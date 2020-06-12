За допомогою професійного менеджменту, сучасної інфраструктури та інноваційних технологій аграрії не лише Західного регіону, а й України загалом, здійснюють швидкий та вигідний збут своєї продукції у Львові

Люблю Львів — Лемберг, як називав його ще студентом. Люблю так, як його може любити лише не львів’янин, котрому вистачило однієї давньої зустрічі, аби хотіти їхати в місто кохання, місто легенд знову й знову. Навіть у карантин тягне на старенькі львівські вузькі вулички з бруківки, до будинків з гостроверхими дахами, які є лише у Львові, і які так хочеться весь час фотографувати.

А ще сиджу сьогодні подумки на львівських лавочках, прислухаючись до задумливого шуму Стрийського парку. Із задоволенням випиваю гальбу крафтового пива, після чого вирушаю кружляти Площею Ринок. Коли ж утомлююся міряти ногами центр міста, заходжу до будь-якої кав’ярні, які розбрелися львівськими підвалами. Таку каву не розливають більше ніде. І хоча вдома надаю перевагу чаю, у Лемберзі смакую саме цей напій. Завжди! З насолодою!

Люблю Львів і за українську мову, яка звучить тут природно, особливо й приємно, за гонорових вуйків з присмаком свободи, виліплених з непростого тіста. Вони, попри всі випробування та лихоліття, зберегли ковчег своєї віри — Церкву та не випустили з рук знамено патріотизму. Львів’яни завжди «знають, як треба». Тому домагаються того, чого хочуть...

У звичному режимі

До чого це я? Приємні спогади та думки навіяла розмова із засновником львівського ринку «Шувар» Романом Федишиним. Він створив першу та найбільшу в Західному регіоні країни гуртовню. За оцінками експертів, обсяг плодоовочевого ринку нашої держави в цінах виробника становить щонайменше 9,5 мільярда гривень, наближаючись за розмірами до зернового. Майже 90% плодоовочевої продукції вирощує населення, але лише 30% її потрапляє на ринок.

Галичанський «Шувар», як лідер в Україні з реалізації сільськогосподарської продукції, пропускає через свої павільйони та відкритий майданчик майже 1 мільйон тонн вирощених дарів поля, городу, саду. За рахунок професійного менеджменту та інфраструктури українські аграрії продовжують швидко та успішно збувати тут свою продукцію навіть в умовах посилених правил безпеки роботи «Шувару» під час карантину.

— Цьому, — каже Роман Федишин, — є два пояснення: по-перше, ринок надає селянам, фермерам послуги на такому високому рівні, що клієнти готові за них платити. Привіз, наприклад, фермер у Львів тонну-дві овочів, ми створюємо йому всі умови, щоб він продав їх за день. Свіжими! Для цього на майданчику ринку облаштовано близько 800 робочих місць, де селяни реалізують продукцію безпосередньо з машин. Також на ринку працює понад 500 магазинів різної продуктової спеціалізації: «м’ясо та молоко», «ковбаси та копченості», «солодощі», «делікатеси», «бакалія», «риба та морепродукти», «овочі та фрукти». Усе це притягує велику кількість покупців. Щоденно на ринок заїжджає 4 — 7 тисяч клієнтів, половина з яких — це гуртові компанії. Так, ми найзручніше місце зустрічі попиту та пропозиції в регіоні.

По-друге, не зупинилася робота львівських гуртовиків через попереджувальні заходи і в умовах жорсткого та суворого карантину: уже в березні 2020-го «Шувар» перелаштувався на коронавірусний режим роботи, спрямувавши в Мінекономрозвитку лист-звернення, в якому запропонував усім ринкам підписати «епідеміологічний» меморандум.

— Ми вже тоді зрозуміли, — долучається до розмови директор ОРСП «Шувар» Іван Федишин, — що карантин надовго. А отже, до правил безпеки на робочих місцях потрібно поставитися серйозно і відповідально: першими і єдиними, мабуть, серед комерційних структур в Україні ми почали тестувати власних працівників та підприємців на наявність у них коронавірусної інфекції. Упродовж квітня і травня за кошти компанії було проведено понад 1500 (70 — 80 щодня) проб-аналізів на COVID-19. Виявили 14 підозр, серед яких лише один випадок захворювання було підтверджено ПЛР-тестом. Цю людину одразу відправили на самоізоляцію на 14 днів. Наприкінці домашнього лікування повторний ПЛР-тест підтвердив повне її одужання.

Також обстежили членів сімей тих людей, в яких було виявлено підозру на наявність вірусу. На щастя, всі вони не підтвердилися в подальшому. Крім того, група компаній «Шувар» пішла на додаткові витрати, аби гарантувати безпечну роботу продовольчого і промислового ринків: ми обмежили кількість відвідувачів у терміналах, на кожному вході до них встановили екрани, які показують, скільки людей перебуває в приміщенні. Це дає змогу уникати великого скупчення покупців біля прилавків. На вході з першого дня почали проводити термометрію та встановили по всій території місця для дезінфекції рук. Клієнтів із підвищеною температурою або без масок не пускаємо до закритих приміщень. На стаціонарних об’єктах та в адміністрації почали вести журнали термометрії (кожен співробітник та оператор ринку проходить перевірку на початку робочого дня), ведемо журнали прибирання згідно з технологічними картами. Того, хто не дотримувався цих правил, — зазначає Іван Федишин, — дирекція ринку змушувала згортати торгівлю (іноді по 5-6 машин відправляли додому), а стаціонарні магазини закривала. У Львові, до речі, було закрито кілька роздрібних ринків, які не дотримувалися карантинних заходів. Нам вдалося вистояти.

