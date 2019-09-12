Нинішня ситуація на молочному та м’ясному ринках держави хоч і відносно стабільна, все-таки залежить від багатьох чинників, які за найменшого коливання вносять негативні корективи. Аби їх максимально уникати, уряд запровадив програми і дотаційну підтримку, завдяки яким господарства одержали матеріальну зацікавленість в утриманні стабільного поголів’я, насамперед великої рогатої худоби.

На Сумщині швидко оцінили їхні переваги, з-поміж яких і вище означена.

Як наголошує директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, дотаційна програма стосується лише тих господарств, де до розвитку тваринницької галузі підходять по-господарськи відповідально і виважено. Адже замало зробити один-другий кількісний ривок, аби одержати кошти, а потім пустити справу, як мовиться, на гальма.

На щастя, Сумщина має багато позитивних прикладів, завдяки яким господарства не тільки утримують худобу, а й отримують вагомі грошові дотації.

Молочно-м’ясна арифметика Віктора Пахненка

Серед таких сільськогосподарських підрозділів один із найпотужніших у слобожанському краї — державне підприємство «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України», яке очолює Віктор Пахненко.

Тут одними з перших зрозуміли переваги державних стимулів і стали учасниками програми відразу після її запровадження, тобто з початку минулого року.Як зазначає Віктор Іванович, для дослідного господарства ця урядова новація стала справжньою знахідкою. Адже господарство гостро відчуває дефіцит коштів через надзвичайно високу щільність поголів’я як великої рогатої худоби, так і свиней, яка одна з найвищих не тільки на Сумщині, а й в Україні.

Так, на 1279 гектарів сільськогосподарської ріллі припадає майже 700 голів великої рогатої худоби, з яких половина — дійне молочне стадо, і стільки само свиней. Іншими словами, щільність на 100 гектарів сільгоспугідь — 64 голови великої рогатої худоби, зокрема 28 корів, а також 66 свиней.Саме тут працює племінний завод із розведення сумського типу чорно-рябої і бурої молочної порід, що вимагає від тваринників особливої відповідальності. У господарстві не звикли «розгойдувати» кількість поголів’я, що саме і стимулює програма. За словами Віктора Пахненка, почали з вивчення її вимог і покрокового виконання.Насамперед заповнили заявку і підготували документи: довідки — про відкриття поточного рахунку, видану банком, та про відсутність заборгованості з платежів, чинну на дату подання заявки; копію звіту про стан тваринництва відповідної форми станом на 1 січня та 1 липня поточного року, деякі інші документи.

Важлива вимога: кількість корів, яку суб’єкт подає до Держстату, має відповідати тій, що внесена до Реєстру тварин на відповідну дату.

І в цьому, і в інших питаннях господарство дотрималося всіх вимог і вже за результатами першого торішнього етапу одержало на 350 корів 262,5 тисячі дотаційних гривень, а другого — майже 250 тисяч, тобто більш як пів мільйона.

А вже нинішнього року на рахунок надійшли 315 тисяч гривень. Передбачається вагома підтримка і за підсумками другого етапу 2019-го.

Вигідно? Авжеж. Бо такі гроші на дорозі просто так не лежать. Тож розраховують надалі утримувати стабільне поголів’я і завдяки цьому поповнювати касу додатковими надходженнями.

Хочеш допомогу — одержуй

Як повідомив Олександр Маслак, зараз на Сумщині беруть участь у програмі близько 60 господарств, тоді як починали на кілька більше.І це природно, бо не всі хочуть зайвих клопотів. Але тут вступає правило: хочеш одержувати дотацію — одержуй, тільки стабілізуй поголів’я.

Так, за результатами першого торішнього етапу господарства області одержали на 19 424 корови майже 14,6 мільйона гривень, а з урахуванням другого — понад 27 мільйонів. За цими показниками Сумщина ввійшла до п’ятірки перших в Україні і нині й далі утримує провідні позиції.

Зокрема цього року держава вже профінансувала 17 605 корів на суму 15 мільйонів 844,5 тисячі гривень, а за підсумками другого етапу кошти надійдуть відповідно до графіка.

Так тваринницька галузь Сумщини не лише одержує додаткові гроші, а й ритмічно виробляє продукцію, якою щедро насичений молочно-м’ясний ринок краю.

Статистика свідчить

Нині в усіх категоріях господарств області утримують 150,7 тисячі голів великої рогатої худоби, що на 4,4 тисячі, або 3% більше до початку року. З них — 74 тисячі корів.

Станом на початок серпня вироблено 237,8 тисячі тонн молока, 34,7 — м’яса, або на 1,8 тисячі тонн більше порівняно з відповідним минулорічним періодом. Середній надій на корову в сільськогосподарських підприємствах за січень — липень цього року становив 3153 кілограми.

Функціонують 26 суб’єктів з племінної справи у тваринництві, зокрема в молочному скотарстві — 16: з них 7 племінних заводів та 9 репродукторів.

ДОВІДКА «УК»

З минулого року в Україні впроваджено програму державної підтримки тваринництва за напрямом «Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності суб’єктам господарювання, які є юридичними особами». Торік загальні виплати передбачалися на суму 1500 грн на одну голову, або двічі по 750 грн, нинішнього — 1800 грн, або по 900 грн.

Дотація надається суб’єктам господарювання, які є юридичними особами та власниками корів, за кожну наявну станом на 1 січня та 1 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності.

Якщо за означені періоди допущено зменшення поголів’я, дотація не надається.