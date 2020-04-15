Нинішня посівна на Луганщині потребує не лише оновлення техніки, а й удосконалення управлінських рішень

Цьогорічна рання весна сприяла швидкому виходу озимих зернових культур із зимового спокою. Як зазначає заступник директора департаменту агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації Любов Безкоровайна, на Луганщині вегетація відбулася 2—6 березня, а це найбільш ранні терміни.

Рослини в центрі уваги

Посівна площа сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств Луганщини під урожай 2020 очікується в межах 806,7 тисячі гектарів. Тобто на рівні минулого року.

«Цього року доводиться сіяти якісно і швидко, а також переглядати підходи в технологіях», — каже Любов Безкоровайна.

Задля доброго врожаю аграрії області в період весняно-польових робіт планують внести майже 73,3 тисячі тонн мінеральних добрив, що на 3,5 тисячі тонн більше, ніж торік. На сьогодні закуплено 90% потреби, адже порівняно з попереднім сезоном закупівельна ціна на міндобрива стала значно нижчою. Однак через нестачу вологи врожайність ярих культур прогнозують нижчою, ніж була торік. Протягом першої декади квітня роботи виконано вже на 30% площ.

«Велику допомогу аграріям у проведенні весняно-польових робіт у стислі оптимальні строки посівної з мінімальними втратами надає щорічне оновлення машинно-тракторного парку,— зауважує Любов Безкоровайна. — Але якщо порівнювати з 2019 роком, то темпи оновлення технічних засобів не такі значні. Техніки закуплено менше на 99 одиниць. Це пов’язано з тим, що аграрії готувалися саме до відкриття ринку землі, заощаджували кошти. Тож активності в закупівлі машинно-тракторної техніки не було».

На Луганщині високий рівень навантаження на техніку: середнє на один трактор в області становить 167 га (в Україні 105 га).

Тож техніку треба оновлювати.

Обмежувальні заходи застали зненацька

Посилення карантинних заходів через загрозу коронавірусу застало багатьох з 1050 сільгосптоваровиробників області зненацька. Раніше аграрії уклали угоди про придбання матеріально-технічних засобів, мінеральних добрив, насіння із представниками Харківської та Дніпропетровської областей.

«Ніхто не очікував таких жорстких карантинних заходів. Тож у перший день введення режиму «червоний», коли заборонили виїзд в інші регіони, надійшло дуже багато звернень із запитаннями, як ввозити добрива і насіння, — розповідає посадовець. — Виявилося, що нам потрібно понад 700 перепусток для тих, хто має у термінових справах їхати за межі області.

Тож ухвалили рішення надавати перепустки тільки на легкові автомобілі, тобто керівникам, які виїжджають за межі області для укладання угод чи розв’язання проблем проведення весняно-польових робіт. Вантажний транспорт в’їжджає і виїжджає безперешкодно».

Другим викликом для аграріїв стало рішення, що людям віком понад 60 заборонено виходити з дому.

«Виявилося, на превеликий жаль, що велика частина аграріїв, які працюють на тракторах під час посівної, саме такого віку. Тож ми рекомендували все-таки дозволити їм працювати. Весняно-польові роботи проводять не щоденно, люди працюють у полях, тож скупчення немає»,— розповідає Любов Безкоровайна.

Загалом, за її словами, вибудовується нова система організації співпраці департаменту агропромислового виробництва з аграріями.

Оскільки відбулося реформування системи управління в галузі, у районах відтепер немає управлінь сільського господарства. Треба вибудовувати нову модель співпраці, адже необхідно збирати оперативне зведення проходження посівної, забезпечення мінеральними добривами, прогнозування потреб тощо.

«Вважаємо, що департамент повинен працювати з аграріями наживо, знати їхні проблеми, перспективу, адже Луганщина — це зона ризикованого землеробства, тож маємо розв’язувати ще й проблеми меліорації», — наголошує Любов Безкоровайна.

Майже рік у департаменті перебудовують роботу. Відтепер тут мають електронні адреси, телефони кожного з 1050 суб’єктів сільськогосподарського виробництва. І є перші успіхи.

«Наприклад, через карантин ми не змогли цього року провести традиційну щорічну наукову конференцію щодо весняно-польових робіт. Але наша наука повністю розробила рекомендації особливостей сівби ранніх культур і які новітні технології варто застосовувати. Цю інформацію передали на електронні адреси аграріїв. І вони пишуть нам. Тобто є зворотний зв’язок. Це істотний позитив. Упевнена, що нашому департаменту вдасться спілкуватися з кожним сільгосптоваровиробником», —підсумувала посадовець.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»