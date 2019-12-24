Харківський флагман машинобудування — стратегічний об’єкт, і до його приватизації потрібно підходити як до окремого проєкту

Минулої суботи на АТ «Турбоатом» відбулася презентація «100 днів Мін­економіки: досягнення та плани», присвячена роботі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, яку провів міністр економіки Тимофій Милованов. До заходу долучилися представники Харківської обласної державної адміністрації, Харківської торгово-промислової палати України, представники промислових підприємств Харківської області різних галузей: енергомашинобудування, авіабудування, сільгоспмашинобудування, космічної галузі, ДК «Укроборонпром» та інших промислових підприємств, а також директори майже 20 фермерських господарств.

Тимофій Милованов пояснив, чому саме Турбоатом обрано місцем презентації. «Вибір місця проведення нашої наради продиктований важливістю промисловості для України. Хочу звернути увагу всіх на промисловість. Є підприємства, повністю зруйновані через корупційну політику, — і державні, і приватні. А є підприємства, які залишаються ефективними. Турбо­атом — це держпідприємство, яке можна навести як приклад. Чисте, прозоре, яке виконує зобов’язання. Протягом останніх 10—12 років тут провели модернізацію й імпортозаміщення, зберегли технології. Кажу не про те, державне або приватне підприємство, — йдеться про ефективне управління та стратегії розвитку. Якість роботи на Турбоатомі вражає. Ті підприємства, які розвивають технології та платять високі білі зар­плати, — для мене пріоритет. Тому вибір упав на Турбоатом. Хочу показати, що нам є чим пишатися, і хочу, щоб ми пишалися кращим з того, що у нас є», — зазначив Тимофій Милованов і наголосив, що хоче підтримувати тільки ті підприємства, де створено робочі місця, де платять високі зарплати, де розвивається економіка.

Звітуючи про підсумки роботи Мінекономіки, він відзначив досягнення, серед яких демонополізація ринку спирту, початок великої приватизації, відкриття даних Держгеокадастру та нових ринків. Міністр поділився планами на найближчі роки. Серед іншого Мінекономіки планує створити фонд гарантування фермерських кредитів, приватизувати п’ять великих і 300 малих підприємств, створити сучасне корпоративне управління в топ-10 державних компаніях, провести переговори про вільну торгівлю з Великою Британією, Канадою, Північною Македонією та Сербією тощо.

Генеральний директор АТ «Турбоатом» Віктор Суботін, означуючи таку неординарну для України подію як презентація міністерства в заводському цеху, назвав її історичною.

«Це інновація у практиці Кабінету Міністрів та Мін­економіки — звітувати про поточну ситуацію у країні безпосередньо трудовому колективу. Особливо важливе для нас те, що все це відбувається у стінах Турбо­атому — підприємства, що вже 85 років — основа енергомашинобудування України», — сказав Віктор Суботін і наголосив, що Турбо­атом щороку нарощує обсяги виробництва, демонструє високу рентабельність і платить країні великі податки з прибутку та дивіденди.

«І ми пишаємося цим», — додав генеральний директор Турбоатому.

Після презентації підсумків роботи, діяльності загалом і стратегії розвитку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Віктор Суботін розповів журналістам про те, що підприємство забезпечене контрактами на весь 2020-й і половину 2021 року.

«Ми повністю законтрактували весь 2020 рік. Ми забезпечені роботою і замовленнями, люди забезпечені зарплатами. Більше того, маємо контракти до середини 2021 року, оскільки наша продукція матеріаломістка, з перехідними на 2—3 роки термінами виготовлення», — зазначив Віктор Суботін і уточнив, що сума гарантованих контрактів на наступний рік сягає 3 мільярдів гривень.

Таких перспектив, за словами гендиректора Турбо­атому, вдалося досягти передовсім завдяки щорічному збільшенню темпів зростання виробництва та результативній роботі впродовж року, що минає, в якому обсяг реалізації продукції підприємства становив 2,8 мільярда гривень.

«На Турбоатомі сформовано засоби виробництва, працюють висококваліфіковані робітники і фахівці, маємо тісні зв’язки з наукою і освітою Харківщини. Ми забезпечуємо розвиток енергомашинобудування країни і запевняємо державу, що Турбоатом працюватиме на благо України», — зазначив Віктор Суботін.

Турбобудівники під час презентації отримали відповідь на запитання, яке їх найбільше турбувало останнім часом. Ідеться про приватизацію АТ «Турбоатом». За словами Тимофія Милованова, процес великої приватизації має бути проведений дуже ретельно, оскільки кожне велике підприємство потребує індивідуального підходу. Оскільки Турбоатом — стратегічний об’єкт, до його приватизації потрібно підходити як до окремого проєкту.

«Ми не можемо допустити жодних ризиків. Власники мають розвивати підприємства. Ми в ручному режимі дивитимемося на кожного окремого інвестора й на пропоновані інвестпроєкти та визначатимемо, чи хочемо приватизувати це підприємство, на яких умовах, з ким тощо», — підкреслив міністр і зазначив, що вже обговорив із Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком питання доцільності приватизації Турбоатому або Електроважмашу, оскільки ці підприємства постійно працюють у зв’язці.