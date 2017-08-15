Днями на лінію вийшов перший трамвай, зібраний у Запоріжжі. Він уже почав перевозити пасажирів. Збирання ще трьох нових трамваїв триває. При цьому фахівці «Запоріж­електротрансу» ще й виконують капремонт кількох трамвайних вагонів, які вже вичерпали свій строк експлуатації.

Непересічна подія

Запоріжжя має ліцензію на виробництво 50 трамваїв на базі КП «Запоріж­електротранс». У рамках програми, яку Запорізький міський голова Володимир Буряк назвав «Запорізький трамвай», збирання рухомого складу триває на базі «Запоріжелектротрансу», що дасть змогу значно зекономити бюджетні кошти та отримати нові машини: сучасні, комфортні та економічні.

За енерговитратами нові трамваї на 30 відсотків економічніші за нинішні. Цьогоріч планують зібрати перших чотири нові трамваї. Головна вимога Володимира Буряка до комунального підприємcтва — якісне збирання. Нові трамваї мають сучасний вигляд: частково низькопідлогові, пристосовані для людей з обмеженими можливостями, вагони обладнані новітньою системою управління.

Під час останньої робочої поїздки до Запоріжжя програмою «Запорізький трамвай» зацікавився Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він зазначив, що напрацювання запоріжців зі збирання трамваїв можуть бути застосовані по всій Україні.

— Вихід на лінію першого трамвая є величезною по­­ді­єю для міста, — каже Володимир Буряк, — що сприятиме оновленню рухомого складу електротранспорту. Останнього разу новий трамвай у Запоріжжі вийшов на лінію в 2006 році, тож трамваї «Запоріж­електротрансу» потребують оновлення. Це підтвердили й цьогорічні випадки займання трамвайних вагонів.

Причини були різними. У першому випадку спалахнули дроти всередині вагона, в другому — проблема з контактною мережею. Єдиний вихід із подібних ситуацій — системна модернізація громадського транспорту в Запоріжжі. Це не лише капремонт наявних трамваїв і тролейбусів, а й ремонт контактної мережі, тягових підстанцій, що постійно страждають від рук вандалів, та оновлення рухомого складу за рахунок придбання великогабаритних автобусів, електротранспорту.

Проектів кілька

Капітальний ремонт трамваїв проводили в остан­ні роки, триває він і зараз, та цього замало. Для забезпечення стабільної роботи міськелектротранспорту Запоріжжю потрібні нові сучасні трамваї. Міська влада це розуміє. Та питання в тому, що трамвай зараз коштує 16—18 мільйонів гривень, значно більше, ніж тролейбус. Тому необхідно шукати шляхи розв’язання проблеми.

Торік, вивчивши можливості виробничої бази «Запоріжелектротрансу», Володимир Буряк впевнився, що це підприємство має все необхідне обладнання та фахівців для виконання капремонтів трамваїв для Запоріжжя й інших міст України. При цьому у міського голови одразу виникла ідея організувати на базі підприємства збирання трамваїв, закуповуючи необхідні деталі. Він доручив управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку міськради та КП «Запоріжелектротранс» опрацювати це питання. І невдовзі програма «Запорізький трамвай» втілилась у життя.

Стартувала вона цьогоріч. За кошти міськбюджету були закуплені чотири трамвайні кузови, інші комплектуючі. Вартість одного трамвайного кузова, що збирається в Калуші за чеською технологією, — понад 4 мільйони гривень. Багато міст України хотіли б налагодити збирання трамваїв, та у них відсутня необхідна виробнича база. І це не лише обладнання та виробничі майданчики, а й кваліфіковані фахівці. Вартість трамвая, зібраного в Запоріжжі, — у межах 6 мільйонів гривень. Сюди входить придбання кузова, інших комплектуючих, капремонт ходової частини. Сам процес збирання втричі дешевший за придбання нового трамвая в інших містах України.

— Реалізуючи програму «Запорізький трамвай» — каже Володимир Буряк, — наступного року плануємо зібрати ще п’ять трамваїв, також триватиме ремонт усього рухомого складу.

Прикметно, що програма «Запорізький трамвай» є лише одним із проектів оновлення громадського транспорту в Запоріжжі. КП «Запоріжелектротранс» отримало також дозвіл на придбання 35 автобусів великої місткості, до 100 посадкових місць, на умовах фінансового лізингу. Це дасть змогу в короткі строки збільшити кількість таких автобусів, що працюватимуть на маршрутах. Щодня ці автобуси зможуть перевозити до 65 тисяч пасажирів. Відтак, всі запоріжці, в тому числі пільговики, їздитимуть у комфортних умовах, зменшиться інтервал руху на маршрутах громадського транспорту.

Запоріжжя — один з учасників співпраці України з Європейським інвестиційним банком у питаннях розвитку муніципальної інфраструктури. Перший спільний проект — залучення кредитних коштів на оновлення рухомого складу міського громадського транспорту. Європейський інвестбанк готовий надати кредити на пільгових умовах на закупівлю тролейбусів. Верховна Рада України ратифікувала фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком, яка передбачає в тому числі залучення кредитів на закупівлю тролейбусів. Проект фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку та Банку реконструкції та розвитку. Отже, Запоріжжя може отримати 5 мільйонів євро кредиту для придбання 25 тролейбусів. До того ж, в бюджеті цього року виділені кошти на оновлення кількох тягових підстанцій КП «Запоріжелектротранс». Зараз розглядається можливість виділення додаткових коштів на оновлення контактної мережі та тягових підстанцій електротранспорту.