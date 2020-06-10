Всупереч пандемії єдина в Україні харківська фабрика-кухня дитячого харчування не лише продовжує працювати в штатному режимі, а й розширює асортимент своєї продукції

Не знизити продуктивність виробництва та зберегти висококваліфікованих працівників КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» вдається завдяки чіткому регламенту та посиленню заходів безпеки на час карантину.

Зберегти потенціал і кадри

Як розповіла заступник директора з якості та безпеки підприємства Людмила Лобойко, на фабриці-кухні, згідно з розробленим планом запобігання поширенню інфекції, щодня проводять ретельний моніторинг стану здоров’я усіх працівників, забезпечили достатній запас дезінфекційних засобів. Усі карантинні вимоги з постійним контролем запроваджено також на 96 пунктах видачі продукції, де навіть за нинішніх складних для будь-якого підприємства умов, повністю збережено штат працівників.

І хоч Людмила Лобойко зазначає, що за період карантину кількість постійних клієнтів — споживачів дитячого харчування зменшилася на пів тисячі осіб, однак це не позначилося на виробничих показниках фабрики-кухні. За її словами, КП й сьогодні має понад 9 тисяч покупців та щодня випускає до 10 тисяч порцій дитячого харчування, яке рекомендують споживати впродовж 24-48 годин. Усього асортимент фабрики налічує більше 35 видів молочної продукції, напоїв, киселів, фруктових і овочевих пюре. Також на підприємстві дотримуються неодмінного правила щодо оброблення після кожної зміни ділянок виробництва та всіх автомобілів, які розвозять продукцію.

Паличка-виручалочка

На пункті видачі, що розмістився в одній із відгалужених кімнат школи в мікрорайоні Харкова Нові будинки, черг не буває. Бо, як пояснила пані Світлана, яка впродовж шести років користується послугами цього пункту, тут добре продумано графік роботи й дуже вправні працівники.

«Отримати дитяче харчування в цьому пункті можна вже із 7 години, що дуже зручно. Адже свіжі та якісні кефіри, сири, сметана, йогурти — це готовий сніданок для дитини. Я взагалі не розумію, як та чим годують малюків в інших містах, де про такі фабрики-кухні навіть не чули. Особливо це виручає батьків і дідусів з бабусями в період карантину, коли не треба штовхатися в людних супермаркетах, щоб придбати харчі для малят. Та і якість продуктів там…», — каже бабуся шестирічного внука Світлана.

Доки ми розмовляли до дверей пункту підійшли ще двоє покупців. Відразу можна визначити за віком і поведінкою, що це мама і тато з двох різних родин. Почувши кінцеві фрази нашого спілкування, охоче долучилися до розмови, доки через віконце видачі літній чоловік оформляв замовлення та оплату.

«Дитяча молочка це справжня наша паличка-виручалочка, — приєдналася до розмови молода жінка, що назвалася Галиною. — Сьогодні знайти якісне харчування для дитини це проблема, тим паче, коли епідемія не вщухає. А тут і гарантована якість, і завжди за будь якої погоди чи свят у дитини на столі буде чудове здорове харчування».

Молода мама ніби повторила думку Людмили Лобойко щодо лікувально-профілактичних властивостей кисломолочної продукції фабрики-кухні, котра під час брифінгу розповідала журналістам про вміст майже в усіх виробах підприємства пробіотиків, необхідних для зміцнення в дітей імунітету та здоров’я.

Є попит — має бути і розширення виробництва

Чоловік, який підійшов до пункту видачі разом із Галиною, повідомив, що на додачу до дитячого харчування буде зараз замовляти ще й продукцію для дорослих членів сімейства.

«Особливо це потрібно для моїх вже немолодих батьків, з якими живемо в одній квартирі. Та й для дружини буде не зайвим. Бо вже переконалися, що і молоко і молочні продукти тут справжні та смачні, — каже чоловік і додає, що про нову продукцію прочитав в інтернеті.

Інформація про випуск нової продукції стала відома журналістам з уст Людмили Лобойко, ще до розміщення її на міському сайті. Справді, на днях фабрика-кухня налагодила виробництво смачних молочних продуктів для дорослих. До цієї лінійки, як розповіла заступник директора КП, увійшли вісім нових найменувань — «Молоко пастеризоване 3,2%», «Молоко ацидофільне 3,2%», «Кефір нежирний», «Кефір 3,2% жиру», «Біфівіт», «Наріне», масло вершкове і пряжене з терміном придатності 14 днів. І все це виготовляється відповідно до державних стандартів.

Окрім цього підприємство недавно презентувало воду для всієї родини. Хоч у Харкові представлено чимало марок артезіанських та мінеральних вод, працівники молочної фабрики-кухні не бояться конкуренції, оскільки встигли завоювати серед покупців добру та міцну репутацію.

Новинка «Велика родина» доповнить асортимент питної води виробництва КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування», оскільки торік тут уже запустили випуск води для дітей грудного віку «Дочки-синочки».

За словами начальника виробничої дільниці №2 молочної фабрики-кухні Ганни Ємельянової, воду добувають на території фабрики зі стометрової свердловини, потім очищують, знезаражують і доводять до необхідного за стандартами для дитячого харчування мінерального складу. Усі процеси, як наголосила господарка другої дільниці, відбуваються в супроводі ретельного лабораторного контролю.

Тож на підприємстві переконані й довели це на власному досвіді, що навіть вода не тече під лежачий камінь, а там, де справді дбають про розвиток виробництва, не можуть завадити ані суб’єктивні, ані об’єктивні обставини.