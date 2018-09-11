«Для мене велика честь привітати військовослужбовців, які несуть службу в розвідувальних і танкових підрозділах та виконують завдання в зоні операції Об’єднаних сил, і нагородити 56 військовослужбовців відомчими нагородами, відзнаками й цінними подарунками. Люди, які служать у цих підрозділах, надзвичайно патріотичні, мужні, вони справжні герої, тому що небезпека на кожному кроці, — зазначив генерал армії Степан Полторак. — Збройні сили слугують гарантом незалежності й суверенітету України. Впевнений, що настане час, і ми повністю відновимо територіальну цілісність нашої держави. Щиро вдячний кожному військовослужбовцеві за мужність, самовідданість та героїзм! Бажаю всім мирного неба після нашої Перемоги! Слава Україні!»
Завдання, які виконують військовослужбовці, надзвичайно важливі: від розвідки залежить успіх бойової операції, від моці танкових підрозділів — успішність не лише бойових завдань, а й загалом завдань оборонного та наступального бою. І хоч танки відведено від лінії зіткнення — наша країна сумлінно виконує мінські угоди, — воїни, що перебувають на нульовій позначці, відчувають за своїми спинами силу побратимів-танкістів.
Попри проблеми, які існували з танковими підрозділами на початку бойових дій на сході України, нині всі танкові бригади Збройних сил і механізовані підрозділи армії, на озброєнні яких стоять танки, повністю укомплектовано, а корпус резерву танкових підрозділів у будь-який час готовий поповнити можливий некомплект. А свято воїни відзначають переважно у бойовому навчанні, про що свідчать яскраві драйвові стрільби наших танкістів, відео про які поширено в інтернеті.
«Сьогодні у нас з’явилася змога комплектувати корпус резерву танкових підрозділів, які готові та в будь-який час можуть поповнити некомплект, якщо він буде. А за необхідністю після ухвалення відповідного рішення виконувати завдання за призначенням. Звичайно, відбувається модернізація, в яку входить оновлення систем навігації, приладів нічного бачення, а також засобів зв’язку, щоб ефективно виконувати завдання», — цитує слова урядовця прес-служба Міноборони.
Головний здобуток останніх років полягає в тому, що більшість підрозділів, які виконують завдання в зоні ООС, проходять підготовку за стандартами НАТО. А танкістів і розвідників це стосується насамперед.
«І завдяки такій підготовці ефективність і достовірність даних значно підвищилися, що дає змогу приймати правильні та своєчасні рішення командирам усіх ланок і рівнів», — підкреслив Степан Полторак, відповідаючи на запитання, що найголовніше змінилося в розвідці за останні роки.
Міністр оборони зазначив, що у розвідників з’явилися можливості технічної розвідки, а тих, які щодня йдуть на виконання бойових завдань, забезпечено новим сучасним обладнанням для підтвердження та уточнення розвідданих.