установи. Ця подія — перший і дуже важливий крок до підвищення енергоефективності України, і велика заслуга в цьому профільного віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка. Дякую уряду України за тісну співпрацю і зусилля, спрямовані на запровадження програм Фонду енергоефективності», — зазначила Сату Кахконен.

Джейсон Бретт Пеллмар, голова регіонального представництва IFC в Україні, Білорусі та Молдові, підкреслив, що IFC пишається довірою, яку надали їм міжнародні партнери та уряд України для реалізації й підтримки інноваційної і надзвичайно актуальної програми для кожного мешканця багатоквартирного будинку.

«Залучення фінансового сектору до розвитку та енергомодернізації країни забезпечує ефективність і результативність використання державних та міжнародних коштів», — зазначив він.

Віце-прем’єр-міністр подякував Європейському Союзу, Світовому банку, уряду Німеччини, IFC, GIZ, ПРООН, Укргазбанку і юридичним партнерам за допомогу і підтримку актуальних для країни і її громадян програм.