Продовольча скринька у під’їзді

До слова, у Львові дуже відповідально поставилися до продовольчої проблеми міста: закрити ринки, вважають на «Шуварі», справа нехитра. Але цим чиновники позбавили фермерів та інших дрібних сільгоспвиробників джерел реалізації власно вирощеної продукції. Якщо її не продати сьогодні, завтра селяни не зможуть посадити ту саму городину на площі, що звільнилася. Отже, містяни відчують дефіцит вітамінів улітку — на початку осені. І замість вітчизняної на ринки надійде (в кращому випадку) дорога імпортна продукція.

Тому керівництво ОРСП «Шувар», розуміючи, як функціонує доволі складна система торгівлі продуктами харчування в Україні, одразу звернулося до Мінекономрозвитку з уже згаданим меморандумом, основою якого стали правила, відпрацьовані безпосередньо на території ринку від самого початку карантину. Також адміністрація одразу після впровадження карантину почала активно підсилювати ще один бізнес-проєкт — «Інтернет-ринок «Шувар».

«Наш інтернет-ринок існує вже майже 10 років. Під час карантину замовлення через нього одразу збільшилися вдесятеро! Це був виклик для нас, який потребував швидкої адаптації операційних процесів. Нам дуже допомогли напрацювання попередніх років: ще 2018 року в під’їздах львівських будинків почали встановлювати FoodBox — скриньки для свіжих продуктів. Послуга відбувається так: городяни та жителі регіону купують online продукти, не витрачаючи час на відвідини ринку, і забирають замовлення, спустившись на ліфті на перший поверх. Під час карантину це було дуже зручно», — коментує Іван Федишин.

А доставляти львів’янам, жителям приміських сіл (теж безкоштовно за умови мінімального замовлення 300 гривень) «Шувару» є що, в асортименті терміналів та майданчика ринку великий вибір вітчизняної городини, фрукти (від місцевих і до екзотичних), понад 500 видів фермерських ковбас і сирів, стейки як у ресторані, жива та охолоджена риба, найбільший в регіоні асортимент морепродуктів.

— Реалізуючи цей продовольчий скарб, — підсумовує Роман Федишин, — ми набули вже великий досвід. Тому «Шувар» сьогодні є не лише потужним гуртовим продавцем, а й ініціатором ринкової торгівлі.

«Ніколи не зупиняємося!»

І таку роботу у Львові вважають правильною: група компаній «Шувар», як стверджує її власник, ніколи не зупиняється й активно рухається вперед. Бо 70% зароблених коштів з прибутку йде на розвиток. Одним з останніх інвестиційних проєктів стала «Продуктовня» — сучасне сертифіковане виробництво, яке поєднує одразу кілька виробників крафтових сирів, соусів, йогуртів, ковбас, джемів. Є навіть теплиця з мікрогріном!

Окрім того, група компаній «Шувар», її засновники та керівники асоціюються у Львові зі словами благодійник, спонсор, меценат. Чотириразовий чемпіон України і призер Міжнародних кубків — львівська гандбольна команда «Галичанка» — приклад особливої гордості шуварівців. Роман Федишин, до речі, сам займався колись цим видом спорту в професійних командах. Сьогодні він робить все, щоб професійний рівень спортсменок команди зростав. Понад десять років підприємство організовує п’ять кубків «Шувару», зокрема Міжнародний із художньої гімнастики «Шуварочка».

Львів’яни також добре знають проєкт «Підприємці «Шувару» — дітям», коли 15 років поспіль через громадські організації тисячі солодких подарунків, фрукти, одяг та іграшки від підприємців надходять дітям. Опікується група компаній також одинокими та людьми похилого віку. Після оголошення карантину соціальна відповідальність «Шувару» вийшла на принципово інший рівень. Компанія стала співзасновником обласного страхового фонду для медиків, що захворіли, а також спрямувала мільйон гривень місту Львову на боротьбу з розповсюдженням пандемії. Окрему підтримку група компаній надає медикам, які ризикуючи життям, рятують людей. Так для 4-ї міської поліклініки міста Львова було закуплено 100 спецкостюмів для захисту, відправлено продукти та одноразовий посуд у 8-му лікарню, «Охматдит», госпіталь ветеранів, центр переливання крові… Щотижня ринок «Шувар» відправляє 100 продуктових наборів для потребуючих людей, які вимушено залишаються на самоізоляції.

Одне слово, гуртує навколо себе гуртівня сільськогосподарських виробників, покупців, усіх львів’ян. Робить це щиро, із задоволенням та безкорисно! Хороший приклад для наслідування!