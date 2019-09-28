Чотириденний робочий візит Президента Володимира Зеленського до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН був надзвичайно насиченим на події та зустрічі. Глава держави, як докладно повідомляв «УК», взяв участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку, виступив із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, провів змістовні двосторонні зустрічі з лідерами інших країн, поспілкувався із представниками української громади Америки.

Глава Української держави від імені всього її народу висловлював усім вдячність за підтримку нашої країни у надважкий для неї час, коли вона потерпає від воєнної агресії підступного північного сусіда. Президент відверто характеризував події, які відбуваються: в Україні триває війна; понад 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених та 1,5 мільйона вимушених внутрішніх українських переселенців — жертви цинічної війни, розв’язаної проти нас Російською Федерацією.

Запит на швидкі зміни

Останнього дня робочого візиту 26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Володимир Зеленський насамперед подякував йому за гуманітарну підтримку громадян України, постраждалих від російської агресії, й закликав ООН здійснювати активнішу роботу з моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Спілкуючись із представниками ділових кіл США, глава Української держави говорив про реформи, які його команда налаштована не обіцяти, а швидко проводити задля забезпечення економічного зростання та залучення прямих іноземних інвестицій.

«Це мій головний пріоритет як Президента, це також пріоритет нового уряду й Верховної Ради. Ми не говоритимемо про важливість боротьби з корупцією чи важливість дерегуляції — ми це все робимо вже сьогодні, хоча треба було зробити ще вчора. Ми вже розпочали розв’язувати проблеми, які заговорювалися роками. Ми змінюємо країну, правила гри, створюємо цивілізовану ділову атмосферу і робитимемо це все дуже швидко. У нас нема років, у нас є тільки місяці», — зауважив Президент. І додав, що за один день роботи Верховної Ради нового скликання було призначено уряд. Також вперше в історії України скасовано недоторканність народних депутатів, ухвалено закон, що допоможе ефективно працювати Вищому антикорупційному суду, і ще закони, які значно поглиблюють прозорість регулювання фінансової сфери.

Помітний прогрес

«На тлі цих змін зріс кредитний рейтинг України — з В- до В та поліпшився прогноз зі «стабільного» на «позитивний» агентства Fitch Ratings. Економіка зростає вже 14 кварталів поспіль і досягла 4,6% у другому кварталі цього року. Вперше за чотири роки Україна вийшла на рекордний розмір портфеля ЄБРР у понад мільярд доларів, з якого близько половину становлять нові проєкти, оголошені протягом останніх трьох місяців. Ми й далі співпрацюватимемо з нашими міжнародними партнерами — Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими фінансовими установами», — цитує Президента його Офіс.

Володимир Зеленський повідомив потенційних інвесторів, що в жовтні український парламент має розглянути законопроєкт, який істотно скорочує перелік підприємств, заборонених до приватизації. «Ми розпочинаємо приватизацію державних компаній і запрошуємо до участі в наших відкритих аукціонах. Крім того, найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроєкт про концесії, який дасть змогу залучити на прозорих і зрозумілих умовах інвестиції в інфраструктуру. Запрошую західний бізнес стати частиною процесу трансформації України в європейську розвинену державу, вільну від корупції та сповнену бізнес-можливостями», — зазначив Президент.

Плекати інвестора

Глава держави пообіцяв: «Ми ідентифікуємо та системно розв’яжемо всі проблеми західних компаній в Україні — від проблеми на митницях та в податковій галузі до захисту прав інвесторів і захисту прав інтелектуальної власності. Реформуватимемо судову систему, щоб кожен інвестор — чи то західний, чи то український — міг упевнено розраховувати на справедливість. Уже розпочато реформу правоохоронних органів, щоб забезпечити розслідування корупційних злочинів і невідворотність покарання за них. Прозорість і верховенство права — беззаперечні передумови для ведення успішного бізнесу, залучення інвестицій та реалізації нових ідей». Президент закликав інвесторів вірити в Україну та пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб виправдати цю довіру.

Під час зустрічі з бондхолдерами та представниками рейтингових агентств Володимир Зеленський наголосив на важливості співпраці України з МВФ. «Ми розуміємо, що завдяки співпраці з Міжнародним валютним фондом нам вдасться досягти кращих результатів у верховенстві права, підтримувати макроекономічну стабільність, залучати прямі іноземні інвестиції та проводити реформи, які неодмінно сприятимуть сталому економічному зростанню. Місія МВФ, яка перебувала в Україні протягом останніх тижнів, продемонструвала підтримку ініціатив української влади», — підкреслив він. І нагадав про законодавчі ініціативи, мета яких — залучення іноземного капіталу в Україну. Серед них скасування обмежень на рух капіталу.

Завершуючи перебування за океаном, Президент разом із дружиною Оленою у Нью-Йорку вшанував пам’ять жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року. Вони поклали вінок до Меморіалу 9/11 та встановили на ньому прапорець України. Також Президент разом із дружиною поспілкувався із сестрою та найкращим другом Івана Скали, українця за походженням, який героїчно загинув під час терористичного акту 11 вересня 2001-го. Іван Скала працював поліцейським у Нью-Йорку й добровільно зголосився рятувати життя людей того трагічного дня.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»