У реалізації масштабних проектів реформування вітчизняної галузі перевезень є багато зацікавлених далеко за межами нашої держави

Днями вітчизняне Міністерство інфраструктури стало хедлайнером без перебільшення визначного заходу. Під головуванням міністра Володимира Омеляна у партнерстві з проектом ЄС «Підтримка реалізації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії в транспортному секторі України» та за участі іноземних послів, керівників міжнародних фінансових установ і державних підприємств відбулася зустріч з обговорення питань реалізації інфраструктурних проектів у цій царині. Окрему увагу було приділено подальшим напрямам розвитку транспортного сектору України, визначених у Національній стратегії розвитку транспорту до 2030 року.

За підсумками зустрічі міністр інфраструктури подякував європейській делегації в Україні за величезну підтримку нашої програми реформ, зокрема Національної транспортної стратегії до 2030 року, і розповів, що вже зроблено за підтримки міжнародних партнерів. Що стосується морського транспорту, це успішне проходження аудиту ІМО (Міжнародної морської організації) та створення Морської адміністрації (Державної служби морського та річкового транспорту України). Міністерство зареєструвало сім законопроектів, спрямованих на імплементацію угоди України з ЄС. Уряд сподівається на підтримку їх у парламенті.

Про пріоритети

За словами Володимира Омеляна, найперший пріоритет — конкурентоспроможна та ефективна транспортна система. Це передбачає заходи з підсилення інституційної спроможності органів виконавчої влади у транспортній галузі, зокрема: ухвалення базових законодавчих актів, передбачених Угодою про асоціацію, оновленої редакції Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року; Авіаційної транспортної стратегії України на період до 2030 року, стратегії розвитку судноплавства внутрішніми водними шляхами.

Другий пріоритет — інноваційний розвиток транспортної галузі та глобальні інвестиційні проекти. Це означає істотну модернізацію наявних та будівництво нових об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури. Зокрема, євроколії українського сегменту пан’європейських залізничних сполучень від польського до румунського кордону через Львів — Івано-Франківськ — Чернівці; підвищення швидкості руху та організація швидкісного руху поїздів насамперед у напрямках міжнародних транспортних коридорів та магістралей, що з’єднують найбільші міста України. На авіаційному транспорті — лібералізація авіаційних перевезень та розбудова транзитної інфраструктури аеропорту Бориспіль; технічне вдосконалення аеронавігаційної системи аеропортів.

«Ми фокусуємо наші зусилля на безпеці експлуатації внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів України, зокрема проведення негайного ремонту шлюзів, а вслід за цим — встановлення засобів навігаційного обладнання для забезпечення гарантованої глибини води та гарантування безпеки судноплавства», — повідомив Володимир Омелян.

Особливу увагу міністр приділив розвитку так званих мультимодальних перевезень — перевезень одного вантажу кількома видами транспорту. Це дасть державі великі прибутки, особливо коли йдеться про транзитні перевезення з азійського регіону до країн Центральної та Східної Європи через територію України. Також перспективний напрямок Балтика — Чорне море — Каспійське море. Залучення цих вантажопотоків потребує побудови високоефективної системи контейнерних перевезень. Та для розвитку цього напрямку слід створити відповідну нормативно-правову базу.

Особливо міністр зупинився на діяльності Укрзалізниці. Міністерство пропонує реформу системи залізничного сполучення шляхом відокремлення діяльності з управління інфраструктурою вантажних та пасажирських перевезень, створення Державної служби залізничного транспорту України, а також інші організаційні заходи. За словами Володимира Омеляна, передбачено ліквідацію монополізму в секторі залізничних перевезень, стимулювання залізничних операторів, зокрема за іноземної участі.

Де взяти гроші

Варто зауважити: реалізація цих масштабних планів потребує чималих коштів — як вважає Володимир Омелян, близько 60 мільярдів доларів. Половину цих коштів передбачено у Дорожньому фонді, бюджеті Укрзалізниці, Адміністрації морських портів тощо. За словами очільника Мінінфраструктури, Дорожній фонд успішно працює: «Наша мета — завдяки цьому фінансуванню відновити основні магістралі в найближчі кілька років. Ця реформа дала початок децентралізації доріг України. Нині регіональні органи влади відповідальні за 35% коштів з Дорожнього фонду».

Решту міністерство планує залучити за рахунок прямих іноземних інвестицій, концесій та зовнішніх запозичень. Механізм концесій розвивається й удосконалюється. Закон про концесію доріг парламент уже ухвалив, але загальний закон про концесію ще чекає остаточного затвердження.

За допомогою закордонних партнерів у міністерстві готують техніко-економічне обґрунтування концесії державних стивідорних компаній (операторів морських портів), аеропортів, вокзалів, доріг тощо. Очікують, що конкурси на концесію портів Ольвія та Херсон розпочнуться ще до кінця року. На них уже надійшло понад 20 заявок від великих міжнародних компаній.

Але гроші треба не лише отримати, а й зберегти і спрямувати куди слід. Тому не обійшов міністр і проблеми боротьби з корупцією. На його думку, один з ефективних інструментів такої боротьби — механізм електронного урядування. Елементом такого механізму Володимир Омелян назвав зокрема електронний кабінет перевізника, який запустила Укртрансбезпека за підтримки світових установ. До кінця року міністерство планує завершити реформу управління.

Захід нам допоможе

Голова Представництва ЄС в Україні Г’ю Мінгареллі так підсумував зустріч: «Для ЄС велика честь бути залученим до обговорення плану заходів з реалізації Національної транспортної стратегії 2030. Одна з цілей Угоди про асоціацію України з ЄС — розвиток економічних і торговельних зв’язків між Україною та ЄС. Щоб здійснити це успішно, нам необхідно ліквідувати всі вузькі місця у транспортній галузі. Саме тому ми підтримуємо Володимира Омеляна та його команду у двох напрямах: перший — поліпшення регуляторного середовища, другий — модернізація інфраструктурної мережі. Для її модернізації плануємо залучити необхідне фінансування. ЄС повністю мобілізує Європейський інвестиційний банк як наш фінансовий інструмент, а також усі можливості з інвестиційного плану Євросоюзу».