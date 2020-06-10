29 травня в більшості шкіл нашої країни пролунав останній дзвоник. Незвично — в режимі онлайн. Так порадило Міністерство освіти і науки України, аби уникнути неприємностей, пов’язаних із пандемією та карантином. Що буде з випускними вечорами, поки що не відомо: школярі продовжують сидіти в телевізійних класах за дистанційними партами. Вчитися ще будуть аж до канікул.

Третя чверть

Але разом із малечею живуть сьогодні школою і дорослі. Маю на увазі не лише батьків, а й тих дядь і тьоть, які працюють на підприємствах, де випускають канцелярські товари. У них розпочалася гаряча третя навчальна чверть, оцінки за яку дорослим виставлять уже діти 1 вересня! Колективу ТОВ «Тетрада», виробництво якого розташоване в селі Тарасівка Києво-Святошинського району столичної області, теж доводиться нині сумлінно вчитися. Але за верстатами: і брендова продукція фабрики, якій немає аналогів в Україні за якістю, безпечністю, асортиментом та ціною, отримує сьогодні найвищі бали.

До речі, технічно одна лише «тетрадівська» американська лінія «Will Pemco Bielomatic» (а є ще чудова італійська — «La Pietra») спроможна забезпечити річну потребу в зошитах усіх українських школярів. Вона працює сьогодні цілодобово, бо зшиті аркуші чистого паперу в обкладинці для писання або малювання з Тарасівки вподобали не лише наші діти, а й їхні однолітки з Молдови, Азербайджану та Грузії.

— Це радує, — розповідає власник та керівник ТОВ «Тетрада» Володимир Чайковський. — Здавалося б, немає різниці, в якому зошиті в клітинку чи лінійку писати? Вони ж бо всі однакові. Але ні: наші не вписуються в звичайні стандарти, як і діти, до речі. Бо зошити «Тетради» прищеплюють українцям смак з дитинства, виховують в них самоповагу, формують стиль. Вони приносять школярам маленьке свято, надихаючи на пізнання світу, на пошуки себе, на відкриття ще не відкритого. Не випадково слоган нинішнього року: «Наші «першокласницькі» зошити — завжди першокласні!»

До речі, 2020-го до української школи підуть 319 тисяч першокласників. Їх усіх фабрика взяла, як кажуть, на замітку, підготувавши спеціальні зошити із 1,5 тисячі картинок на обкладинках, що задовольняють смак будь-якого покупця. При цьому дівчатка стають леді, принцесами, фантазерками та мрійницями, а хлопчики — джентльменами, принцами, автогонщиками та каскадерами. Тож кожна обкладинка яскраво віддзеркалює характер власника зошита, його особистість.

— Комусь, наприклад, для настрою потрібен «глянцевий» погляд на світ. Будь ласка, обкладинка з УФ-лаком задовольняє смаки саме таких дітей, — продовжує захоплюватися як школяр власною продукцією Володимир Сергійович. — А яскраві герої та образи від класичного «Диснею» з’явилися на наших зошитах після перемовин з найбільшою у світі корпорацією індустрії розваг. Причому ми вибрали картинки саме тих персонажів, які найбільше сподобалися українським дітям. Для цього запросили до журі фабрики учнів трьох шкіл — міської, приміської та сільської. Вони вибрали кращі картинки голосуванням за них зірочками-балами. І хоча нам сподобалося не все з вибраного, ми з повагою поставилися до рішення журі. Пізніше ж побачили, що вчинили правильно: зошити на 12, 18, 24 аркуші на чудовому (не газетному) папері, з офсетним друком вийшли ідеальними.

«Золотий» зошит

До зустрічі з Володимиром Чайковським я почув від деяких його колег з інших підприємств, що «керівник «Тетради» збожеволів»: він робить для школярів та студентів «золоті» зошити. Володимир Сергійович на це лише усміхнувся: «Можете говорити про мене будь-що. Але продукція «Тетради» має бути естетичною й приносити дітям задоволення. Тому дизайнери фабрики, після майже 4-місячної роботи, зробили два види зошитів по 48 аркушів з обкладинкою, стилізованою під благородний метал. Цю продукцію одразу ж облюбували ті, хто прагне бути лідером у колективі, «зіркою». Зошит не лише приємно тримати в руках, а й хочеться записувати в ньому найрозумніші думки. Він ніби каже всім: мій власник має амбіції і готовий їх реалізувати».

