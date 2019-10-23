Минулого тижня делегація Мінекономрозвитку перебувала з відрядженням у Вашингтоні, а фахівці відомства провели змістовні й плідні зустрічі з представниками МВФ, уряду Сполучених Штатів, фахівцями Світового банку, ЄБРР та інших міжнародних організацій. Були зустрічі й з інвесторами, експертами в галузі економіки. І більша частина перемовин концентрувалася на макроекономічному прогнозі для України на 2020 рік.

МВФ планує повернутися за кілька тижнів. Про це на брифінгу в Кабінеті Міністрів щодо нового макропрогнозу розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. За словами голови Європейського департаменту МВФ Пола Томсона, місія фонду планує повернутися в Україну, щоб вивчати реформи, які нині відбуваються в нашій державі. «Місія не має вимог і не ставить ультиматумів, але вона озвучила свої побажання, розповіла про те, які зміни хоче побачити в Україні найближчим часом», — сказав міністр.Очільник Мінекономрозвитку зауважив, що для України буде чотири макроекономічних прогнози: від МВФ, Світового банку, Нацбанку України й Мінекономрозвитку. У цих прогнозах показники зростання ВВП різні — від 3,5 до 3,7%. За прогнозом Світового банку, який вже оприлюднено, він становить 3,7%. Цей прогноз було переглянуто на збільшення, що є суттєвим і дуже важливим. Адже в країнах Європи та Азії, про які подавав передбачення Світовий банк, середнє зростання ВВП становитиме лише 1,8%. І більшість із цих країн уповільнюються у своєму зростанні через глобальні економічні причини. Отже, Україна — одна із дуже небагатьох країн, для якої СБ переглянув свій прогноз у бік зростання — майже з 3% до 3,7%.

За словами Тимофія Милованова, макроекономічний прогноз для України від Світового банку збігається із тим, який розробило Мінекономрозвитку та найближчим часом планує подати на розгляд уряду. Після того як його схвалять на засіданні Кабміну, цей прогноз оприлюднять. Фахівці Національного банку також готують свій варіант бачення ситуації і вносять відповідні зміни.

Підвищення довіри сприяє залученню капіталів

Тож Мінекономрозвитку і Нацбанк у своїх прогнозах на 2020 рік передбачають, що зростання валового внутрішнього продукту України становитиме від 3,5 до 3,7%. «Ми очікуємо невеликого прискорення порівняно з попереднім роком. Якщо торік ВВП зріс на 3,3%, то цього року, сподіваємося, на 3,5%», — сказав міністр. Поліпшення прогнозу щодо зростання економіки пов’язане з досить виваженою фіскальною та монетарною політикою держави. Крім того, в Україні відчутно поліпшилася довіра внутрішнього споживача та інвесторів, що сприяло зростанню залучення капіталу в країну.

Тимофій Милованов зауважив, що в очолюваного ним міністерства є й ще оптимістичніший сценарій, за яким ВВП може зрости аж на 4,8%.

«На наш погляд, 3,7% — це консервативний сценарій. Якщо буде більше зовнішніх і внутрішніх інвестицій, і фінансова система України почне кредитувати активно реальний сектор, а це залежить від бізнес-клімату. Якщо бізнес-клімат продовжуватиме поліпшуватись, інвестиції збільшуватимуться, то економічне зростання може бути вищим. 4,8% ми ставимо в оптимістичному сценарії, але це поки що тільки сценарії. Ми не можемо розділити, з якою ймовірністю який сценарій розвиватиметься. А різницю між прогнозами обумовлено рівнем інвестицій в економіку», — пояснив урядовець.

І додав, що йдеться саме про зростання реального валового внутрішнього продукту: «Ми говоримо не про гривні, а про реальний вимір».

Відтак заступник керівника цього відомства Сергій Ніколайчук повідомив, що в базовому макроекономічному прогнозі на 2020 рік, розробленому фахівцями міністерства, показник інфляції закладено на рівні 5,5%.

«Міністерство економіки переглядає прогноз щодо інфляції у бік зниження, наближає його до цілей Національного банку. Ми, як і Національний банк, вважаємо, що вже наступного року інфляція знизиться до цільового коридору. Щодо споживчої інфляції на кінець наступного року, то очікуємо 5,5%», — сказав Сергій Ніколайчук.

А в сценарії на наступний рік закладено міцніший курс гривні до долара, хоча й не уточнив, який саме. «Якщо в попередньому прогнозі ми закладали 28,2 гривні за долар США в середньому за рік, то зараз ми бачимо, що курс гривні міцніший через фундаментальні фактори. Відповідно, на наступний рік ми закладаємо курс не на такому високому рівні, як був у травневому прогнозі», — сказав він.

Держава підтримуватиме малих фермерів

На запитання представників ЗМІ, як саме держава і уряд планують підтримати малих фермерів, Тимофій Милованов розповів, що наступного року в Україні може бути започатковано дві програми державної підтримки агропромислового комплексу. Перша полягатиме в наданні доступу сільгоспвиробникам до банків, друга — в здешевленні відсоткових ставок за кредитами.

«Щонайменше дві програми, потенційно. Перша — це компенсація відсотків. Просто буде менший відсоток. Частину відсоткової ставки компенсуватиме держава, точніше — платники податків. Адже відомо, що немає таких собі державних грошей. Є гроші платників податків, тобто наші з вами. І ми можемо ухвалити рішення про надання їх на допомогу малому фермеру, який хоче стати на ноги й розвиватися», — сказав очільник Мінекономрозвитку.

Другою формою підтримки, за словами міністра, може стати так званий фонд часткового гарантування, який буде спрямовано на те, щоб відкрити доступ до вкладів сільгоспвиробників, які тривалий час працювали в тіні або не працювали взагалі.

«Податки — це не самоціль, а наслідок. Нам необхідно, щоб економіка існувала. Я за те, щоб розвивалася економіка. Тому таких людей необхідно підтримати. Банки боятимуться давати їм гроші. Для цього створюється фонд, який гарантує. Це як страхова компанія. Якщо фермер не зможе повернути гроші, ми страхуємо це і повертаємо з цього фонду», — пояснив Тимофій Милованов.

Міністр зауважив, що можливі і варіанти надання відтермінування сплати для сільгоспвиробників, які захочуть купити державну землю сільгосппризначення. Чи, як варіант, — надання їм грантів.

Модель ринку землі — наша внутрішня справа

А на запитання, як зреагували іноземні партнери та інвестори на можливе запровадження мораторію на продаж українських земель іноземцям, Тимофій Милованов висловив сподівання, що це обмеження не створить проблем з погляду міжнародних партнерів, не вплине на якість і продуктивність співпраці з МВФ.

Він повідомив, що українська сторона під час візиту до США обговорювала з міжнародними партнерами модель ринку землі, яка має бути в Україні. Й ті зауважили, що ми маємо створити таку модель, яка буде зручною для нас самих, прийнятна й ефективна. «Я не можу розкривати всі деталі перемовин, але нам нічого не нав’язували. Було зазначено, що це наша внутрішня справа, який ринок землі ми у себе запровадимо», — підкреслив міністр.

Любомира КОВАЛЬ,

«Урядовий кур’єр»