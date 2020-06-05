На Сумщині поруч з великими молокопереробними підприємствами успішно працюють маленькі цехи, де виготовляють різноманітну сирну та молочну продукцію

Якось з десяток років тому довелося побувати в одному з великих сільськогосподарських товариств Сумщини, де успішно виробляли не лише рослинницьку, а й тваринницьку продукцію, зокрема молоко. Саме це виокремлювало господарство з-поміж інших, адже вже тоді чимало сільськогосподарських підрозділів збували і відхрещувалися від корів, мотивуючи це збитковістю.

Тоді у розмові керівник СТОВ скаржився, що вироблене молоко доводиться возити майже за 200 кілометрів аж до Чернігівської області: мовляв, там і закупівельні ціни вищі, і завод вчасно розраховується за продукцію. А ось колишній сумський партнер зухвало «кинув» на кілька десятків тисяч гривень, через що довелося звертатися до суду і примусово «вибивати» борг.

Після нарікань співрозмовник обмовився: оце якби тут, у селі, був свій переробний цех, то й клопотів би не мав. І молоко возити не треба, і своя свіжа продукція, і робочі місця, і …

Не втримався, поцікавився, чому ж не облаштовує таке виробництво?

Керівник розвів руками і риторично запитав: а знаєте, який це клопіт? Нічого не захочеться, як тільки подумаєш про ходіння десятками інстанцій — і треба не тільки вклонитися, а інколи й «стимулювати» надання тих чи тих дозволів. Та й потім не відіб’єшся від перевіряльників.

Не готовий був щось заперечувати, оскільки не доводилося з цим мати справу. А ось у тому, що подібні цехи не тільки можна, а й потрібно зводити саме в сільській місцевості, згодом упевнювався не раз.

Традиції продовжує Шевченкове

Цими днями стало відомо, що в селі Шевченкове Конотопського району запрацював цех з переробки молока, де під торговельною маркою O’BEREG почали випускати вершкове масло, кисломолочний сир, вершки, йогурти, сметану, іншу смакоту, екологічно чисту й безпечну. Бо виготовлена зі свіжого молока місцевого ПрАТ «Радгосп «Шевченківський», що додає їй особливого шарму.

Як розповіла співвласник цеху Тетяна Борисенко, сама родом із Шевченкового, збулася її давня мрія — організувати в рідному селі екологічно чисте виробництво, без жодної хімії чи добавок.

Поки що тут в одну зміну працюють четверо спеціалістів, за добу переробляють тонну молока, хоча проєктна потужність утричі вища. Поступово розширюють асортимент продукції — насамперед твердого сиру гауда з додаванням маслин, провансальських трав, в’ялених томатів, волоських горіхів та інших компонентів.

Перші відгуки покупців свідчать, що молочка, яку реалізують у кількох торговельних точках Конотопа, припала до вподоби.

Переробники мають конкретні плани, зокрема виготовляти тверді сири різних термінів дозрівання — від одного до дванадцяти місяців, з-поміж яких мааздам, радамер.

За словами сільського голови Миколи Ступака, таке виробництво — справжня знахідка для села. Адже це нові робочі місця, відрахування до бюджету, Пенсійного фонду, ексклюзивна продукція, сприяння розвитку бізнесу. А за великим рахунком — рятівний круг для економіки та соціальної інфраструктури сільських територій, новостворених об’єднаних територіальних громад.

Так, відкривати нові виробництва — нелегка справа. Наприклад, у Шевченковому цех облаштовували впродовж півтора року. До процесу долучилася районна та обласна влада, низка відповідних служб.

Слід віддати належне наполегливості переробників, які працюють під згадуваною торговельною маркою.

Сумська приватна сироварня O’BEREG зараз виготовляє сири голландської, англійської, швейцарської та італійської груп з цільного молока екстракласу. Серед них гауда, маасдам, чеддер, ланкашир, рікотта зі спеціями, фруктами, травами, грибами, портвейном і навіть вугіллям. В асортименті також солодке і солоне вершкове масло, сир, сметана, йогурт, сирні цукерки ручної роботи з використання сиру. Переробні потужності — 2 тисячі літрів молока за добу.

Продукція сироварні продається у двох власних фірмових магазинах, спеціально облаштованій точці на центральному ринку Сум, за партнерськими домовленостями в одному з мережевих магазинів обласного центру, а також у столиці України. А під час карантину її реалізували через онлайн-замовлення — загалом майже третину загального обсягу.

О’BEREG — не лише сироварня, а водночас і навчальний центр, де допомагають фермерам краю обирати оптимальні комплекти обладнання для переробки молока, навчають азів роботи. Спеціалісти співпрацюють із науковцями Сумського національного аграрного університету стосовно розробки технічних умов до продукції, впровадження систем контролю якості та безпеки харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР.

У планах — відкрити цех з розливання рідких молочних продуктів, зокрема молока, йогурту.

Перспективи підкріплюються практикою

За словами директора Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександра Маслака, область має чимало переконливих прикладів того, як у сільській місцевості мініцехи з переробки молока вдало вписуються у місцеву інфраструктуру, доповнюючи і розвиваючи її.

В області добре відома продукція ФОП «Ждан І.В.», «Максименко А.О», СВК «Агрофірма «Перше травня» та інших.

Повноцінно функціонують переробні цехи в селах Юнаківка Сумського та Гребениківка Тростянецького районів. Якщо перший використовується також як навчальний підрозділ, то в другому щодня троє працівників переробляють до пів тонни молока, з якого виготовляють близько пів центнера м’яких сирів — «Славутич», адигейський, моцарелла та інших.

Молоко у фермерів підприємець постійно закуповує за вищими на третину цінами, ніж великі переробні підрозділи. Нині, наприклад, по 5—5,5 гривні за кілограм. А на готову продукцію завжди є замовники.

Багато років поспіль успішно працює сирцех СВК «Агрофірма «Перше травня» у селі Симонівка Сумського району. Переробляючи щодоби тонну молока власного виробництва, тамтешній колектив із дев’яти селян щодня відправляє на продаж не менше 100 кілограмів твердого сиру, а загалом асортимент продукції перевищує півтора десятка найменувань. Окрім традиційних сметани, масла, розливного молока, це — бринза, свіжий кисломолочний сир 5-відсоткової жирності, сир гауда, вершки, плавлені сирки тощо.

Товариство має власні торговельні точки у своєму селі, дві у Сумах, по одній у місті Білопілля, смт Недригайлів, селах Сад, Косівщина. Відтак у господарстві завжди є свіжа копійка.

Як підсумовує Олександр Маслак, виробництво продукції з доданою вартістю в молочній галузі є економічно привабливим для малих підприємств. Адже завдяки замкнутому циклу реалізується не сировина, а готові вироби, що збільшує доходи виробників і позитивно впливає на загальну рентабельність господарювання.

Як правило, ця продукція продається на місцевих ринках, якісна, конкурентна за ціною та приваблива для споживачів. У створенні таких переробних підприємств зацікавлені також органи місцевого самоврядування, оскільки це нові робочі місця, а відтак і збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

Нещодавно для селян відкрилися додаткові можливості завдяки запровадженій урядовій програмі «Доступні кредити 5—7—9 %». Тож є всі підстави розраховувати, що неодмінно з’являться охочі отримати кошти на пільгових умовах і відкрити нові переробні потужності.