Обсяги завезення в Україну нелегальної імпортної побутової техніки зашкалюють. Попри боротьбу влади з корупцією, цей процес триває й набирає чималих обертів. Населення купує дедалі більше нелегальних холодильників, смартфонів, пральних машин тощо. Звісно, така техніка на 30-40 відсотків дешевша, ніж легально імпортована в країну. Так, фахівці ринку кажуть, що різниця між одним і тим самим найменуванням товару в різних торговельних мережах і точках може становити кількасот гривень.

Це насамперед стосується мобільних телефонів, де така розбіжність становить майже 600 гривень. Зрозуміло, що дешевший товар — це типовий представник нелегального ввезення, тоді як дорожчий — легального.

Така ситуація шкодить не лише державі, яка недоотримує багатомільйонні несплачені податки і мита, а й безпосередньо пересічним українцям. Відтак влада в такому разі має значно менше грошей, аби вкладати їх у розвиток медицини, освіти або підвищувати соціальні стандарти.

І автомобілем, і літаком

За словами Григорія Кукурузи, економіста IMF group of Ukraine, до 30—37% таких товарів завозять в країну так званими сірими й чорними шляхами без сплати податків, акцизів тощо: «Держава на всьому цьому втрачає до чотирьох мільярдів гривень щорічно. Або скажу так: на один долар білого імпорту припадає 31 відсоток у грошовому еквіваленті контрабанди. Хоча нам цікавіше розглядати іншу цифру — відтік валюти за кордон завдяки такому нелегальному завезенню техніки. Так от цей показник становить 30—35%. Ще одна цікава цифра: у 2018 році в Україну ввезено імпортної побутової техніки на суму 4,1 мільярда доларів, а контрабандної, за нашими оцінками, — на суму 1,3 мільярда доларів. Тобто проблема ця масштабна».

Експерт вважає, що така картина не змінюється на краще упродовж багатьох років, і влада мусить ефективніше боротися з цими проявами контрабанди.

Щодо закидів про начебто мляву роботу уряду і законодавчої влади директор департаменту митної політики Міністерства фінансів України Олександр Москаленко зазначає: така боротьба триває постійно. «Проте, на мій погляд, існує й інша, не менша проблема — це значне порушення митних правил ввезення різних товарів уже легальним шляхом, яке становить таку саму велику загрозу і державі, і її громадянам. Задля врегулювання ситуації нам треба було ще кілька років тому розділити функції митної та податкової служб, що й робимо нині. Головне для митниці — довести незаконність ввезення певної партії товару», — зазначає чиновник.

Отож в українське законодавство слід негайно внести зміни, які врегулюють ситуацію. Скажімо, існує норма, згідно з якою без сплати будь-яких податків на територію України фізособа може ввезти літаком товарів на суму до 1000 євро, автомобільним транспортом — до 500 євро.

Саме цими законними шляхами користуються приватні особи, вигадуючи різні махінації. Приміром, у мікроавтобусі, де є чимало місця для розташування різної побутової техніки, їдуть чотири фізичні особи, які загалом можуть провезти товару на дві тисячі євро. А це вже немало.

За словами Олександра Москаленка, міністерство непокоять великі партії нелегального товару, які безперешкодно ввозять в Україну. Так, у серпні-вересні 2019 року на митницях Волині неодноразово затримували великі автобуси, у тайниках яких лежала побутова техніка та інший товар майже на 250 тисяч доларів. За інформацією прикордонних і митних служб, в Україні зафіксовано 1200—1500 одиниць автомобільного транспорту, власники якого досить успішно займаються такими контрабандними справами.

Масована чекізація

Представники роздрібної торгівлі запевняють, що боротися з контрабандою у жодному разі не треба, бо подолати її в Україні неможливо. І це не вдавалося жодній владі.

«Треба прискіпливо домагатися виконання ухвалених законів, які, як на мене, непогані. Просто їх не виконують. Відкрийте за заданими параметрами пошуку в інтернеті пропозиції щодо продажу пральних машин. Ви побачите, що кожна друга з них — контрабандна. А це робота для наших правоохоронних органів. Так, ми вже декілька років поспіль боремося за закриття нелегального магазину на бульварі Дружби народів у Києві, але марно. Він спокійнісінько почувається і досі активно продає контрабандну техніку», — зазначає генеральний директор ТОВ «Побутова техніка» Сергій Максимов.

Із цим твердженням експерта складно не погодитися — контрабанда техніки в Україні просочується скрізь. Підтримують свого колегу й інші представники бізнесу. За словами голови спостережної ради торговельної мережі «Комфі» Геннадія Горбенка, найактивнішім методом боротьби з контрабандою побутової техніки буде масштабне запровадження практики касового чека та фіскалізації всіх товарних операцій: «Якщо ви купили будь-який товар і вам не надали фіскальний чек, то по суті ви не придбавали нічого — чека немає, отже, і операції з продажу також. Треба створити такі умови, за яких контрабанда була б невигідною. Перший крок до цього — повсюдна фіскалізація».

За підрахунками різних фахівців, які займалися контрольними закупками техніки, в Україні в одинадцяти із двадцяти торговельних точок покупцям не надали фіскального чека, що може свідчити про масове нелегальне походження таких товарів.

Наблизити виробництво

Ще одним способом боротьби з нелегальними ввезеннями побутової техніки чимало фахівців вважають побудову в Україні заводів. Це справді доречно. Адже майже 80% техніки, яку імпортують в нашу країну, надходить із Польщі та Росії. Ці країни створили для себе легальні виробництва, а стосовно України поводяться нелегально.

Якщо брендові компанії погодяться вкладати свої кошти у створення відповідних підприємств в Україні, то контрабанда побутової техніки стане недоцільною. Але чи хочуть світові компанії створювати такі виробництва в нашій країні? Напевно не дуже.

Так, представник «Самсунг Електронікс» в Україні Євген Школа каже, що свого часу їхня компанія мала в Україні власне виробництво телевізорів, проте через звуження ринку після відомих економічних криз його вирішили закрити. «Часто до наших сервісних центрів звертаються люди, що придбали таку побутову техніку у контрабандистів. Вони не мають права на сервісне обслуговування своїх смартфонів, холодильників тощо. Відтак не можуть відремонтувати техніку, тому вимушені переплачувати, щоб зробити це. Натомість куплений легально товар компанії певний час ремонтують і обслуговують безплатно».

Штраф не може бути «смішним»

Представник Європейської бізнес-асоціації Вікторія Куликова бачить успіх боротьби з контрабандою техніки в значному збільшенні штрафів за невидачу фіскальних чеків у торговельних точках. «Нині ця сума є просто смішна — 1 гривня. Хіба такий штраф налякає порушника?» — риторично запитує вона.

Експерти впевнені, що значно легше боротися з нелегальним завезенням техніки в Україну буде після остаточного ухвалення відповідних законопроєктів, ухвалених Верховною Радою в першому читанні. Серед них про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо детінізації розрахунків у секторі торгівлі та послуг.

Торговельна спільнота їх ще називає законопроєктами про кешбек. За цими нормами покупці матимуть законне право перевірити наданий їм фіскальний чек на його справжність, а потім передати інформацію у відповідні органи контролю та захисту споживачів.