Неповторними стали зошити «Тетради» і за рахунок застосування на обкладинках спецефектів, таких як «Глітер», мокрий шовк, «3D Effects», «Holographic Silver», тиснення фольгою. І далі мають великий попит зошити з кактусами, пандами та іншими звірятками на обкладинках, зошити з ефектом голограми на 60 аркушів.

До речі, найчастіше «золоті, шовкові, пантонні» ідеї народжуються в головах дизайнерів підприємства після їхньої участі в різноманітних виставках. «Тетрада» постійно вчиться, переймає досвід, їздить по світу (працівники фабрики побували на масових заходах у Росії, Туреччині, Арабських Еміратах, Ізраїлю).

Альбоми, фарби, пластилін...

— Якби в Тома Сойєра були наші альбом для малювання «Професіонал» або набір для творчості «Подарунковий», він ніколи не запропонував би Гекльберрі Фінну розмальовувати свій паркан. Навіть за винагороду! — Володимир Чайковський знову жвавішає. — За допомогою київських художників «Тетрада» зробила чудовий альбом для малювання формату А-4, А-3 на папері «Рутенія», виробництва «Малинської паперової фабрики-Вайдманн» Житомирської області. Цей папір є аналогом легендарного італійського для акварелі «Fabriano», але переважає його за якістю. В нашому альбомі можна малювати все, окрім грошей, і всім, що малює: акварелями, гуаш фарбами, акрилом, вугіллям, графітом тощо. Він мрія кожного художника, бо не відштовхує воду, не з’їдає кольори й не зменшує контраст.

До речі, фарби акварельні, гуаш (ТМ «Радуга»), які вподобали професійні художники та початківці, виготовляють у місті Конотоп Сумської області, де ТОВ «Тетрада» має ще одне підприємство. І вподобати тут є що: з фарбами «Акварелька-карамелька», наприклад, світ завжди стає яскравим, смачним та приязним до дитини. Жодна дитяча арттерапія, як стверджують фахівці, неможлива без таких фарб. А гуаш «кольорові емоції» (класика класик, основа основ) — майстри пензля вважають першим експериментом з художнього осмисленням цього світу.

Далі ще цікавіше: жоден дитячий пальчик не постраждає після сеансів живопису Фарбами пальчиковими, навіть якщо юному художникові буде лише три роки. Бо виготовлені ці фарби з екологічних матеріалів, що не завдають ніякої шкоди дитині навіть у такому віці. Це не раз підтвердила не лише акредитована лабораторія ТОВ «Тетрада» у Конотопі, а й інші подібні в Україні. Щодо художників дорослих, то їм підприємство може запропонувати нову розробку Гуаш художню, створену спільно з фабрикою «ТESS». Вона відрізняється від дитячої більшою щільністю та насиченістю кольорів...

Нове життя дав сумський підрозділ «Тетради» і пластиліну. Володимир Чайковський розповідав, що тривалий час на ринках країн СНД домінував пластилін російської фабрики «Луч». Конотопці з цим не могли змиритися: після одного з відряджень працівників фабрики до Туреччини, вже згадана акредитована лабораторія розробила кращий за російський пластилін. «Тісто» ж для нього купили не за кордоном, а (після тривалих пошуків) у Львові. Цей виріб, в якому немає жодного міліграма канцерогенних речовин, уже сертифіковано за стандартом ISO 9001.

— Колись наші юні скульптори та дизайнери виростуть і матеріалом для них стануть мармур чи гламурні тканини, — з гордістю каже Володимир Сергійович. — Поки ж вони шліфують свою майстерність на пластилінових наборах від «Тетради», які задовольняють потреби юних скульпторів усіх стилів, темпераментів та напрямів. Окрім того, дівчата й хлопчики мрійники, які ліплять свої шедеври вдумливо, неспішно, користуються нашими наборами «Равлик», «Білий ведмедик», «Олівець». А для тих, хто звик творити як вихор, мазками, синкопами, ми створили набори «Блискавка», «Перлинка», «Неон» чи пластилін для художників.

