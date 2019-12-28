Миколаївський тепловозоремонтний завод провів глибоку модернізацію найпотужнішого на пострадянському просторі тепловоза 2ТЕ10М і передав його замовникові. У ремонті було задіяно понад 120 працівників підприємства. У підсумку 276-тонний двосекційний локомотив отримав повну комплексну модернізацію за останнім словом техніки. Спеціалісти вже назвали це маленькою науково-технічною революцією.
Директор заводу В’ячеслав Симченко каже: «20 років на всіх залізничних конференціях ішлося про необхідність проведення модернізації локомотивного парку магістральних тепловозів. Проте далі за розмови справа не рухалася. Рік тому ми вирішили зробити скромну науково-технічну революцію і показати, що Україна може не лише купувати техніку за кордоном, а й працювати головою — виконувати складні технічні проєкти на найсучаснішому рівні, не поступаючись кращим світовим зразкам. Ми розробили силами свого конструкторського бюро спільно з кількома українськими партнерами проєкт глибокої модернізації тепловозів 2ТЕ10 у кресленнях і потім втілили його в металі. На пострадянському просторі таку модернізацію поки ще ніхто не реалізовував, тож ми піонери. Аналогічні проєкти з успіхом реалізують у США і Європі».
Після модернізації, по суті, від старого тепловоза залишилися тільки кузов, рама і колеса. З’явився локомотив, який відрізняється від звичайного, стандартного тим, що він зможе возити більший вантаж зі значно меншою витратою палива. За словами директора МТРЗ, магістральний тепловоз обладнано сучасними вузлами, двигунами, агрегатами виробництва провідннів фірм світу. Це один з найбільш передових двигунів англо-бельгійської компанії АВС з ресурсом до капітального ремонту 70 тисяч мотогодин. Це найсучасніший роторно-пластинчастий компресор (спільне виробництво) італійської компанії Mattei; система управління двигуном «Хайнсманс» (Німеччина); сучасний тяговий агрегат змінного струму (ДП «Електротяжмаш», Україна). А основна система управління всім локомотивом та весь проєкт модернізації — розробка Миколаївського тепловозоремонтного заводу.
Як зізнається В’ячеслав Симченко, над багатьма рішеннями довелося пометикувати конструкторсько-проєктному бюро МТРЗ. Але результат майже річної роботи того вартий — навіть пульт управління локомотива навіює асоціації з «теслою». Тепловоз уже пройшов усі необхідні випробування під повним навантаженням і його передають замовникові оновленим на 90%. Його модернізація обійшлася в мільйон євро.