Вітчизняні аграрії завершують рік зі здобутками.Та є й певні проблеми, частина яких дається взнаки споживачам

Оцінити здобутки та проблеми аграріїв нам допоможуть дослідження Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Спершу про позитивне.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, уточненими з урахуванням статистичних даних станом на 1 листопада 2018 року та експертної оцінки до кінця року, валову продукцію рослинництва прогнозують у ціновому вимірі на рівні 198,5 мільярда гривень. Це на 10,6% більше, ніж торік, поінформував заступник директора інституту член-кореспондент НААНУ Микола Пугачов.

Зростання виробництва

За словами науковця, за підсумками 2018 року обсяги виробництва зернових і зернобобових культур перевищують торішні показники на 13,4% і становитимуть 70,2 мільйона тонн. Зокрема, збільшилося виробництво кукурудзи та рису.

Зросло виробництво всіх олійних культур. При цьому найбільше — до 2780,7 тисячі тонн — ріпаку (+26,7%). Внаслідок зростання врожайності соняшнику 2018 року його вироблено на 16,1% більше, ніж торік — 14 206,5 тисячі тонн.

Зменшення на 13,7% площ вирощування сої компенсовано збільшенням урожайності цієї культури майже на 16%. У підсумку валовий збір сої у 2018 році становитиме 4515,6 тисячі тонн. Такі обсяги виробництва дають змогу забезпечити потреби України в олійних та посилити її позиції на міжнародних ринках.

Призупинилася тенденція скорочення виробництва овочів. Їх вирощено на 3,7% більше, ніж 2017 року, — понад 9,6 мільйона тонн. Зросли обсяги виробництва картоплі — на 1,3%, до 22,2 мільйона тонн. Внаслідок зменшення площ вирощування (-11%) виробництво цукрових буряків зменшилося на 10,7% — до 13,3 мільйона тонн.

Про ціну і споживання м’яса

За розрахунками науковців, валову продукцію тваринництва очікують на рівні 69,7 мільярда гривень. Хоч цей результат лише на 0,1% перевищить показники 2017 року, можна констатувати, що другий рік поспіль зберігатиметься тенденція сповільнення спаду обсягів виробництва продукції тваринництва, поінформував Микола Пугачов.

Зберігається тенденція збільшення виробництва м’яса птиці: +5,4%, до 1672,6 тисячі тонн. Відповідно і яєць прогнозують одержати 16 мільярдів штук, що на 3,2% перевищує торішні показники. Це зрозуміло, якщо пригадати, що більшість коштів бюджетної підтримки розвитку тваринництва отримали саме великі птахівники.

Натомість зменшується виробництво м’яса великої рогатої худоби — на 4,9%, до 540,9 тисячі тонн і м’яса свиней: на 5,8% — до 974,6 тисячі тонн. Таке скорочення відбувається через зменшення споживання, а це пояснюється зростанням цін.

Провідний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки кандидат економічних наук Наталія Копитець зазначає: останні три роки відзначилися стрімким зростанням роздрібних цін на яловичину та телятину, які майже зрівнялися з європейськими. 2017-го оптово-відпускна ціна яловичини І категорії збільшилася порівняно з 2016 роком на 19,2% і становила 76,55 грн/кг. У січні — жовтні 2018 року роздрібна ціна на яловичину без кістки збільшилася на 7,2% і становила 126,26 грн/кг.

Роздрібна ціна на свинину без кістки менша на 6,1%, а на тушки курей середньої вгодованості — на 20,8%. Отже, ціни на яловичину в роздрібній мережі найвищі порівняно з іншими видами м’яса. Відповідно у структурі споживання частка яловичини скорочується і становить близько 14,0%, а частка м’яса птиці зростає і сягає понад 47,0%, підсумувала Наталія Копитець.

Розкіш новорічного столу

У середньому в Україні вартість новорічного столу 2019 року для української сім’ї з чотирьох осіб зросте порівняно з попереднім роком майже на 20% і становитиме 1535 гривень, повідомляє Микола Пугачов.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 3 кг салату олів’є традиційної рецептури обійдеться у 129,76 гривні. Це на 25% більше, ніж під час святкування нового 2018 року. Трохи дешевше — 118,32 гривні — коштуватиме оселедець під шубою (1,5 кг). Левову частку його вартості становить філе оселедця — 100 гривень за 0,5 кг. Істотно зростуть витрати на м’ясні продукти: вартість 2,5 кг не найдорожчих таких продуктів сягне 344,50 гривні.

Вартість овочів на новорічному столі становитиме в середньому 159,48 гривні. Переглядаючи ці розрахунки, зауважимо, що вони занадто оптимістичні: два кілограми картоплі у науковців коштуватимуть 13,84 гривні, тоді як насправді у продажу кілограм коштує майже стільки. Так само і з фруктами: два кілограми мандаринів можуть коштувати і більш ніж 50 гривень, як у розрахунках, тобто реальна вартість фруктового новорічного столу може сягнути більше за базові 78 гривень.

Пляшка шампанського (0,75 л) обійдеться у 98 гривень. У півтора раза більше — 155 гривень — доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку. При цьому вартість бюджетного новорічного столу в Києві буде на 13,6% вищою за попереднє новорічне свято. У розрахунку фігурують також делікатеси, але про них і згадувати не варто: м’ясо є, торт купив — ото тобі й делікатеси!