А ще ми можемо запропонувати сьогодні «повітряний» та «стрибучий» пластилін, лінійку слаймів (у наборах і поштучно) — так зване тісто для ліпки в асортименті. Ви не знайдете там дешевих для виробника, але шкідливих для дитини речовин, — лише натуральний віск, природні барвники та компоненти. До речі, торік конотопська фабрика не справлялася із забезпеченням покупців (особливо влітку) фарбами та пластиліном. Ми прийняли рішення інвестувати понад 10,5 мільйона гривень в її модернізацію: встановили нові лінії з розливу гуаші, фарб, автомат для різання пластиліну, зробили нову коробочку для останнього.

Новинки карантину

Про продукцію ТОВ «Тетрада» можна розповідати годинами. Продається вона майже в усіх торгових мережах України. І якщо раніше великі супермаркети не досить активно співпрацювали з фабрикою, то тепер, переконавшись у тому, що торгівля зошитами, альбомами та іншим шкільним крамом підприємства прибуткова, охоче їдуть до Тарасівки за товаром. «Велика кишеня», наприклад, за останніх 5 років збільшила реалізацію продукції «Тетради» з 5 до 11,5 мільйона гривень.

Відтак, на підприємстві вирішили працювати і в карантин. Звісно ж, дотримуючись усіх заходів безпеки: за останні місяці на світ народилися розмальовки на малинській «Рутенії». Вони зацікавили не лише дітей, а й дорослих, в яких під час додаткових вимушених вихідних вдома з’явилося багато вільного часу. Інші новинки — картон «Білосніжний» зі снігами Фудзіями та Кіліманджаро, набори кольорового паперу «7+7+7» (для любителів нумерології), «Блискавка», «Для дизайнерських робіт». Багато продукції фабрика випустила для офісів, причому коштує вона вдвічі дешевше, ніж імпортна. Зокрема в широкому асортименті представлено блокноти, які в епоху інтернету є не раритетом, а маленьким острівцем особистого простору в глобальному світі. Яндексу чи Гуглу далеко до них! Бо інтернет не загуглить краще, аніж нотатки в блокнотах від «Тетради», думки, формули чи образи.

А ще фабрика запустила виробництво понад 20 видів нових пеналів. Найбільшу популярність серед покупців мають ті, що пошиті з неопену (тканина, з якої виготовляють водолазні костюми). За кордоном такі коштують 60 євро. «Тетрада» продає свої за 50 гривень. Мають попит сьогодні також торбинки для молоді (замість рюкзаків), кухонні фартухи чотирьох видів для домогосподарок...

Наостанок Володимир Чайковський розказав мені притчу про мудреця, який (на прохання журі) мав визначити найкращого художника в місті з двох найкращих, котрі вийшли до фіналу мистецького конкурсу. Їхні роботи були майже однаково чудові, через що судді не змогли нікому віддати перевагу. Тоді мудрець запитав в обох художників: «Скільки недоліків ви бачите на своїх полотнах?» «Жодного! — відповів перший. — Якби я побачив, то відразу ж виправив його». Другий учасник конкурсу мовчав. «Ви теж вважаєте свою картину досконалою?», — запитав його мудрець. «Я втішений нею. Але бачу в ній багато недоліків. Ось лишень не знаю, з якого мені потрібно почати?» І мудрець виніс вердикт: «Митець, який не бачить недоліків у своїй роботі, досягнув межі й зупинився у майстерності. Кращим художником обираю того, який рухається далі, не зупиняючись на досягнутому».

ТОВ «Тетрада» (запевняю читачів авторитетно, оскільки кілька років поспіль стежу за цим підприємством) постійно йде вперед, експериментує, шукає нові ідеї та виходить за межі можливого. Усю продукцію фабрики першими тестують діти працівників підприємства. І це покладає особливу відповідальність на дорослих. А Володимир Чайковський, який до фанатизму закоханий у свою справу, має величезну працездатність та неспокійну вдачу, готовий гарантувати її якість перед будь-ким.