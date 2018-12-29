Оцінити здобутки та проблеми аграріїв нам допоможуть дослідження Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Спершу про позитивне.
За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, уточненими з урахуванням статистичних даних станом на 1 листопада 2018 року та експертної оцінки до кінця року, валову продукцію рослинництва прогнозують у ціновому вимірі на рівні 198,5 мільярда гривень. Це на 10,6% більше, ніж торік, поінформував заступник директора інституту член-кореспондент НААНУ Микола Пугачов.
Зростання виробництва
За словами науковця, за підсумками 2018 року обсяги виробництва зернових і зернобобових культур перевищують торішні показники на 13,4% і становитимуть 70,2 мільйона тонн. Зокрема, збільшилося виробництво кукурудзи та рису.
Зросло виробництво всіх олійних культур. При цьому найбільше — до 2780,7 тисячі тонн — ріпаку (+26,7%). Внаслідок зростання врожайності соняшнику 2018 року його вироблено на 16,1% більше, ніж торік — 14 206,5 тисячі тонн.
Зменшення на 13,7% площ вирощування сої компенсовано збільшенням урожайності цієї культури майже на 16%. У підсумку валовий збір сої у 2018 році становитиме 4515,6 тисячі тонн. Такі обсяги виробництва дають змогу забезпечити потреби України в олійних та посилити її позиції на міжнародних ринках.
Призупинилася тенденція скорочення виробництва овочів. Їх вирощено на 3,7% більше, ніж 2017 року, — понад 9,6 мільйона тонн. Зросли обсяги виробництва картоплі — на 1,3%, до 22,2 мільйона тонн. Внаслідок зменшення площ вирощування (-11%) виробництво цукрових буряків зменшилося на 10,7% — до 13,3 мільйона тонн.
Про ціну і споживання м’яса
За розрахунками науковців, валову продукцію тваринництва очікують на рівні 69,7 мільярда гривень. Хоч цей результат лише на 0,1% перевищить показники 2017 року, можна констатувати, що другий рік поспіль зберігатиметься тенденція сповільнення спаду обсягів виробництва продукції тваринництва, поінформував Микола Пугачов.
Зберігається тенденція збільшення виробництва м’яса птиці: +5,4%, до 1672,6 тисячі тонн. Відповідно і яєць прогнозують одержати 16 мільярдів штук, що на 3,2% перевищує торішні показники. Це зрозуміло, якщо пригадати, що більшість коштів бюджетної підтримки розвитку тваринництва отримали саме великі птахівники.
Натомість зменшується виробництво м’яса великої рогатої худоби — на 4,9%, до 540,9 тисячі тонн і м’яса свиней: на 5,8% — до 974,6 тисячі тонн. Таке скорочення відбувається через зменшення споживання, а це пояснюється зростанням цін.
Провідний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки кандидат економічних наук Наталія Копитець зазначає: останні три роки відзначилися стрімким зростанням роздрібних цін на яловичину та телятину, які майже зрівнялися з європейськими. 2017-го оптово-відпускна ціна яловичини І категорії збільшилася порівняно з 2016 роком на 19,2% і становила 76,55 грн/кг. У січні — жовтні 2018 року роздрібна ціна на яловичину без кістки збільшилася на 7,2% і становила 126,26 грн/кг.
Роздрібна ціна на свинину без кістки менша на 6,1%, а на тушки курей середньої вгодованості — на 20,8%. Отже, ціни на яловичину в роздрібній мережі найвищі порівняно з іншими видами м’яса. Відповідно у структурі споживання частка яловичини скорочується і становить близько 14,0%, а частка м’яса птиці зростає і сягає понад 47,0%, підсумувала Наталія Копитець.
Розкіш новорічного столу
У середньому в Україні вартість новорічного столу 2019 року для української сім’ї з чотирьох осіб зросте порівняно з попереднім роком майже на 20% і становитиме 1535 гривень, повідомляє Микола Пугачов.
За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 3 кг салату олів’є традиційної рецептури обійдеться у 129,76 гривні. Це на 25% більше, ніж під час святкування нового 2018 року. Трохи дешевше — 118,32 гривні — коштуватиме оселедець під шубою (1,5 кг). Левову частку його вартості становить філе оселедця — 100 гривень за 0,5 кг. Істотно зростуть витрати на м’ясні продукти: вартість 2,5 кг не найдорожчих таких продуктів сягне 344,50 гривні.
Вартість овочів на новорічному столі становитиме в середньому 159,48 гривні. Переглядаючи ці розрахунки, зауважимо, що вони занадто оптимістичні: два кілограми картоплі у науковців коштуватимуть 13,84 гривні, тоді як насправді у продажу кілограм коштує майже стільки. Так само і з фруктами: два кілограми мандаринів можуть коштувати і більш ніж 50 гривень, як у розрахунках, тобто реальна вартість фруктового новорічного столу може сягнути більше за базові 78 гривень.
Пляшка шампанського (0,75 л) обійдеться у 98 гривень. У півтора раза більше — 155 гривень — доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку. При цьому вартість бюджетного новорічного столу в Києві буде на 13,6% вищою за попереднє новорічне свято. У розрахунку фігурують також делікатеси, але про них і згадувати не варто: м’ясо є, торт купив — ото тобі й делікатеси!