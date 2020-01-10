За п’ять років позитивний ефект для вітчизняної економіки від транспортування російського газу територією України до Європи становитиме майже 150 мільярдів гривень. І це без урахування безпосереднього доходу від транзиту. Таку цифру під час пресконференції оприлюднив генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон, коментуючи вплив на розвиток нашої держави нової транзитної угоди України та Росії, укладеної наприкінці минулого року.

За підрахунками оператора, за всіма напрямками тарифне навантаження знижується у 2—4 рази, що дасть змогу економіці стати конкурентнішою, а підприємства матимуть додаткові кошти на розвиток і підвищення зарплат. Тарифи на вхід до системи для видобувних компаній України знизяться вчетверо порівняно з тим, який міг би бути за нульового транзиту. Тож такі компанії за п’ять років заощадять 27 мільярдів гривень, які зможуть інвестувати в нарощування видобутку українського газу.

Виграють від підписання транзитної угоди і споживачі. Завдяки зниженню тарифних навантажень промисловість заощадить 33 мільярди гривень, а населення — 15 мільярдів. Учетверо знизиться і тариф на газ із Європи.

«7,2 мільярда доларів Україна матиме від транзиту російського газу, 2,9 мільярда вже надійшло від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду, 2,3 мільярда становитиме зниження потенційних витрат на подорожчання імпортного газу. Адже якби транзиту не було і запустили б «Північний потік-2», Україна платила б за газ із Німеччини додатково 20—30 доларів за кожну тисячу кубометрів», — зазначив Сергій Макогон, підкресливши, що новий дуже вигідний Україні транзитний контракт позитивно позначиться на макроекономічних показниках. Ідеться про вплив на ВВП у межах 2% на рік.

Сергій Макогон вважає підписаний контракт історичною подією, адже Україна перейшла на європейські правила роботи з партнерами. «Можливо, для кінцевого споживача зміни не такі помітні, але для трейдерів це спрощені умови роботи, значне розширення можливостей щодо імпорту. Наприклад, став доступним віртуальний реверс — фактично імпортувати в Україну можна весь обсяг газу, що йде на вихід з України, без необхідності фізично вивозити обсяг газу з її території. Наприклад, сьогодні у Польщу транспортується через Україну 9 мільйонів кубометрів газу, цей самий обсяг можемо імпортувати без необхідності вивозити газ на територію Польщі. Раніше потужності з імпорту були обмежені. Тепер не треба будувати додаткові газопроводи. Якщо є транзит, то віртуальний реверс може забезпечити всі потреби України в імпорті газу», — каже він.

Як додав виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, «десятиліттями українською газотранспортною системою управляли як частиною радянської ГТС, що унеможливлювало повноцінну інтеграцію в Європу. Газпром, за визначенням секретаріату енергетичного співтовариства, був супероператором української ГТС. Україна в міжнародних судах доводила, що переплачувала за газ за минулим контрактом, недоотримувала за транзит. Ми змусили поважати нас і змусили Газпром компенсувати збитки за невиконання своїх контрактних зобов’язань. І тепер Україна повністю контролює свою ГТС та інтегрується в європейський ринок. Це дуже важливий етап розвитку українського газового ринку та країни в цілому», — акцентував фахівець.

Юрій Вітренко підкреслив, що вперше за історію незалежної України маємо контракт з гарантіями оплати з боку Газпрому зарезервованих транзитних потужностей, тобто кошти сплачують незалежно від того, використовує Газпром ці потужності чи ні. «Так, на початку цього місяця обсяги транзиту були незначними, але Газпром оплатив усі зарезервовані потужності», — зазначив він.

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» наголосив: тарифна складова контракту конкурентна, що доводить усьому світу, що є економічний сенс користуватися послугами української ГТС. Для нашої держави це важливо з точки зору десятків тисяч робочих місць. «Є й геополітична важливість у продовженні транзиту. Це з одного боку закріплює статус України як партнера Європи у транспортуванні газу, а з іншого — вказує на конструктивність України, яка може працювати за європейськими правилами. Це пришвидшить наш євроінтеграційний шлях та підвищення стандартів життя в державі», — резюмував Юрій Вітренко.