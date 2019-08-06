Доволі несподіваний вид бізнесу обрали у Лебедині на Сумщині. Віднедавна тут вирощують ексклюзивних молюсків. За словами керівника проєкту Ярини Багатиренко, все розпочалося з відпочинку на Херсонщині, де випало зустрітися з ентузіастами равликової справи.
Ознайомившись з екзотичним виробництвом, представники Сумщини вирішили перейняти досвід і пересадити його на слобожанський ґрунт. Починали не з чистого аркуша: їхнє підприємство упродовж останніх років успішно працює на аграрному ринку, а його керівник Валерій Чалий завжди підтримує перспективні починання. Ось так торік восени на економічній карті області з’явився новий фермерський підрозділ, де оселилася перша партія молюсків.
Як і будь-яка нова справа, равликова потребувала не тільки знань і коштів, а й відповідних кадрів. За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, до Лебединської міськрайонної філії звернулися представники товариства із проханням підібрати кадри для нового виробництва. І не просто працівників, а відповідальних, дисциплінованих, ретельних, уважних, бо робота на равликовому виробництві потребує насамперед посидючості. Звісно, провели ретельний відбір, і дев’ятеро колись безробітних одержали роботу в перспективному підрозділі.
Про якісь економічні підсумки говорити ще зарано, оскільки молюскова справа копітка й ефект можна отримати не раніше, ніж за два-три роки. Але достеменно відомо, що продукція матиме попит насамперед на зовнішньому ринку, зокрема в Італії, Польщі, Франції, Португалії, де тамтешні гурмани залюбки їх споживають.
І вітчизняний ринок уже цікавиться цим делікатесом. За офіційною інформацією, нині в Україні налічується близько півтори сотні равликових ферм, щоправда, значну частину виробленої продукції відправляють за кордон. Але хтозна, можливо, за кілька років не треба буде шукати далеких партнерів, а равликів активно закуповуватимуть місцеві магазини, ресторани, кафе.
Про поживні якості м’яса равлика зайве говорити — подібного ще треба пошукати. Воно містить багато білка, магнію, кальцію, міді, цинку, йоду. А що смачне — не треба переконувати. Равлики виробляють чимало супутнього продукту — слизу, до складу якого входять гліколева кислота, колаген, вітаміни, натуральні антибіотики, еластин, алантоїн та інші корисні й потрібні речовини. Окремі з них успішно використовують у косметології, що значно розширює ринок збуту готової продукції.
А тим часом слава про лебединський цех уже поширилася округою, і з’явилося чимало охочих подивитися на молюсків. Насамперед це стосується дітлахів, для яких такі екзоти — справжня рідкість і привід для захоплення. Недавно Валерій Чалий провів так звану екскурсію для місцевих школярів, яку організували спеціалісти Лебединського міськрайонного центру зайнятості. Детально розповів про мешканців цеху, показав усі виробничі підрозділи — холодильну камеру, розплідник, переробний цех. А також ділянки із перко — саме цю культуру полюбляють равлики, і в їхньому меню вона на першому місці.
Насамкінець Валерій Чалий подарував кожному юному гостеві равликів, щоб дітлахи вдома їх доглядали і вирощували. Вийде це в них чи ні — покаже час. Але всі хлопчаки і дівчатка неймовірно зраділи подарунку, бо чи в багатьох є такі молюски? Вони збагатили свої знання про світ природи, впевнившись, що вона розмаїта, екзотична і цікава.